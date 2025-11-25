ETV Bharat / education-and-career

ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി പരീക്ഷ നവംബർ 27 മുതല്‍, അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ഇപ്പോള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വിവിധ തസ്‌തികകളിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ ഒരു കോടിയിലധികം ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചത്. നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 6 വരെയാണ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നത്.

ന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ നിരവധി തസ്‌തികകളിലേക്കുള്ള 2025 ലെ പരീക്ഷകൾ ഉടൻ നടക്കും. നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 6 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 2025 ലെ ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ (സിബിടി) എഴുതാൻ അപേക്ഷ നൽകിയത് ഒരു കോടിയിലധികം ഉദ്യോഗാർഥികൾ. ഇതിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഇതിനോടകം തന്നെ പരീക്ഷയ്‌ക്കായുള്ള അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ ആർആർബി സൈറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇനിയും അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആർആർബി തിരുവനന്തപുരം https://www.rrbthiruvananthapuram.gov.in/ എന്ന ലിങ്കിലൂടെ അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന വിധം

  • ആർആർബി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രവേശിക്കുക.
  • ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് 2025 PDF ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക (അപേക്ഷാ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും)
  • ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് 2025 PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാകും.
  • ശേഷം ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡ് PDF സേവ് ചെയ്‌ത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക.

ഒഴിവുള്ള തസ്‌തികകൾ

  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് (എസ്‌ & ടി)
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് (വർക്ക് ഷോപ്പ്)
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ബ്രിഡ്‌ജ്
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കാരിയേജും വാഗണും
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ലോക്കോ ഷെഡ് (ഡീസൽ/ ഇലക്‌ട്രിക്കൽ)
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്‌ (ഇലക്‌ട്രിക്കൽ)
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് പി-വേ
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ടിഎൽ & എസി (വർക്ക് ഷോപ്പ്)
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ടിഎൽ & എസി
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ട്രാക്ക് മെഷീൻ
  • അസിസ്‌റ്റൻ്റ് ടിആർഡി
  • പോയിൻ്റ്‌സ്‌മാൻ ബി
  • ട്രാക്ക് മെയിൻ്റനർ

ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി പേപ്പർ പാറ്റേൺ

ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ (സിബിടി) 90 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയാണ്. അതിൽ 100 ​​മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്‌സ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും നാല് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓരോ തെറ്റായ ഉത്തരത്തിനും മൂന്നിലൊന്ന് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അന്തിമ സ്കോറുകൾ തയാറാക്കാൻ ആർആർബി നോർമലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കും.

വിഭാഗങ്ങൾചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം
ജനറൽ സയൻസ് 25
ഗണിതം 25
ജനറൽ ഇൻ്റലിജൻസ് & റീസണിങ് 30
ജനറൽ അവയർനെസ് & കറൻ്റ് അഫയേഴ്‌സ് 20

CEN 08/2024 പ്രകാരം 32,438 ലെവൽ 1 തസ്‌തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനാണ് ആർആർബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ഡ്രൈവ് നടക്കുന്നത്.

കുറഞ്ഞ യോഗ്യതാ മാർക്ക്

വിഭാഗങ്ങൾകുറഞ്ഞ യോഗ്യതാ മാർക്ക്
ജനറൽ 40 ശതമാനം
ഇഡബ്ല്യുഎസ് 40 ശതമാനം
ഒ.ബി.സി (എൻ.സി.എൽ)/എസ്.സി/എസ്.ടി 30 ശതമാനം

തസ്‌സികകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കൽ ഘട്ടങ്ങൾ

നിയമന പ്രക്രിയയിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

  • സിംഗിൾ-സ്‌റ്റേജ് CBT
  • ശാരീരിക കാര്യക്ഷമതാ പരിശോധന (PET)
  • രേഖകളുടെ പരിശോധന
  • വൈദ്യപരിശോധന

പുരുഷ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കുള്ള PET മാനദണ്ഡങ്ങൾ

  • രണ്ട് മിനിറ്റിൽ 35 കിലോ ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് 100 മീറ്റർ നടക്കണം.
  • 4 മിനിട്ട് 15 സെക്കൻ്റിനുള്ളിൽ 1000 മീറ്റർ ഓടുക.

ആധാർ നിർബന്ധം

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ഉദ്യോഗാർഥികളും അവരുടെ ഒറിജിനൽ ആധാർ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്‌ത ഇ- വെരിഫൈഡ് ആധാറോ കൈയിൽ കരുതണം. ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ആർആർബി ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബയോമെട്രിക് പരിശോധനയും ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

ആധാർ പ്രാമാണീകരണം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ rrbapply.gov.in-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കണം. അപേക്ഷയ്‌ക്കിടെ ആധാർ പരിശോധിച്ച ഉദ്യോഗാർഥികൾ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് യുഐഡിഎഐയിൽ അവരുടെ ആധാർ അൺലോക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

