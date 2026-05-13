ETV Bharat / education-and-career

എല്ലാവർക്കും ഇനി എപ്ലസ് വാങ്ങാം...; റീയൂസ് ഹീറോസ് - റിയൽ ഹീറോസ് പദ്ധതിയുമായി ശുചിത്വമിഷൻ

ക്യാംപെയ്‌നിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ https://suchitwamissionkozhikode.in/എന്ന വെബ് പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക.

STUDENTS NEW PROJECT Suchithwa Mission A plus certificates to children Reuse Heroes Real Heroes kids
Representative Image (Suchithwa Mission)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 13, 2026 at 3:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുടയും ബാഗും ചെരിപ്പും ഷൂസുമൊക്കെയായി ഇത്തവണ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എ പ്ലസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ശുചിത്വമിഷൻ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ചൂഷണം മൂലം ഭൂമിയുടെ താളം തെറ്റുന്നതിനാലാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും ശുചിത്വമിഷനും 'റീയൂസ് ഹീറോസ് - റിയൽ ഹീറോസ്' എന്ന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്.

കുട, ബാഗ്, വസ്ത്രങ്ങൾ, പേന, ചോറ്റുപാത്രം തുടങ്ങിയവ പുനരുപയോഗിക്കുകയും ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് യഥാർഥ നായകരെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പഴയ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടുമുപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എ പ്ലസ് സാക്ഷ്യപത്രം കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്തവർക്ക് പുനരുപയോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബി പോസിറ്റീവ് സാക്ഷ്യപത്രവും നൽകും.

STUDENTS NEW PROJECT Suchithwa Mission A plus certificates to children Reuse Heroes Real Heroes kids
Representative Image (Suchithwa Mission)

ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ നൽകുന്നത്. പുനരുപയോഗ വസ്‌തുക്കളുമായി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം ശുചിത്വ മിഷൻ്റെ ലിങ്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികളെ ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്ന സ്‌കൂളിനും അധ്യാപകർക്കും മികവാർന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും സ്‌കൂളിനും ജില്ലാതലത്തിൽ പ്രത്യേക പുരസ്‌കാരങ്ങൾ നൽകും. ക്യാംപെയ്‌നിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ https://suchitwamissionkozhikode.in/
എന്ന വെബ് പോർട്ടലിൽ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിദ്യാർഥികൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ വരവേൽക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. പുതിയ ബാഗും കുടയും, ചെരിപ്പും യൂണീഫോമും ഗമയായി കാണുന്ന ശീലം കാലങ്ങളായി കുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ട്. പഴയത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ ഞാൻ ചെറുതായി പോവുമെന്ന ചിന്ത ഈ ഉപേക്ഷിക്കലിന് പിറകിലുണ്ട്. ഈ മനോഭാവം പിൽക്കാലത്ത് ഒരു ശീലമായി മാറുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ അമിതോപയോഗം ഭൂമിയുടെ ആയുസ് കുറയ്ക്കുമെന്നും സുന്ദരമായ നാട് മാലിന്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുവാനിടയാവുമെന്നൊക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മറക്കുന്നതാണ് ഈ ദുരഭിമാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നും ശുചിത്വമിഷൻ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ ജ്യോതിഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്ത് ഒരു മുറിവേറ്റാൽ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തെ മുറിച്ചുമാറ്റില്ല പകരം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കും. മാതാപിതാക്കൾ വൃദ്ധരായാൽ അവരെയും നമ്മൾ പരിപാലിച്ച് ആരോഗ്യവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കളും. പുതിയത് വാങ്ങിക്കൂട്ടാനുള്ള ഒരുതരം ത്വരയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ച വസ്‌തുക്കളെ നന്നായി സംരക്ഷിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി മാറണം. ആരെന്ത് വിചാരിക്കുന്നതിനപ്പുറം നമ്മൾ സ്വയം താൽപരരാവണം. വരും തലമുറയെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ഇതൊരു സന്ദേശമാക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വിജയിപ്പിക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുനരുപയോഗം ഭൂമിയുടെ ആയുസ് വർധിപ്പിക്കും, മാലിന്യം കുറയ്ക്കും, ഈ നല്ല ശീലം കുടയിലും, ബാഗിലും, വസ്ത്രങ്ങളിലും, പേനയിലും തുടങ്ങണം ഈ ശീലത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കണം. പുനരുപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ റിയൽ ഹീറോകളാണ്. സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുന്ന ഇത്തരം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി അഭിനന്ദിക്കുകയും സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുകയും മറ്റുള്ളവരെയും ഈ പാതയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് റീയൂസ് ഹീറോസ്, ദി റിയൽ ഹീറോസ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രോഗ്രാം കോഡിനേറ്റർ സരിത് സികെയും പറഞ്ഞു.

Also Read: ​കൊച്ചി - ലക്ഷദ്വീപ് യാത്ര ഇനി പറക്കും; സീപ്ലെയിൻ പരീക്ഷണ പറക്കൽ ആരംഭിച്ചു

TAGGED:

STUDENTS NEW PROJECT
SUCHITHWA MISSION
A PLUS CERTIFICATES TO CHILDREN
REUSE HEROES REAL HEROES KIDS
REUSE HEROES REAL HEROES PROJECT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.