ETV Bharat / education-and-career
പരീക്ഷാ സംവിധാനം മാറണോ? നന്ദൻ നിലേകനി സമിതിക്ക് മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാം
നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെയും ക്രമക്കേടുകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്
Published : August 29, 2026 at 1:04 PM IST
സുരഭി ഗുപ്ത
ന്യൂഡൽഹി: നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻ.ടി.എ) നടത്തുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യത്തെ പൊതുപരീക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതി പൊതുജനങ്ങളിൽനിന്ന് നിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവരിൽനിന്നാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത്.
സമിതിയുടെ ലക്ഷ്യം
നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെയും ക്രമക്കേടുകളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് കുറ്റമറ്റതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പ്, സുരക്ഷ, ഘടന, ഭരണനിർവഹണം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ പഠിച്ച് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് സമിതിയുടെ ചുമതല. സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവും സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂന്നിയതുമായ പുതിയ പരീക്ഷാ സംവിധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടുന്നത്.
സമിതി അംഗങ്ങൾ
നന്ദൻ നിലേകനിക്ക് പുറമെ മറ്റ് അഞ്ച് പ്രമുഖർ കൂടി ഈ ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളാണ്. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ മുൻ ചെയർമാൻ എസ്. സോമനാഥ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ മുൻ മേധാവി തപൻ ഡേക, ഐ.ഐ.ടി മദ്രാസ് ഡയറക്ടർ വി. കാമകോടി, മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിത കർവാൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധൻ അമൃത് ലാൽ മീണ എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.
ആർക്കൊക്കെ നിർദേശങ്ങൾ നൽകാം?
വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ഏജൻസികൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, വ്യവസായ സംഘടനകൾ, സിവിൽ സൊസൈറ്റി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി പരീക്ഷാ സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആർക്കും നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിർദേശങ്ങൾ നൽകേണ്ട വിഷയങ്ങൾ
പത്ത് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് സമിതി അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പും സുരക്ഷയും: പൊതുപരീക്ഷകൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമാക്കാം.
- പരീക്ഷാ ഘടനയും മൂല്യനിർണയവും: ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി, പരീക്ഷാ രീതികൾ, മൂല്യനിർണയം എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ.
- ഭരണനിർവഹണവും ഉത്തരവാദിത്തവും: പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് ഏജൻസികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കാം.
- ക്രമക്കേടുകൾ തടയൽ: കോപ്പിയടിയും മറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളും തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനും പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ.
- സാങ്കേതികവിദ്യ: സുരക്ഷിതമായ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഉപയോഗം.
- അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ: പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും വികസനം.
- എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യമാക്കൽ: സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, പ്രാദേശിക, ഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരീക്ഷകൾ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാക്കുക.
- സുതാര്യതയും പരാതി പരിഹാരവും: ആശയവിനിമയം, സുതാര്യത, പരാതി പരിഹാര സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.
- വിദ്യാർഥികളുടെ ക്ഷേമം: പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിലുടനീളം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ.
- മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷാ സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന മറ്റേതൊരു ആശയവും പങ്കുവയ്ക്കാം.
എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കാം?
സെപ്റ്റംബർ 13 വരെയാണ് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഇതിനായി നാല് മാർഗങ്ങൾ സമിതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- വെബ്സൈറ്റ്: examreforms-taskforce.dopt.gov.in
- ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: 1800-180-4747
- വാട്സാപ്പ്: 78270 42830 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് "hptf" എന്ന് മെസേജ് അയക്കുക.
- ഇ-മെയിൽ: ExamReformsTaskforce@dopt.gov.in
പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിലെ പോരായ്മകൾ കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടവർക്കും, പരീക്ഷകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും നീതിയുക്തവുമാക്കാൻ ആശയങ്ങളുള്ളവർക്കും ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ലഭിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സമിതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക.
Also Read: നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സിയില് രണ്ട് ഡയറക്ടർമാരെയും ഒരു ജോയിൻ്റ് ഡയറക്ടറേയും നിയമിച്ച് കേന്ദ്രം