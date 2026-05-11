ETV Bharat / education-and-career
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചരിത്രനേട്ടം; കേരളത്തെ പിന്തള്ളി ഒന്നാമതെത്തി പഞ്ചാബ്
ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള കേരളത്തെ മറികടക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിന് കഴിഞ്ഞത് ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്
Published : May 11, 2026 at 11:08 AM IST
ചണ്ഡിഗഡ്: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് പഞ്ചാബ്. നീതി ആയോഗിൻ്റെ 2026ലെ എജ്യുക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് (വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാര റിപ്പോർട്ട്) പ്രകാരം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി പഞ്ചാബ് മാറി. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് വർഷങ്ങളായി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തെ പിന്തള്ളിയാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ ഈ വലിയ കാൽവയ്പ്പ്.
ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകളിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള കേരളത്തെ മറികടക്കാൻ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിന് കഴിഞ്ഞത് ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. നയപരമായ ഇടപെടലുകൾക്കൊപ്പം ഈ ശ്രദ്ധേയ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ പഞ്ചാബ് ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ പ്രശംസയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 10, 2026
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ 'ਨੰਬਰ 1' ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।… pic.twitter.com/rxII83rhm5
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാകാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് നേട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കവെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാൻ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളേക്കാൾ മികച്ച നിലവാരത്തിലേക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഉയർന്നുവെന്നും, അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലും പഠന ഗുണനിലവാരത്തിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ സർക്കാരിനായെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളം, ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മറികടന്നാണ് പഞ്ചാബ് ഈ അംഗീകാരം നേടിയത്. ഗണിതശാസ്ത്രമടക്കമുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പഞ്ചാബിലെ വിദ്യാർഥികൾ മുൻപന്തിയിലാണെന്നും സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച നയങ്ങളും നൂതന പദ്ധതികളും അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമവുമാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഹർജോത് സിങ് ബെയിൻസ് പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സ്കൂളുകളെ ചേർത്തുപിടിച്ച എല്ലാവർക്കും ഈ നേട്ടം സമർപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാഷാ നൈപുണ്യത്തിൽ 82 ശതമാനവും, കണക്കിൽ 78 ശതമാനവുമാണ് പഞ്ചാബിൻ്റെ നേട്ടം. ഇത് കേരളത്തേക്കാൾ (യഥാക്രമം 75 ശതമാനവും 70 ശതമാനവും) കൂടുതലാണ്.
ഒൻപതാം ക്ലാസിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ 52 ശതമാനം പ്രാവീണ്യം നേടാൻ പഞ്ചാബിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ 45 ശതമാനം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രകടനം. കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മാനിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ നയപരമായ ഇടപെടലുകളാണ് ഇതിന് സഹായകമായതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
വികസന പദ്ധതികളിലൂടെ കുതിപ്പേകി സർക്കാർ
മിഷൻ സമർഥ്, സ്കൂൾസ് ഓഫ് എമിനൻസ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളിലൂടെ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പഠനനിലവാരവും വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിനായി. സംസ്ഥാനത്തെ 99.9 ശതമാനം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാണ്. 99 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളും, 80 ശതമാനത്തിലധികം സ്കൂളുകളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പത്താം ക്ലാസിൽ നിന്ന് 11ലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ നിരക്ക് 90 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ കുറവാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അധ്യാപക-വിദ്യാർഥി അനുപാതം 22:1 ആയി കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാനും സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ നഗര-ഗ്രാമ അന്തരം കുറയ്ക്കാനും, ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കാനും പഞ്ചാബിന് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകം പരാമർശിക്കുന്നു. മികച്ച ആഗോള മാതൃകകൾ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം നേടാൻ സാധിച്ചു. ഇതുവരെ 786 പേർ ജെഇഇ മെയിൻ പരീക്ഷയും 1284 പേർ നീറ്റ് പരീക്ഷയും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി.
ഫിൻലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകർക്ക് നൽകിയ പരിശീലനം പാഠനരീതികളിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി. പുതിയതായി 13,000 അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചതിനൊപ്പം, മൂന്നു ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികൾക്കായി ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്ജ് എന്ന പ്രത്യേക പരിപാടിയും സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 118 സ്കൂൾസ് ഓഫ് എമിനൻസ് തുറക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മികച്ച നയങ്ങളിലൂടെ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മുടെ അധ്യാപകർ തെളിയിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അടിത്തട്ടിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നീതി ആയോഗിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഇപ്പോൾ കേവലം പരിശീലനം നേടുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ നയിക്കുക കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
Also Read: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല, കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് രൂക്ഷം; വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആശങ്കയുണർത്തി നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട്