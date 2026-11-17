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സ്കൂൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടികൾ: കേരളത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ക്ലാസ് മുറി വിട്ടത് 2,914 പേർ; ആശങ്കയായി കണക്കുകൾ
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ യുഡിഐഎസ്ഇ പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടും നിതി ആയോഗ് പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഭരണകൂടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും
Published : November 17, 2026 at 11:02 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സ്കൂൾ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസമോ തൊഴിലോ നൈപുണ്യ പരിശീലനമോ ഇല്ലാത്ത യുവജനങ്ങളുടെയും (നീറ്റ്) എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നയരൂപീകരണ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ യുഡിഐഎസ്ഇ പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടും നിതി ആയോഗ് പഠനങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന ചർച്ചയിലാണ് ഭരണകൂടങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും.
കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്: കണക്കുകൾ പറയുന്നത്
സമ്പൂർണ സാക്ഷരതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട കേരളത്തിൽ പോലും ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി തലങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2024-25 അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽനിന്ന് 2,914 കുട്ടികളാണ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇതിൽ 1,070 പേർ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് (535 പേർ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിൽ വയനാടും (465 പേർ) മലപ്പുറവുമാണ് മുന്നിൽ. പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിലെ 627 കുട്ടികളും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിലെ 259 കുട്ടികളും ക്ലാസ് മുറികളിൽനിന്ന് പുറത്തായി. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ യുഡിഐഎസ്ഇ പ്ലസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദേശീയതലത്തിൽ സ്കൂളിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളിൽ പകുതിയിലധികം പേരും (ഏകദേശം 53 ശതമാനം) 12-ാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ സെക്കൻഡറി തലത്തിലെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക് മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയർന്നതായും ആൺകുട്ടികളിലാണ് ഇത് കൂടുതലെന്നും കേന്ദ്ര റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തൊഴിലും പഠനവുമില്ലാത്ത യുവത; നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടും ആഗോള ചിത്രവും
സ്കൂളുകളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭാവിയിൽ തൊഴിലോ വിദ്യാഭ്യാസമോ പരിശീലനമോ ഇല്ലാത്ത 'നീറ്റ്' വിഭാഗത്തിലേക്ക് മാറുന്നുവെന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. നിതി ആയോഗ് പുറത്തുവിട്ട 'റീ ഇമാജിനിങ് സ്കില്ലിങ് ഫോർ വികസിത് ഭാരത് 2047' എന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ 15 മുതൽ 29 വയസ്സുവരെയുള്ള എട്ട് കോടി 70 ലക്ഷത്തിലധികം യുവാക്കൾ പഠനത്തിലോ തൊഴിലിലോ പരിശീലനത്തിലോ ഏർപ്പെടാത്തവരാണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനയുടെ (ഐഎൽഒ) റിപ്പോർട്ടും ജസ്റ്റ് ജോബ്സ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പഠനവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കേരളത്തിലും ഇത്തരം യുവജനങ്ങളുടെ അനുപാതം കൂടുതലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സമാനമായ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ബ്രിട്ടനിൽ ലേബർ പാർട്ടി മുൻ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി അലൻ മിൽബേണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 'മിൽബേൺ റിവ്യൂ' 10 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഇത്തരം യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചുവരികയാണ്.
10, 11 ക്ലാസുകളിൽ സ്ഥിരമായി ഹാജരില്ലാത്ത കുട്ടികളിൽ മൂന്നിലൊന്ന് പേരും പിന്നീട് തൊഴിലോ പഠനവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നുവെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ക്രമമായി സ്കൂളിൽ എത്തുന്നവരിൽ ഇത് 10 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിരം ഹാജരില്ലായ്മ ഇരട്ടിയാകുകയും, ഒൻപതാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നാലിലൊന്ന് കുട്ടികൾ ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ക്ലാസ് മുറികളെ അകറ്റുന്ന കാരണങ്ങളും മാനസികാരോഗ്യ വെല്ലുവിളികളും
പഠനത്തോടുള്ള താത്പര്യക്കുറവ് (704 പേർ), താമസസ്ഥലം മാറൽ (245), കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ (174), രോഗങ്ങളും അപകടങ്ങളും (163), മതപഠനത്തോടുള്ള ചായ്വ് (103), രക്ഷിതാക്കളുടെ നിഷേധാത്മക മനോഭാവം (78), ദാരിദ്ര്യം (43), മൊബൈൽ ഫോൺ ആസക്തി (33) എന്നിവയാണ് കേരളത്തിൽ കുട്ടികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിനുപുറമെ ലഹരി ഉപയോഗവും പൊലീസ് കേസുകളും കൗമാരക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു.
ആദിവാസി മേഖലകളിൽ ഒൻപത്, 10 ക്ലാസുകളിലെത്തുമ്പോൾ കണക്ക്, സയൻസ്, ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാപ്പി, കുരുമുളക് വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിനായി ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നതും കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിന് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള (എസ്എസ്കെ) വ്യക്തമാക്കുന്നു. കൊവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സെക്കൻഡറി ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റവും ആഗോളതലത്തിൽ കുട്ടികളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്കുള്ള മാറ്റവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനാകാതെ 15 മാസമായി സ്കൂളിൽ പോകാത്ത 13കാരി ഈവയുടെയും, 10-ാം ക്ലാസിൽ പഠനം നിർത്തി മൂന്ന് വർഷമായി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന 18കാരി മാലിയുടെയും അനുഭവങ്ങൾ ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ തയാറെടുക്കുമെങ്കിലും വീടിൻ്റെ മുൻവാതിൽക്കൽ എത്തുമ്പോൾ ഭയം കാരണം പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ നിൽക്കുകയാണ് ഈവ ചെയ്തിരുന്നത്.
ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്ക്? രാഷ്ട്രീയ-നയരൂപീകരണ ചർച്ചകൾ
കുട്ടികളുടെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് യഥാർഥത്തിൽ ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെന്നപോലെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിലും വലിയ ചർച്ചയാണ്. വ്യക്തികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, കൊവിഡ് കാലത്തെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, അതോ മതിയായ മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്നവരെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികളെ പരാജയത്തിൻ്റെ ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടുവെന്നാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ വിമർശനം.
ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയോ മാനസികാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾക്കായി മതിയായ നിക്ഷേപമോ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ സർക്കാർ നൽകിയില്ലെന്ന് ലിബറൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വക്താവ് മുനീറ വിൽസൺ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നാൽ ഉയർന്ന അക്കാദമിക് നിലവാരം എല്ലാവരെയും ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, അമിതമായ കണക്കും ഇംഗ്ലീഷുമല്ല കുട്ടികളെ തൊഴിലില്ലാത്തവരാക്കുന്നതെന്നും, പ്രത്യേക പരിഗണന ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വിദഗ്ധ പിന്തുണയും സ്പെഷൽ സ്കൂളുകളുമാണ് വേണ്ടതെന്നും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ഷാഡോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ലോറ ട്രോട്ട് വാദിക്കുന്നു.
സ്കൂളുകളിലെ മികച്ച അധ്യാപന സംസ്കാരവും രക്ഷിതാക്കളുടെ സജീവമായ ഇടപെടലും സ്ഥിരോത്സാഹവുമാണ് മാറ്റമുണ്ടാക്കുകയെന്ന് മുൻ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയും റിഫോം യുകെ വക്താവുമായ സുവെല്ല ബ്രാവർമാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ തങ്ങളുടേതാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവർ ക്ലാസിലെത്തുന്നതെന്നും തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇടപെടാൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ലൂസി പവൽ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലും കൊഴിഞ്ഞുപോയ കുട്ടികളെ തിരികെ ക്ലാസ് മുറികളിലെത്തിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയും ഗോത്രഭാഷാ പാഠപുസ്തകങ്ങളും കൗൺസലിങ് സംവിധാനങ്ങളും ഏകലവ്യ മോഡൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുകയാണ്.