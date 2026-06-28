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സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനം; കീമിൽ ഒന്നാം റാങ്കും ജെഇഇ ഉന്നത നേട്ടവുമായി റോഷൻ രാജു മദ്രാസ് ഐഐടിയിലേക്ക്
ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും കഠിനശ്രമത്തിനും ഒടുവിൽ കീം എഞ്ചിനീയറിങ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി അങ്കമാലി സ്വദേശി റോഷൻ രാജു. ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ വിജയ രഹസ്യം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കു വെക്കുകയാണ് റോഷൻ.
Published : June 28, 2026 at 7:15 AM IST
എറണാകുളം: "വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുക, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക", കീം എഞ്ചിനീയറിങ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ റോഷൻ രാജു ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു. രണ്ട് വർഷക്കാലം പഠനത്തിൽ മുഴുകി, ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയുള്ള കഠിനശ്രമത്തിനൊടുവിൽ കീം എഞ്ചിനീയറിങ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ അങ്കമാലി അമലാപുരം സ്വദേശിയായ റോഷൻ രാജു തൻ്റെ വിജയ രഹസ്യം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കു വെക്കുകയാണ്.
ഈ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ, ജോയിൻ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (JEE) അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയിലെ മികച്ച നേട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഷൻ മദ്രാസ് ഐഐടിയിൽ ബി.ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കോഴ്സിന് പ്രവേശനം നേടിയിരുന്നു. ജെഇഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ 134-ാം റാങ്കുമാണ് ഇത്തവണ ഈ മിടുക്കൻ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നത്.
മാന്നാനം കെഇ സ്കൂളിലായിരുന്നു റോഷൻ്റെ ഹയർ സെക്കൻ്ററി പഠനം. പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ജെഇഇ പരീക്ഷയ്ക്കായി തയാറെടുക്കാൻ റോഷൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗം പൂർണമായി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നത് റോഷൻ്റെ സ്വന്തം തീരുമാനമായിരുന്നു.
സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെയും ലോകത്തുനിന്ന് മാറി പൂർണമായും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉന്നത വിജയം നേടാനാകൂ എന്ന് റോഷൻ ഉറച്ചുവിശ്വസിച്ചു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ത്യാഗം സഹിച്ചാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയാണ് ഈ കഠിനമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരണയായതെന്ന് റോഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
പഠനശൈലിയും വിജയരഹസ്യവും
കീം പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് താൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് റോഷൻ പറഞ്ഞു ഹയർ സെക്കൻ്ററി പഠനത്തോടൊപ്പമാണ് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തിയത്. ജെഇഇ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പഠിച്ചതാണ് കീം പരീക്ഷയിലും വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.
എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ആഴത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻ്ററി പഠനം താരതമ്യേന എളുപ്പമായി മാറി. ഹയർ സെക്കൻ്ററി പൊതുപരീക്ഷയിൽ മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ റോഷന് മുഴുവൻ മാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാർക്കുകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചതോടെയാണ് കീം റാങ്ക് പട്ടികയിൽ റോഷൻ ഒന്നാമതെത്തിയത്.
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കൃത്യമായി സമയം നിശ്ചയിച്ചുള്ള പഠനരീതിയോ, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള മോട്ടിവേഷനോ റോഷന് ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നില്ല. പഠനത്തെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ റോഷൻ പൂർണമായും സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമോ മാനസിക സമ്മർദ്ദമോ റോഷനെ ബാധിച്ചതുമില്ല.
വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ശേഷമായിരുന്നു റോഷൻ പഠിക്കാനിരുന്നിരുന്നത്. വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന പഠനം മടുപ്പ് തോന്നുമ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കും എന്നതായിരുന്നു ശീലം. വിഷയങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു റോഷൻ്റെ പ്രധാന രീതി. ഫിസിക്സിനോടാണ് റോഷന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താത്പര്യം.
വിദ്യാർത്ഥികളോട് റോഷന് പറയാനുള്ളത്
വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ കാര്യങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് റോഷന് നൽകാനുള്ള ഉപദേശം. ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ താനേ കൈവരുമെന്നതിന് ഉദാഹരണമായി ജെഇഇ പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ തനിക്ക് കീമിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച കാര്യം റോഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും കുടുംബത്തിൻ്റെ അഭിമാനവും
തുടക്കത്തിൽ റോഷൻ വീട്ടിൽ നിന്നും മാറി ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നേരിയ വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മകൻ്റെ ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണത്തിനായി അവർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകി കൂടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. കെഎസ്എഫ്ഇ എറണാകുളം അർബൻ റീജ്യണൽ ഓഫീസ് മാനേജരായ പിതാവ് രാജുവും, ആലുവ ഗവൺമെൻ്റ് ബോയിസ് ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപികയായ അമ്മ ജാസ്മിനും മകൻ്റെ വിജയത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചു.
ജെ.ഇ.ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ മകൻ ഒന്നാമതെത്തുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. കീം പരീക്ഷയിൽ ആദ്യത്തെ ആറ് റാങ്കുകളിൽ വരുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും ഒന്നാം റാങ്ക് തന്നെ ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി അവൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിച്ചത്.
അമലാപുരം എന്ന ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര് മകനിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. അവന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വിഷയവും ആസ്വദിച്ചാണ് അവൻ പഠിച്ചതെന്നും പിതാവ് രാജു പറഞ്ഞു. മകന് എപ്പോഴും തങ്ങൾ കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധ്യമാണ് നൽകിയതെന്നും, ഒന്നാം റാങ്ക് നേടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അമ്മ ജാസ്മിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
റോഷൻ്റെ അങ്കമാലി അമലാപുരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ കീം ഫലം വന്നത് മുതൽ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകം ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ റോഷൻ ഇനി ഐഐടി മദ്രാസിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് തൻ്റെ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി യാത്ര തിരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്.
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