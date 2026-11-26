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എസ്ബിഐയിൽ 1,540 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റ് നിയമനം; സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നു
2026 സെപ്റ്റംബർ 16ന് നടന്ന പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെയും ഒക്ടോബർ 29ന് നടന്ന മെയിൻ പരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
By PTI
Published : November 26, 2026 at 4:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ബാക്ക്ലോഗ് ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവിലൂടെ 1,540 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റുകളെ നിയമിക്കുന്നതായി സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപനം. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം നടക്കുന്നത്.
2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (FY'27) ക്ലറിക്കൽ, ഓഫീസർ കേഡറുകളിലായി ഏകദേശം 11,000 മുതൽ 12,000 വരെ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കാനുള്ള ബാങ്കിന്റെ വിപുലമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് എസ്.ബി.ഐ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ഏകദേശം 200 മുതൽ 250 വരെ പുതിയ ശാഖകൾ ആരംഭിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ.
കൃത്യമായ പരിശീലനത്തിലൂടെയും നൈപുണ്യ വികസനത്തിലൂടെയും മികച്ച പ്രതിഭകളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും, സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറുന്ന പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരാൻ കഴിയുന്ന ഭാവി സജ്ജമായ ഒരു തൊഴിൽ സേനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുമാണ് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് എസ്.ബി.ഐ ചെയർമാൻ സി.എസ്. ഷെട്ടി പറഞ്ഞു.
സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഒഴിവുകൾ സമയബന്ധിതമായി നികത്തണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ബാങ്ക് പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "പ്രാതിനിധ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വൈവിധ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അർഹരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എസ്.ബി.ഐ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകാനും രാജ്യപുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാകാനും അവസരം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ നീക്കം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സി.എസ്. ഷെട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്, സെയിൽസ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റുകൾ എത്തുന്നതോടെ ഉപഭോക്തൃ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകുമെന്നും, ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കാനും ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലും തടസ്സമില്ലാതെയും ലഭ്യമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നും എസ്.ബി.ഐ അറിയിച്ചു.
ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിഷൻസി ടെസ്റ്റ്, ഡോക്യുമെൻ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ പരിശോധന എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ഫലം പരിശോധിക്കുന്നതിനുമായി https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings ഈ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.
സെപ്റ്റംബർ 16-ന് നടന്ന പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയുടെയും, ഒക്ടോബർ 29-ന് നടന്ന മെയിൻ പരീക്ഷയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ. നിലവിൽ എസ്ബിഐയിൽ ഏകദേശം 2.47 ലക്ഷം ജീവനക്കാരാണുള്ളത്. പ്രവർത്തന ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതും ഉപഭോക്തൃ സേവനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നിയമനവും ബ്രാഞ്ച് വിപുലീകരണവും നടത്തുന്നതെന്ന് ബാങ്ക് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു.
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