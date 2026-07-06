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ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പ്രമുഖൻ; ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ ജീവചരിത്രം പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ
ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖോപാധ്യായയുടെ ജീവചരിത്രവും രാഷ്ട്രീയ സംഭാവനകളും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി പശ്ചിമ ബംഗാൾ.
Published : July 6, 2026 at 4:39 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി എന്ന ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖോപാധ്യായയുടെ ജീവചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സംഭാവനകളും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുക. സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ മുതൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലം വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അവ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി.
പഴയ സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി തൻ്റെ നിയമസഭാ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തുവെന്ന് ഉപവേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖോപാധ്യായെ കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനായാണ് അവ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. സ്കൂളിനെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 'പിഎം ശ്രീ' പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാനും സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കും. ഭവാനിപൂരിൽ മിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജിയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സൃഷ്ടി, ദേശസ്നേഹം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. കൂടാതെ, നിയമസഭയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം, വ്യവസായ മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റത് മുതലുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ വികസനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തമോ സംഭാവനയോ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അറിയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി മന്ത്രിമാരും പ്രമുഖ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു. മിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജാ ഡേയെയും ഉപവേന്ദു അധികാരി പ്രശംസിച്ചു. സമ്പാത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നൽകണമെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുന്നോട്ട് വച്ച ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു നിയമസഭാംഗമെന്ന നിലയിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപ സ്കൂളിൻ്റെ നവീകരണത്തിനായി നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം സാമ്പത്തിക വിഹിതം മാത്രമല്ല, സ്കൂളിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായവും ആവശ്യമാണെന്ന് ശുഭേന്ദു അധികാരി പറഞ്ഞു. മിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ദീപക് ബർമെനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമെ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കൾച്ചർ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമുള്ള 200 കോടി രൂപയുടെ ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖോപാധ്യായ പ്രതിമ നിർമ്മാണ പദ്ധതി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിനായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
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