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ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ; യുജി- പി ജി പ്രോഗ്രാമുകള്ക്കുള്ള അപേക്ഷ തിയതി സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ നീട്ടി
30 യൂജി - പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് ഈ അധ്യായന വർഷം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും അഡ്മിഷൻ ഹെൽപ് ഡസ്ക് ഇതിനകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : August 31, 2026 at 7:56 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഈ അധ്യയന വർഷത്തെ ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ അപേക്ഷ തിയതി സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ നീട്ടി. ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി സൗകര്യത്തോടെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിങ് രീതിയിൽ 30 യൂജി - പി ജി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കാണ് ഈ അധ്യായന വർഷം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അഡ്മിഷൻ ഹെൽപ് ഡസ്ക് ഇതിനകം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. www.sgou.ac.in അല്ലെങ്കിൽ erp.sgou.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഫീസ് അടച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.
കേരളത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള പഠിതാക്കളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം അഞ്ച് റീജണൽ സെൻ്ററുകളുടെ പരിധിയിലായി 75 പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രായപരിധിയോ മാർക്ക് മാനദണ്ഡമോ ഇല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം. അഡ്മിഷന് ടിസി നിർബന്ധമല്ല. സർക്കാർ ഉദ്യോഗമടക്കം തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം സൗകര്യപ്രദമായ പഠനക്രമമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മിനിമം യോഗ്യതയുള്ള ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
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പ്ലസ്ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷ ഡിപ്ലോമയോ മിനിമം യോഗ്യതയായിട്ടുള്ള ആർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ ബിരുദം നേടാം. അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഏതു വിഷയത്തിൽ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടാനും അവസരം ഉണ്ട്.
ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ യൂജി/പിജി പ്രോഗ്രാമുകളും യൂജിസി/ഡിഇബി. യുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയാണ് നടത്തുന്നത്. പിഎസ്സി/യുപിഎസ്സിയുടെ അംഗീകാരം ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് ഉണ്ട്. മറ്റ് എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും എല്ലാ ഉദ്യോഗത്തിനും ഓപ്പൺ സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദം മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ബിരുദം പോലെ തന്നെ സ്വീകാര്യമാണ്. ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഡിഗ്രി യൂജിസി റെഗുലേഷൻ 22(2020) പ്രകാരം റെഗുലർ ഡിഗ്രിക്ക് തുല്യമാണ്. കൂടാതെ തുല്യ വെയ്റ്റേജുമുണ്ട്.
പ്രോഗ്രാം ഫീസ്, റീജിയണൽ സെൻ്ററുകൾ, ലേണർ സപ്പോർട്ട് സെൻ്ററുകളുടെ ലഭ്യത, യോഗ്യത എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോസ്പെക്ട്സ് പരിശോധിക്കുക. പ്രവേശനം നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.സഹായത്തിനായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9188909901, 9188909902. സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്: 9188909903. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 0474-2966841 9188909901,9188909902 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
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