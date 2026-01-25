ETV Bharat / education-and-career

റിപ്പബ്ലിക് ദിന ക്വിസ് മത്സരത്തിന് തയാറാവുകയാണോ? ചില പ്രധാന അറിവുകള്‍ ഇതാ...

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം.

Representational Image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 25, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
ന്ത്യ നാളെ 77-ആമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. 1950 ജനുവരി 26ന് ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുകയും ഒരു പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്‌റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി മാറുകയും ചെയ്‌ത ദിനമാണ് ജനുവരി 26.

നാളെ സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും മറ്റ് പരിപാടികളോടൊപ്പം ക്വിസ് മത്സരങ്ങളും നടത്തിവരാറുണ്ട്. ക്വിസ് മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ തയാറാകുന്ന വിദ്യാർഥികള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അറിവുകള്‍ പരിചയപ്പെടാം. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, പാരമ്പര്യം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചുവരുന്നത്. 2026 ലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനത്തിലും ആവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങള്‍ ഇതാ...

റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും

1. ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന്?

ഉത്തരം: ജനുവരി 26

2. ഇന്ത്യ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച വർഷം?

ഉത്തരം: 1949

3. "ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്‌പി" എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?

ഉത്തരം: ബി ആർ അംബേദ്‌കർ

4. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ഏത് വാക്കുകളിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: 'വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ'

5. 2025 ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്തായിരുന്നു?

ഉത്തരം: സ്വർണിം ഭാരത്- വിരസത് ഓർ വികാസ്

6. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എത്ര ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട്?

ഉത്തരം: 12

7. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷ വേളയിൽ ആരാണ് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നത്?

ഉത്തരം: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി

8. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എത്ര?

ഉത്തരം: ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂർ

9. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ചിഹ്നം?

ഉത്തരം: അശോകസ്‌തംഭം

10. അശോക ചക്രത്തിന് എത്ര ആരക്കാലുകൾ ഉണ്ട്?

ഉത്തരം: 24

11. ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ വിശിഷ്‌ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ഇന്തോനേഷ്യ

12. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നടപ്പിലാക്കിയത് എപ്പോഴാണ്?

ഉത്തരം: 1950 ജനുവരി 26

13. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഏത് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടത്താണ് അവസാനിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: ഇന്ത്യാ ഗേറ്റ്

14. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി?

ഉത്തരം: ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്

15. ഇന്ത്യൻ പതാകയിലെ കുങ്കുമ നിറം എന്തിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: ധൈര്യവും ത്യാഗവും

16. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ തുടക്കത്തിൽ എത്ര ആർട്ടിക്കിളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു?

ഉത്തരം: 395

17. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ്?

ഉത്തരം: സത്യമേവ ജയതേ

18. നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഗവൺമെൻ്റ് ഘടകം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്

19. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എത്ര മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്?

ഉത്തരം: 6

20. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് സംസ്ഥാന നയത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: ഭാഗം IV

21. റിപ്പബ്ലിക് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണ് കടമെടുത്തത്?

ഉത്തരം: ഫ്രാൻസ്

22. അശോക ചക്രത്തിലെ നീല നിറം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു?

ഉത്തരം: ആകാശവും സമുദ്രവും

23. വനിതാ ഓഫിസർമാർ ആദ്യമായി സംഘങ്ങളെ നയിച്ച റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് ഏത് വർഷമാണ് നടന്നത്?

ഉത്തരം: 2019

24. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൻ്റെ അവസാനം ഏത് പ്രശസ്‌ത ഗാനമാണ് ആലപിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: 'അബൈഡ് വിത്ത് മി'

25. ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു?

ഉത്തരം: ഡോ. ബി ആർ അംബേദ്‌കർ

26. "ജന ഗണ മന" ആദ്യം രചിക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഭാഷയിലാണ്?

ഉത്തരം: ബംഗാളി

27. പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ അംഗരക്ഷക റെജിമെൻ്റ് ഏത് വർഷമാണ് സ്ഥാപിതമായത്?

ഉത്തരം: 1776

28. 2021 ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം/കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ആദ്യമായി ടാബ്ലോ അവതരിപ്പിച്ചത്?

ഉത്തരം: ലഡാക്ക്

29. 2025 ലെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ മുഖ്യാതിഥി ആരായിരുന്നു?

ഉത്തരം: പ്രബോവോ സുബിയാൻ്റോ

30. എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിയത്?

ഉത്തരം: 2 വർഷം 11 മാസം 18 ദിവസം

