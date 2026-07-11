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പ്രതിസന്ധികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിയണം; മികവ് 2026 എക്സലൻ്റ് അവാർഡുകള് വിതരണം ചെയ്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തല
എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കുന്ന ‘മികവ് 2026’ എക്സലൻ്റ് അവാർഡുകളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
Published : July 11, 2026 at 4:11 PM IST
എറണാകുളം: കടുത്ത മത്സരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് പ്രതിസന്ധികളെയും വെല്ലുവിളികളെയും ധീരമായി നേരിട്ട് അവയെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എസ്എസ്എൽസി, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ടി ജെ വിനോദ് എംഎൽഎ ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘മികവ് 2026’ എക്സലൻ്റ് അവാർഡുകളുടെ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കരുത്തിലാണ് മലയാളികൾ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. കഠിനാധ്വാനവും അച്ചടക്കവും കൈമുതലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും മന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. ജീവിതത്തിൽ 'ഇംപോസിബിൾ' എന്നൊരു വാക്ക് ഉണ്ടാകരുതെന്നും, എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും എങ്ങനെ 'പോസിബിൾ' ആക്കി മാറ്റാം എന്നാണ് യുവതലമുറ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നും നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വക്കുകളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും കാണിച്ചുതരുന്ന സൻമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഉന്നത ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കാൻ വിദ്യാർഥി ജീവിതമെന്ന സുവർണകാലഘട്ടം പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുമ്പോഴും സമൂഹത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും മറക്കരുത്. അവരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് യഥാർഥ ജീവിതവിജയമെന്നും മന്ത്രി വിദ്യാർഥികളെ ഉപദേശിച്ചു.
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സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിമാഫിയക്കെതിരെ സർക്കാർ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ മുന്നേറുന്ന ‘ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ’ ലഹരിവിരുദ്ധ മഹാ യജ്ഞത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ സജീവമായി അണിനിരക്കണം. യുവത്വത്തെയും നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും നശിപ്പിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ വിദ്യാർഥികൾ ‘തൂഫാൻ വാരിയേഴ്സ്’ ആയി മാറണമെന്നും, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ഹൈബി ഈഡൻ എംപി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു.
കേവലം അക്കാദമിക മികവിനെ ആദരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, വിദ്യാർഥികളിൽ മികച്ച പൗരബോധവും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തവും വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇത്തവണത്തെ 'മികവ് 2026' പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത മാന്ത്രികൻ സാമ്രാജ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രത്യേക മാജിക് ഷോയും വേദിയിൽ അരങ്ങേറി. കലയും സാമൂഹിക സന്ദേശവും സമന്വയിപ്പിച്ച ഈ വേറിട്ട അവതരണം ലഹരിയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും ശക്തമായ ബോധവത്കരണമാണ് നൽകിയത്.
എറണാകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 1500-ൽ അധികം വിദ്യാർഥികളാണ് ചടങ്ങിൽ 'മികവ് 2026' എംഎൽഎ അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. വ്യക്തിഗത പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ, പൊതുപരീക്ഷകളിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ മണ്ഡലത്തിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളെയും ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേകം ആദരിച്ചു. ടി ജെ വിനോദ് എംഎൽഎ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.