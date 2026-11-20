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എസ്ഐബിഎം ബെംഗളൂരുവിൽ M.B.A. പ്രവേശനം: 2027-29 ബാച്ചിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു
എസ്എന്എപി 2026 വഴിയുള്ള M.B.A., M.B.A. (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്) പ്രവേശനത്തിനായുള്ള അപേക്ഷാ വിൻഡോയുടെ അവസാന ഘട്ടം എസ്ഐബിഎം ബെംഗളൂരു പ്രഖ്യാപിച്ചു.
By ANI
Published : November 20, 2026 at 4:52 PM IST
ബെംഗളൂരു: സിംബയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻ്റ് (എസ്ഐബിഎം) ബെംഗളൂരു , 2027–29 ബാച്ചിലേക്കുള്ള MBA, MBA (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്) പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ നടപടികളുടെ അവസാന ഘട്ടം ആരംഭിച്ചു. അപേക്ഷകർ സിംബയോസിസ് നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (എസ്എന്എപി) 2026 വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.
എസ്എന്എപിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം എസ്ഐബിഎം ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകില്ല എന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എസ്എന്എപി 2026 ലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ 2026 നവംബർ 25-ന് അവസാനിക്കും.
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അതേസമയം എസ്എന്എപി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2026 ഡിസംബർ 12-നകം തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർഥികൾ തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനായി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും, നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രോഗ്രാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും വേണം.
എസ്ഐബിഎമ്മിലെ കോഴ്സുകളുടെ വിവരങ്ങള്
M.B.A : ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസുമായി സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് വിദ്യാഭ്യാസമാണിത്. ഈ പ്രധാന പ്രോഗ്രാം ആദ്യ വർഷത്തിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ശക്തമായ അടിത്തറ നൽകുന്നു. തുടർന്ന് ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. 2027–29 ബാച്ചിലേക്ക് 240 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്.
M.B.A. (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്): ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. മാനേജ്മെൻ്റ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം വിശകലന ശേഷിയും നല്കി പ്രൊഫഷണലുകളെ വാര്ത്തെടുക്കുന്ന കോഴ്സാണിത്. ഫിനാൻസ്, മാർക്കറ്റിങ്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ്, ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അനലിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കാമെന്ന് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു. 30 വിദ്യാർഥികൾക്കാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രവേശനം.
പ്രവേശന നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ
ഘട്ടം 1: 2026 നവംബർ 25-നകം എസ്എന്എപി 2026-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും 2,550 രൂപയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്.
ഘട്ടം 2: നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനായി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഇതിനായി 1,000 രൂപ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 2026 ഡിസംബർ 12-നകം അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്.
ഘട്ടം 3: 2026 ഡിസംബർ 13, 19, അല്ലെങ്കിൽ 26 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന എസ്എന്എപി 2026 പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുക. 2027 ജനുവരി 12-ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഘട്ടം 4: എസ്ഐബിഎം ബെംഗളൂരു ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ (ഇത് 2027 ജനുവരി 19-ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു) 'ഗ്രൂപ്പ് എക്സർസൈസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ' (GE-PI) പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടക്കും.
ഘട്ടം 5: അന്തിമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 100 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു സംയോജിത സ്കോറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. ഇതിൽ എസ്എന്എപി സ്കോറിന് 50 മാർക്കും, ഗ്രൂപ്പ് എക്സർസൈസിന് 10 മാർക്കും, പേഴ്സണൽ ഇൻ്ററാക്ഷന് 40 മാർക്കുമാണ് നൽകുന്നത്.
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത
അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മൊത്തം മാർക്കോടെ (പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് 45 ശതമാനം മാർക്കോടെ ) ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിശ്ചിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവസാന വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
ക്യാമ്പസ് പ്ലെയ്സ്മെൻ്റ് വിവരങ്ങള്
2026-ലെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഓഫർ പ്രതിവർഷം 24 ലക്ഷം രൂപ ആണ്. പ്രധാന സ്പെഷ്യലൈസേഷനുകളിലെ ശരാശരി വാർഷിക പാക്കേജ് താഴെ പറയുന്നവയാണ്
- ഫിനാൻസ്: 15.03 ലക്ഷം രൂപ
- മാർക്കറ്റിംഗ്: 14.49 ലക്ഷം രൂപ
- ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്: 14.20 ലക്ഷം രൂപ
- ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്: 13.67 ലക്ഷം രൂപ
- ഓപ്പറേഷൻസ്: 13.08 ലക്ഷം രൂപ
2026 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പൂർവ വിദ്യാർഥി ശൃംഖല 4,364 അംഗങ്ങളാണ്. എം.ബി.എ., എം.ബി.എ. (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്) പ്രോഗ്രാമുകൾ അക്കാദമിക് പഠനങ്ങളിലൂടെയും അർത്ഥവത്തായ വ്യവസായ എക്സ്പോഷറിലൂടെയും കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് എസ്ഐബിഎം ബെംഗളൂരു ഡയറക്ടർ ഡോ. കെ. രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
"ഇന്നത്തെ മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രൊഫഷണലുകൾ വിശകലന ചിന്തയെ മികച്ച വിധിനിർണയം, പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ, വ്യവസായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ധാരണ എന്നിവയുമായി സംയോജിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എസ്ഐബിഎം ബെംഗളൂരുവിൽ, ഞങ്ങളുടെ എം.ബി.എ., എം.ബി.എ. (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്) പ്രോഗ്രാമുകൾ കർശനമായ അക്കാദമിക് പഠനങ്ങളിലൂടെയും അർത്ഥവത്തായ വ്യവസായ എക്സ്പോഷറിലൂടെയും ഈ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എസ്എൻഎപിയും പ്രോഗ്രാം രജിസ്ട്രേഷനുകളും അതാത് സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു" ഡോ. കെ. രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
സിംബയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻ്റ്
2008-ൽ സ്ഥാപിതമായ സിംബയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, ബെംഗളൂരു, സിംബയോസിസ് ഇന്റർനാഷണൽ (ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി)-യുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ സ്ഥാപനം ഫുൾ-ടൈം എം.ബി.എ., എം.ബി.എ. (ബിസിനസ് അനലിറ്റിക്സ്) പ്രോഗ്രാമുകളും, കൂടാതെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എം.ബി.എ., വിവിധ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കർണാടകയിലെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിലാണ് ഈ ക്യാമ്പസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
NAP 2026-നായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും SIBM ബെംഗളൂരുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനും, സിംബയോസിസ് നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് (SNAP) വെബ്സൈറ്റും www.sibmbengaluru.edu.in എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക.
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