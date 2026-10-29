ETV Bharat / education-and-career
ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് കായിക മൂല്യങ്ങൾ; 'ഖേലോ ഭാരത് നീതി 2025' പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ശക്തവും നീതിയുക്തവുമായ കായിക ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി ടൂൾകിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ മൊഡ്യൂളുകൾ 13 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാക്കും
By ANI
Published : October 29, 2026 at 8:18 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കായിക മേഖലയെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രാലയവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയവും യുനെസ്കോയും തമ്മിൽ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. 'സ്പോർട്സ് വാല്യൂസ് ഇൻ എവരി ക്ലാസ്റൂം ടൂൾകിറ്റ്' വഴി ക്ലാസ് മുറികളിൽ ശുദ്ധമായ കായിക മൂല്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഖേലോ ഭാരത് നീതി 2025ൽ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് പുതിയ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
നാഷണൽ ആൻ്റി ഡോപ്പിങ് ഏജൻസിയുടെ (നാഡ) ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന ക്ലീൻ സ്പോർട്ട് കോൺക്ലേവിലാണ് ധാരണാപത്രം കൈമാറിയത്. കുട്ടികളിൽ ബഹുമാനം, സത്യസന്ധത, നീതിബോധം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും കായിക വിനോദങ്ങളിലൂടെയും ദൈനംദിന ക്ലാസ് മുറി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഈ സംരംഭം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സായ് മീഡിയ പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വിദ്യാർഥികളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ശക്തവും നീതിയുക്തവുമായ കായിക ആവാസവ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുമായി ടൂൾകിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ മൊഡ്യൂളുകൾ 13 ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാക്കും.
പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖർ
കേന്ദ്ര കായിക മന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി എന്നിവർക്ക് പുറമെ യുനെസ്കോ ദക്ഷിണേഷ്യൻ റീജിയണൽ ഓഫിസ് ഡയറക്ടർ ടിം കർട്ടിസ്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ടി കെ അനിൽ കുമാർ, കായിക മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി ഹരി രഞ്ജൻ റാവു, നാഡ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അനന്ത് കുമാർ എന്നിവരും കോൺക്ലേവിൽ പങ്കെടുത്തു. യുനെസ്കോ ആൻ്റി ഡോപ്പിങ് കൺവെൻഷനുകളുടെ ഔദ്യോഗിക യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യൻ അന്താരാഷ്ട്ര ജാവലിൻ ത്രോ താരം സച്ചിൻ യാദവും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
ലക്ഷ്യം കായിക മികവും സത്യസന്ധതയും
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസൃതമായി കായിക മേഖലയെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ വ്യക്തമാക്കി. കായിക മികവും കായിക രംഗത്തെ സത്യസന്ധതയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. കായിക വിജയത്തിന് കഴിവും അച്ചടക്കവും കഠിനാധ്വാനവും അനിവാര്യമാണെങ്കിലും സത്യസന്ധതയും വിശ്വാസ്യതയും തുല്യ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ഏഷ്യൻ പാരാ ഗെയിംസിലും ഇന്ത്യ നാലാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ കായിക രംഗത്തിൻ്റെ വളരുന്ന കരുത്തും ലക്ഷ്യബോധവുമാണ് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം ഇപ്പോഴും ഗുരുതരമായ ആശങ്കയായി തുടരുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസം, പ്രതിരോധം, പരിശോധന, നിയമപാലനം എന്നിവയിൽ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025-26 കാലയളവിൽ നാഡ 7000 പരിശോധനകളും 350 ബോധവത്കരണ സെഷനുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിലൂടെ 27000 പേരിൽ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. ഗാന്ധിനഗറിലെ നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ എഡ്യൂകേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിലെ സപ്ലിമെൻ്റ് പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ അബദ്ധത്തിലുള്ള ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗം തടയാൻ സഹായിക്കും.
ആഗോള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി നാഡയുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കും. ദേശീയ ആൻ്റി ഡോപ്പിങ് നിയമം ഈ വർഷം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായും ഉത്തേജക മരുന്ന് ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാർലമെൻ്റിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
വിടവ് നികത്താൻ ധാരണാപത്രം
വിദ്യാഭ്യാസവും കായിക വിനോദവും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാലമായുള്ള വിടവ് നികത്താൻ ഈ ധാരണാപത്രം സഹായിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൾഹാദ് ജോഷി പറഞ്ഞു. പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ എപ്പോഴും കായിക വിനോദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാറില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹം, അടിസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെയും യുവ അത്ലറ്റുകൾക്ക് മികച്ച വഴികൾ ഒരുക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്ക് ശുദ്ധമായ കായിക വിനോദങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്.
ഈ ടൂൾകിറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ക്ലാസ് മുറികൾക്കപ്പുറം സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും എത്തണം. കായിക മൂല്യങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരെ വാർത്തെടുക്കാനും ചെറുപ്പം മുതലേ നീതിബോധത്തിൻ്റെയും സത്യസന്ധതയുടെയും സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുനെസ്കോയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിലെ പുതിയ അധ്യായമായാണ് ഈ ധാരണാപത്രത്തെ ടിം കർട്ടിസ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാതൃക വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിവുണ്ട്. നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് കളിക്കുക എന്നതിൻ്റെ അർഥം ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയും. ബഹുമാനം, സത്യസന്ധത, നീതി എന്നീ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ടൂൾകിറ്റിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കും കായിക രംഗത്തേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ടൂൾകിറ്റ് ആശയങ്ങളും പ്രായോഗിക വിഭവങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധ്യാപകരാണ് ഈ മൂല്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത്. ആരും കാണാത്തപ്പോഴും കുട്ടികൾ നീതിയുക്തമായി കളിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഈ മൂല്യങ്ങളുടെ യഥാർഥ പരീക്ഷണമെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള സത്യസന്ധതയാണ് ചെറുപ്പം മുതലേ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: യുകെയിൽ പഠിക്കാൻ മോഹമുണ്ടോ? 2028 മുതൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് വർധിച്ചേക്കാം, പുതിയ നിയമം ഇങ്ങനെ