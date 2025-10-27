ETV Bharat / education-and-career

എസ്‌ബി‌ഐയിൽ 3500 ഒഴിവുകള്‍; ബാങ്ക് ജോലി സ്വപ്‌നം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉടൻ അപേക്ഷിക്കൂ

3,500 ഓളം ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമനം നടത്തുന്നത്.

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 27, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read
ന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (SBI) വമ്പൻ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍. അടുത്ത അഞ്ച് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 3,500 ഓഫിസർമാരെ നിയമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി എസ്‌ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടർ അറിയിച്ചു. പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താനും രാജ്യവ്യാപകമായി സേവന ഗുണനിലവാരം വർധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടത്തുന്നതെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ആകെ 18,000 ജീവനക്കാരെ മൊത്തം നിയമിക്കാനാണ് എസ്‌ബിഐയുടെ പദ്ധതി. 13,500-14,000 വരെ ക്ലെറിക്കൽ സ്റ്റാഫ്, 3,000 പ്രൊബേഷണറി ഓഫിസർമാർ (PO), ലോക്കൽ ബാങ്ക് ഓഫിസർമാർ (LBO), 1,600 സിസ്റ്റം ഓഫിസർമാർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കാവും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് നടക്കുക.

പുതുതായി ഏകദേശം 3,500 ഓഫിസർമാരെ നിയമിക്കാനാണ് എസ്‌ബിഐ ഒരുങ്ങുന്നത്. ജൂണിൽ 505 പ്രൊബേഷണറി ഓഫിസർമാരെ (PO) നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഒഴിവുകള്‍ വേഗത്തിൽ നികത്താനൊരുങ്ങുന്നത്.

നിലവിൽ 541 പ്രൊബേഷണറി ഓഫിസർമാർക്കുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1,300ലധികം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫിസർമാരെ ഐടി, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി മേഖലകളിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞെന്നും എസ്‌ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്ർ‌ടർ (HR) & ചീഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫിസർ കിഷോർ കുമാർ പോലുദാസു വ്യക്തമാക്കി.

ഒഴിവുകളും അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയും

പ്രിലിമിനറി, മെയിൻസ്, സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്, ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രൊബേഷണറി ഓഫിസർമാരുടെ നിയമനം നടത്തുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. പ്രായ പരിധി 21നും 30നും ഇടയ്‌ക്ക്.

അപേക്ഷകൾ sbi.co.in വഴിയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഏകദേശം 3,000 സർക്കിൾ അധിഷ്‌ഠിത ഓഫിസർമാരെ നിയമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് പദ്ധതിയെന്നും കിഷോർ കുമാർ പോലുദാസു വ്യക്തമാക്കി.

വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആകെ 18,000 നിയമനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എസ്‌ബി‌ഐ ചെയർമാൻ സിഎസ് സെറ്റി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 13,500 ക്ലറിക്കൽ തസ്‌തികകളിലേക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പി‌ഒമാർക്കും പ്രാദേശിക ഓഫിസർമാർക്കും വേണ്ടിയാണെന്നുമാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.

രാജ്യവ്യാപകമായി ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 13,455 ജൂനിയർ അസോസിയേറ്റുകളെയും 505 പി‌ഒമാരെയും നിയമിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനമായി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചും എസ്‌ബിഐ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിങ് ഡയറക്ർ‌ടർ (HR) & ചീഫ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫിസർ കിഷോർ കുമാർ പോലുദാസു മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു.

അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം 30 ശതമാനമായി ഉയർത്തും. നിലവിലെ ഫ്രണ്ട്‌ലൈൻ ജീവനക്കാരിൽ ഏകദേശം 33 ശതമാനവും സ്‌ത്രീകളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്കമാക്കി.

''ഫ്രണ്ട്‌ലൈൻ ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, സ്ത്രീകളാണ് ഏകദേശം 33 ശതമാനവും. മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ 27 ശതമാനവും സ്‌ത്രീകളാണ്. ഈ വൈവിധ്യം കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതിനായും ഈ ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും." കിഷോർ കുമാർ പോലുദാസു പറഞ്ഞു. 2.4 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള എസ്‌ബി‌ഐ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് വ്യവസായത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

