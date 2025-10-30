ETV Bharat / education-and-career
'സ്ഥിരം അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണം'; പ്രതിഷേധിച്ച് പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാര്ഥികള്
ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രതിഷേധം. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. സ്ഥിരം അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണം എന്നാവശ്യം.
Published : October 30, 2025 at 5:16 PM IST
കൊല്ലം: ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന് പ്രതിഷേധം. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്ഥിരം അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഇന്നലെയാണ് (ഒക്ടോബര് 29) ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്.
എന്തുകൊണ്ട് സമരം
2020ൽ നിൽവിൽ വന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ശ്രീ നാരായണ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇവിടെ സ്ഥിര നിയമനത്തിലുള്ള ഒരു തസ്തിക പോലുമില്ല. പകരം 72 പേരെയാണ് ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് തസ്തികയിൽ അഞ്ച് വർഷമായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇത് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 16 പ്രകാരം പൊതു തൊഴിൽ മേഖലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിന് കീഴിലുള്ള നിയമനങ്ങളിലോ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുല്യം അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണ്. ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഉദ്യോഗാര്ഥികള് പ്രതിഷേധിച്ചത്.
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രതികരണം: 17 തവണയാണ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. താത്കാലിക ജീവനക്കാര് മതിയെന്നും സ്ഥിര തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കൽ നടക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് 16 തവണയും ഉദ്യോഗാർഥികളെ അധികൃതർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചു.
കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതീവ വൃഗ്രതയുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതർക്ക്. അതുപോലെ അധികൃതരുടെ ബന്ധുകളാണ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കുന്നവെന്നും പ്രതിഷേധക്കാര് പറയുന്നു.
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നടപടി: പ്രപോസൽ തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിലേക്ക് അയച്ചുവെങ്കിലും അതിൽ മനഃപൂർവ്വം ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എത്രയെന്ന വിവരം അടങ്ങുന്ന ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ അയക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കലാണെന്നും ഉദ്യോഗാർഥികൾ ആരോപിച്ചു.
സമാന സംഭവം: ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരുന്നു നാടിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയ പിഎസ്സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരം നടന്നത്. 595-2022 വനിത സിപിഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് 967 പേരാണ് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില് 292 പേര്ക്കായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തില് നിയമനം ലഭിച്ചത്.
പിന്നീട് നിയമനം ലഭിക്കാത്ത വനിതകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്ലാവില തൊപ്പിയണിഞ്ഞും ഭിക്ഷയാചിച്ചും ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയും കൈയിൽ കർപ്പൂരം കത്തിച്ചും കല്ലുപ്പിൽ ഒറ്റക്കാലിൽ തൊഴുകൈകളോടെ നിന്നും പ്രതിഷേധം നടത്തി. വനിത സിപിഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അവസാനിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട 45 പേർക്ക് കൂടി നിയമനം നൽകിയിരുന്നു. അതേസമയം പ്രതിഷേധത്തിൽ പിഎസ്സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്പ്പെടുന്ന എല്ലാവര്ക്കും നിയമനം നൽകാൻ സര്ക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും അര്ഹതപ്പെട്ടവര്ക്ക് നിയമനമെന്നുമായിരുന്നു വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത്.
