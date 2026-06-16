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പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളം; യങ് പ്രൊഫഷണലുകളെ തേടി റിസർവ് ബാങ്ക്
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം നൽകുക
By ANI
Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുംബൈയിലെ വിവിധ സെൻട്രൽ ഓഫിസ് വകുപ്പുകളിലേക്ക് യങ് പ്രൊഫഷണലുകളെ (വൈപി) നിയമിക്കുന്നതിനായി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികളിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രതിമാസം ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ശമ്പളമായി ലഭിക്കുക.
ഒഴിവുകളും യോഗ്യതയും
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ക്വാണ്ടം ടെക്നോളജി, സൈബർ സുരക്ഷ, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന സാധ്യതകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മേഖലകളിലായി ആകെ 12 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. 2026 ജൂലൈ ആറിന് 21 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കും 30 വയസ്സ് കവിയാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം. ജൂലൈ ആറാണ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി.
നിയമന വ്യവസ്ഥകൾ
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് തുടക്കത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് നിയമനം നൽകുക. പിന്നീട് പരസ്പര ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് പരമാവധി അഞ്ച് വർഷം വരെ നീട്ടിനൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ നിയമനം പൂർണമായും മുഴുവൻ സമയ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നും സ്ഥിരം തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നും റിസർവ് ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിമാസം 1,50,000 രൂപയാണ് ശമ്പളമായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽനിന്ന് ബാധകമായ നികുതികൾ കുറയ്ക്കും. മറ്റ് അലവൻസുകൾക്കോ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കോ ഇവർക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കില്ല.
കർശന നിബന്ധനകൾ
കരാർ കാലയളവിൽ മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിന് കർശന വിലക്കുണ്ട്. ബാങ്കിൻ്റെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ, പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയോ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്യാനോ പ്രതിഫലം കൈപ്പറ്റാനോ പാടില്ല. ഈ നിയമനം ബാങ്കിലെ സ്ഥിരം ജോലിയോ നിയമനമോ ആയി കണക്കാക്കില്ല. റിസർവ് ബാങ്കും യങ് പ്രൊഫഷണലും തമ്മിൽ തൊഴിലുടമയും ജീവനക്കാരനും എന്ന ബന്ധമായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കുകയെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ജോലി സമയവും അവധിയും
സാധാരണ ഓഫിസ് സമയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അധിക സമയം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ വാരാന്ത്യങ്ങളിലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല. ഒരു കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ 15 ദിവസത്തെ അവധിയാണ് അനുവദിക്കുക. ഇത് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കൃത്യമായ കാരണമില്ലാതെ തുടർച്ചയായി എട്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലധികം ജോലിക്ക് ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർ 2026 ഓഗസ്റ്റിനും ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും. നിയമന സമയത്ത് മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന തൃപ്തികരമായ പൊലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ടും ഹാജരാക്കണം. കൂടാതെ ഔദ്യോഗിക കരാറിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ബാങ്കിൻ്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും രഹസ്യ സ്വഭാവവും കർശനമായി പാലിക്കുകയും വേണം.
രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖല അതിവേഗം ഡിജിറ്റൽവത്കരണത്തിലേക്ക് മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരായ യുവാക്കളെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാനും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ഈ നിയമനങ്ങൾ ബാങ്കിനെ സഹായിക്കും. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വിജ്ഞാപനം പൂർണമായി വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.
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