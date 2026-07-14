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സിബിഎസ്ഇ ത്രിഭാഷ നയം: ബോർഡിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ പ്രതികരണം തേടി സുപ്രീം കോടതി
കേന്ദ്രത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും നോട്ടിസ് അയച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ജൂലൈ 29 ന് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : July 14, 2026 at 5:39 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ട് മാതൃഭാഷകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഭാഷകൾ നിർബന്ധമാക്കുന്ന സിബിഎസ്ഇ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ നയത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിൽ ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. ഹർജികളിൽ കേന്ദ്രം, എൻസിഇആർടി, സിബിഎസ്ഇയിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം തേടി.
ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായ ആനന്ദ് ഗ്രോവർ, ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ എന്നിവരുടെ വാദങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നിരീക്ഷിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിനും മറ്റുള്ളവർക്കും നോട്ടിസ് അയച്ച് 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ജൂലൈ 29 ന് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
പുതിയ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ സിബിഎസ്ഇയുടെ സജ്ജീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ സുപ്രീം കോടതി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ വിദ്യാർഥികൾ മൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിക്കണമെന്ന് സിബിഎസ്ഇ രാജ്യവ്യാപകമായി ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരിയായ യാഷിക ഭണ്ഡാരി ജെയിനും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ റോഹ്തഗിയും വാദിച്ചു.
സിബിഎസ്ഇ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലറിൻ്റെ സാരാംശം
സിബിഎസ്ഇ പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം, ജൂലൈ 1 മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് മൂന്ന് ഭാഷകൾ പഠിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് നിർദേശം. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP) 2020, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് (NCF-SE) 2023 എന്നിവയുമായി തങ്ങളുടെ പഠനരീതിയെ യോജിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സിബിഎസ്ഇ ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത്.
"സെക്കൻഡറി ഘട്ടത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത കഴിവുകൾ വേണ്ടത്ര നിറവേറ്റുന്നതിനായി, ഈ പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കൊപ്പം, ചെറുകഥകൾ, കവിതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ കൃതികൾ പോലുള്ള സ്കൂളുകൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രാദേശികമോ സംസ്ഥാന സാഹിത്യ സാമഗ്രിയോ ചേർക്കും", എന്ന് ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അനുബന്ധ സാഹിത്യ സാമഗ്രികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അവ അധ്യാപനത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ജൂൺ 15 നകം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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അതേസമയം, മെയ് 15 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കുലർ പ്രകാരം, വിദേശഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ പഠിച്ചതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഭാഷയായോ അല്ലെങ്കിൽ അധികമായുള്ള നാലാമത്തെ ഭാഷയായോ മാത്രമേ അത് പഠിക്കാൻ അനുവാദമുള്ളൂ. 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ (R1, R2, R3) പഠിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായിരിക്കും. ഇതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഭാഷകളെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളായിരിക്കണം എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ R3 പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ, ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷയിലെ ആറാം ക്ലാസ് R3 പാഠപുസ്തകങ്ങൾ (2026-27 പതിപ്പ്) ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ബോർഡ് അറിയിച്ചു. കൂടാതെ, പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർഥികളുടെ മേലുള്ള അനാവശ്യ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായി, പത്താം ക്ലാസ് തലത്തിൽ 'R3' ന് ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ നടത്തില്ലെന്നും സിബിഎസ്ഇ അറിയിച്ചു.
സർക്കുലറിനെതിരെ ഹർജിക്കാർ
ഇതിനെതിരെ അമൻദീപ് കൗർ, അർപ്പൻ റോയ് ചൗധരി എന്നിവരാണ് കോടതിക്ക് മുൻപാകെ പുതിയ ഹർജികൾ സമർപ്പിച്ചത്. അവർ കേന്ദ്രം, സിബിഎസ്ഇ, എൻസിഇആർടി എന്നിവയെ കക്ഷികളാക്കി. പാഠപുസ്തക ക്ഷാമവും പെട്ടെന്നുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കലിൻ്റെ ഭാരവും രക്ഷിതാക്കളും സ്കൂളുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി ഒരു അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.
കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ചോദ്യവുമായി അഭിഭാഷകർ
"ആർടി (വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം) നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ സർക്കുലറുകളാണ് അവർ നടപ്പിലാക്കുന്നത്. മറ്റ് ബദലുകളില്ലാതെ അവർ ഭാഷകൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്. സംസ്കൃതം കൂടാതെ പഞ്ചാബി മാത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അധ്യാപകർ എവിടെ നിന്ന് വരും?", എന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആനന്ദ് ഗ്രോവർ ചോദിച്ചു. ''ആറ്, ഒൻപത് ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ളത്. ആദ്യമായി, ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ പ്രശ്നം എന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനകം എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ 22 ഭാഷകളിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭ്യമായുള്ളൂ. എന്നാൽ അധ്യാപകരുടെ ക്ഷാമം ഒരു മാനവശേഷി പ്രശ്നവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു'', എന്ന് അഭിഭാഷകൻ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനും പറഞ്ഞു.
"ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനായ ഒരു 14 വയസുകാരനോട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം തമിഴ് കൂടി പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അധ്യാപകരെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും മറ്റും നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും?", എന്ന ചോദ്യം മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മുകുൾ റോത്തഗിയും കോടതിക്ക് മുൻപാകെ ഉന്നയിച്ചു. തുടർന്നാണ് വിശദീകരണം തേടിയുള്ള കോടതിയുടെ നടപടി ഉണ്ടായത്.
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