എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലി നേടാം; വൈകേണ്ട, ഉടൻ അപേക്ഷിച്ചോളൂ, അവസാന തീയതി ഇത്
സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഐടി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലയിലേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകളാണ് ക്ഷണിച്ചത്. യോഗ്യതയും പ്രായപരിധിയും അടക്കം അറിയാം.
Published : November 27, 2025 at 5:58 PM IST
റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻ്റ് ഇക്കോണമിക് സർവീസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവ്. വിവിധ തസ്തികകളിലായി 400-ലധികം ഒഴിവാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത്. സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഐടി തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലയിലേയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ എഞ്ചിനീറിങ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഡിസംബർ 25.
യോഗ്യത
സിവിൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, എസ് & ടി, കെമിക്കൽ, മെറ്റലർജി, ഐടി, ഫുഡ്, ഫാർമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയിരിക്കണം. ജനറൽ, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി (എൻസിഎൽ), പിഡബ്ല്യുബിഡി വിഭാഗക്കാർക്ക് അതാതു വിഷയത്തിൽ 50 ശതമാനം മാർക്ക് വേണം. കൂടാതെ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവർത്തി പരിചയം നിർബന്ധമാണ്.
പ്രായപരിധി
അപേക്ഷകൻ്റെ പരമാവധി പ്രായം 40 വയസായിരിക്കണം. എസ്സി, എസ്ടി, ഒബിസി (എൻസിഎൽ), പിഡബ്ല്യുബിഡി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് ബാധകമായിരിക്കും. എഴുത്ത് പരീക്ഷ, അഭിമുഖം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിയമനം നടത്തുന്നതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിശാംദശങ്ങൾക്ക് വെബാസൈറ്റായ https://rites.com/ സന്ദർശിക്കുക.
|തസ്തിക
|ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം
|സിവിൽ എഞ്ചിനീറിങ്
|120
|മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീറിങ്
|150
|ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീറിങ്
|55
|സിഗ്നൽ & ടെലികോം (S&T)
|10
|മെറ്റലർജി
|26
|കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീറിങ്
|11
|ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (IT)
|14
|ഫുഡ് ടെക്നോളജി
|3
|ഫാർമ
|11
റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കോണമിക് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ്
1974 ഏപ്രിൽ 26 നാണ് റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കോണമിക് സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപിതമായത്. റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നവരത്ന, ഷെഡ്യൂൾ 'എ' കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണിത്. ഗതാഗത അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും അനുബന്ധ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മുതൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യൽ വരെയുള്ള സമഗ്രമായ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി എഞ്ചിനീയറിങ്, കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമാണ് ആർഐടിഇഎസ്.
ഇന്ത്യയിലെ ഗതാഗതവും മറ്റും ഉയർത്തുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. റെയിൽവേ, ഹൈവേകൾ, മെട്രോകൾ, തുരങ്കങ്ങൾ, പാലം, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ, റോപ്പ്വേകൾ, സ്ഥാപന കെട്ടിടങ്ങൾ, ഉൾനാടൻ ജലപാതകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ സേവനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവത്കരണത്തിലും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വ്യാപ്തിയിലും റെയിൽ ഇന്ത്യ ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കോണമിക് സർവീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
