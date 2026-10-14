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സഹായ പദ്ധതികൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് റബര് ബോര്ഡ്; അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചെയര്മാന്
റബര് കര്ഷകര്ക്ക് 40,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം ഇതിലൂടെ ലഭിക്കും.
Published : October 14, 2026 at 8:11 PM IST
കോട്ടയം: റബർ ബോർഡിന്റെ വിവിധ സാമ്പത്തിക സഹായ പദ്ധതികൾക്കായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പുതിയതായി റബർ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നവര്ക്കും പുനർനടുന്നതിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹായങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. റബർ കർഷകരും ഉത്പാദക സംഘങ്ങളും ബോർഡിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് റബർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എൻ.ഹരി അറിയിച്ചു.
റബർ പുനർനടീലിനും പുതിയ നടീലിനും ഹെക്ടറിന് 40,000 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ ധനസഹായം ലഭിക്കും. പരമ്പരാഗത മേഖലയിൽ ഹെക്ടറിന് 40,000 രൂപയും പരമ്പരാഗതമല്ലാത്ത, മേഖലകളിൽ ഹെക്ടറിന് 50,000 രൂപയുമാണ് സഹായം. നവംബർ 6 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.
റബർ ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.rubberboard.gov.in വഴി ServicePlus പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ടത്. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, പൊസഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക്, റബർ തൈകൾ വാങ്ങിയതിന്റെ ബിൽ, തോട്ടത്തിന്റെ ഏകദേശ രേഖാചിത്രം തുടങ്ങിയ രേഖകൾ ആവശ്യമാണ്.
ServicePlus പോർട്ടലിൽ അപേക്ഷാ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾ Beneficiary Satyapan Application (BSA) വഴി മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് Beneficiary Satyapan Certificate ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിനായി AadhaarFace RD, Beneficiary Satyapan App എന്നീ ആപ്പുകൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഉപകരണ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം. തുടർന്ന് ആധാർ നമ്പർ, ഗുണഭോക്തൃ ഐഡി, അപേക്ഷാ റഫറൻസ് നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം. നിർദേശിച്ച എല്ലാ നടപടികളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രമേ അപേക്ഷ റബർ ബോർഡിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
റബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് (RPS) വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി നവംബർ 13 വരെ ServicePlus പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. ഗ്രൂപ്പ് പ്രോസസിങ് സെന്ററുകളുടെ (GPC) ആധുനികവത്ക്കരണത്തിന് ആറ് ലക്ഷം രൂപയും നിലവിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എഫ്ലുവന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റുകൾ (ETP) സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അധിക പുകപ്പുരകൾ നിർമിക്കുന്നതിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതവും ധനസഹായം ലഭിക്കും.
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ലാറ്റക്സ് ശേഖരണത്തിനും ഡ്രൈ റബർ കണ്ടന്റ് (DRC) പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് 40,000 രൂപയുടെ സഹായവും സ്പ്രേയറുകൾ, ഡസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ഫാം മെക്കാനൈസേഷൻ സഹായവും ലഭ്യമാണ്. റബർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് സൊസൈറ്റികൾ, സ്വയംസഹായ സംഘങ്ങൾ (SHG), റബർ ടാപ്പർമാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ (RTG), ലേബർ ഗ്രൂപ്പുകൾ (LG) എന്നിവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായത്തിനും അപേക്ഷിക്കാം.
റെയിൻ ഗാർഡിങ്, സ്പ്രേയിങ് പദ്ധതികൾക്കുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 30 വരെയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ, അർഹതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, അപേക്ഷാ നടപടികൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ www.rubberboard.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.
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