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നീറ്റ് 2026 പുനഃപരീക്ഷ കുഴപ്പിച്ചോ? വിദ്യാര്ഥിളും അധ്യാപകരും പറയുന്നതിങ്ങനെ...
വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദഗ്ദ്ധരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ പ്രധാന വിലയിരുത്തലുകൾ എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : June 22, 2026 at 8:08 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആഴ്ചകൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നടന്ന നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷ അവസാനിച്ചു. ജൂൺ 21-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5:15 വരെയായിരുന്നു പരീക്ഷ. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അയ്യായിരത്തോളം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി 22.75 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയത്.
പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഡൽഹി, ചെന്നൈ, മുംബൈ, ഹൈദരാബാദ്, പൂനെ, ഭോപ്പാൽ, ഇൻഡോർ, ശ്രീനഗർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കുവെച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പരീക്ഷ പൊതുവേ മിതമായ നിലവാരത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ്. ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതലും എൻ.സി.ഇ.ആർ.ടി (NCERT) പാഠപുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദഗ്ദ്ധരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ പരീക്ഷയുടെ പ്രധാന വിലയിരുത്തലുകൾ എന്തെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
വില്ലനായി ഫിസിക്സ്, തുണയായി ബയോളജി
കഴിഞ്ഞ മെയ് 3-ന് നടന്ന ആദ്യ പരീക്ഷയേക്കാൾ കടുപ്പമേറിയതായിരുന്നു ഈ റീ-ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഭൂരിഭാഗം വിദ്യാർഥികളും സമ്മതിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയതും സമയം ഏറെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതുമായ ഭാഗം ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു. മെക്കാനിക്സ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകളും ചിന്തിച്ച് എഴുതേണ്ട ചോദ്യങ്ങളും കുട്ടികളെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു.
ഈ വിഭാഗത്തിലെ പ്രകടനമായിരിക്കും ഇത്തവണ റാങ്ക് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുക. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളതും കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ ഭാഗമായിരുന്നു ബയോളജി. ചോദ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും NCERT പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. എങ്കിലും സുവോളജിയിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ നേരിയ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായതായി ചില വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
ആദ്യ പരീക്ഷയെ അപേക്ഷിച്ച് കെമിസ്ട്രി ഇത്തവണ കുറച്ചു കൂടി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പകരം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് പരിശോധിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എങ്ങോട്ട്?
പരീക്ഷാ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റി ലേൺ സി.ഇ.ഒ ഉജ്ജ്വൽ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, മനപ്പാഠമാക്കുന്ന ശീലത്തിന് പകരം ആശയങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ പരീക്ഷ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാണ്. മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം എഴുതി ശീലിച്ചവർക്ക് സമയക്രമീകരണം സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്.
പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം ഇത്തവണത്തെ കട്ട് ഓഫ് 2025-ലെയും 2026 മെയ് മാസത്തിലെയും കട്ട് ഓഫ് ലെവലുകൾക്ക് ഇടയിലായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ആൾ ഇന്ത്യ ക്വാട്ട കട്ട് ഓഫ് 590 മുതൽ 600 മാർക്ക് വരെ ആയേക്കുമെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, ബയോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉയർന്ന മാർക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിച്ചപ്പോൾ, ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും മികച്ച റാങ്ക് നേടുന്നതിൽ നിർണ്ണായക ഘടകങ്ങളാകും.
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