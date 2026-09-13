ETV Bharat / education-and-career

എസ്‌എസ്‌സി കമ്പയ്‌ൻഡ് ഗ്രാജുയറ്റ് ലെവൽ പരീക്ഷ 2026; സമയക്രമവും പരീക്ഷാ വിവരങ്ങളും അറിയാം

കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലായി ഗ്രൂപ്പ് ബി (Group B), ഗ്രൂപ്പ് സി (Group C) വിഭാഗങ്ങളിലെ 12,256 തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് എസ്‌ എസ്‌ സി നിയമനം നടത്തുന്നത്.

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION STAF SELECTION COMMISSION CGL EXAM DETAILS SSC EXAMS PERKS AND BENEFITS
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 13, 2026 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സ്‌എസ്‌സി കമ്പയ്‌ൻഡ് ഗ്രാജുയറ്റ് ലെവൽ (CGL) പരീക്ഷ 2026-ൻ്റെ സമയക്രമം കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് നടപടിയിലൂടെ, വിവിധ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, വകുപ്പുകൾ, അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിലായി ഗ്രൂപ്പ് ബി (Group B), ഗ്രൂപ്പ് സി (Group C) വിഭാഗങ്ങളിലെ 12,256 തസ്‌തികകളിലേക്കാണ് എസ്‌എസ്‌സി നിയമനം നടത്തുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച്, എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി ടയർ-1 കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ (CBE) 2026 സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ 30 വരെ നടക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾ പുതുക്കിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് തയാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി 2026 പരീക്ഷാ വിവരങ്ങൾ

സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബിരുദധാരികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പരീക്ഷകളിലൊന്നാണ് എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി. അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ, ഓഡിറ്റർ, അക്കൗണ്ടൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ അവസരങ്ങൾ ഇത് നൽകുന്നു.

വിവരങ്ങൾവിശദാംശങ്ങൾ
പരീക്ഷയുടെ പേര്എസ്‌എസ്‌സി കംബൈൻഡ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് ലെവൽ പരീക്ഷ 2026
പരീക്ഷ നടത്തുന്ന ഏജൻസിസ്‌റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC)
ആകെ ഒഴിവുകൾ12,256 തസ്‌തികകൾ
പരീക്ഷാ ഘട്ടംടയർ-1 കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ
ടയർ-1 പരീക്ഷാ തീയതികൾ2026 സെപ്റ്റംബർ 30 മുതൽ ഒക്ടോബർ 30 വരെ
തൊഴിൽ വിഭാഗംഗ്രൂപ്പ് B, ഗ്രൂപ്പ് C തസ്‌തികകൾ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയടയർ-1, ടയർ-2, രേഖകളുടെ പരിശോധന (Document Verification)

എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി 2026 തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി 2026-ലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പല ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടക്കുന്നത്. റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പ്രക്രിയയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും യോഗ്യത നേടേണ്ടതുണ്ട്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്

  • ടയർ-1 കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ (CBE)
  • ടയർ-2 കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ
  • രേഖകളുടെ പരിശോധന (Document Verification)

പരീക്ഷകളിലെ പ്രകടനം, മെറിറ്റ് റാങ്കിംഗ്, എസ്‌എസ്‌സി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി 2026: ഗ്രൂപ്പ് ബി, ഗ്രൂപ്പ് സി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഇൻസ്‌പെക്‌ടർ, ഓഡിറ്റർ, അക്കൗണ്ടൻ്റ്, മറ്റ് ഭരണപരമായ തസ്‌തികകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അംഗീകൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്ന് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്, നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പക്ഷം, എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി തസ്‌തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

എസ്‌എസ്‌സി സിഎൽജി 2026 തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ടയർ-1 പരീക്ഷ 2026 സെപ്റ്റംബർ 30-നും ഒക്ടോബർ 30-നും ഇടയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനാൽ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം:

  • ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷാ രീതിയും സിലബസും മനസിലാക്കുക
  • മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശീലിക്കുക
  • തുടർച്ചയായി മോക്ക് ടെസ്‌റ്റുകൾ (മാതൃകാ പരീക്ഷകൾ) എഴുതുക
  • പ്രധാന ആശയങ്ങളും സമകാലിക വിഷയങ്ങളും (current affairs) ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കുക
  • ഓൺലൈൻ പരിശീലന വേളയിൽ വേഗതയും കൃത്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുക

അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ലഭ്യത, പരീക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എസ്‌എസ്‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് പതിവായി സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്.

Also Read: വിജയവഴിയിലെ വനിതാക്കരുത്ത്; 60 സംരംഭകരുടെ വിജയഗാഥകളുമായി ‘കോഫി ടേബിൾ ബുക്ക്’, പട്ടികയിൽ മാർഗദർശി എംഡി ശൈലജ കിരണും ആർഎഫ്‌സി എംഡി വിജയേശ്വരിയും

TAGGED:

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION
STAF SELECTION COMMISSION
CGL EXAM DETAILS
SSC EXAMS PERKS AND BENEFITS
SSC COMBINED GRADUATE EXAMINATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.