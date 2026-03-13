ETV Bharat / education-and-career
പ്ലസ്ടു പൊളിറ്റിക്കല് സയന്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കൂ, മുഴുവന് മാര്ക്കും കൈപിടിയിലാക്കാം
പൊളിറ്റിക്കല് സയന്സ് പരീക്ഷകള് നിങ്ങള്ക്ക് ഹയര് സെക്കന്ഡറി പരീക്ഷകളില് ഉയര്ന്ന മാര്ക്ക് നേടാന് മാത്രമല്ല ഭാവിയില് സിവില് സര്വീസ് പരീക്ഷകള്ക്ക് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവയുടെ തയാറെടുപ്പുകള്ക്ക് ഏറെ സഹായകമാകും.
Politics in india since independence, contemporry world politics എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് plus two political സയൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ മാത്രമല്ല CUT പോലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കും IAS, KAS പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും വളരെയധികം സഹായിക്കുമെന്ന് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ പൊളിറ്റിക്കല് സയന്സ് അധ്യാപകന് പ്രദീപ് പറയുന്നു.
SCERT പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം. രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിലായി 18 ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ട്. ചോദ്യ പേപ്പറിന്റെ ആദ്യ 16 മാർക്ക് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ 1മാർക്ക്, 2മാർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ,match the following തുടങ്ങിയവയായിരിക്കും ഉള്ളത്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എങ്കിലും ഈ ഭാഗത്തു എല്ലാം ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരം എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അതിന്റെ നേതാക്കന്മാരുടെയും പേരുകൾ, ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളും അതിന് നേതൃത്വം നല്കിയ വ്യക്തികൾ, ലോക സംഘടനകൾ, സന്ധികൾ, സംഭവങ്ങളും വർഷങ്ങളും ഇതെല്ലാം നന്നായി പഠിച്ചാൽ മുഴുവൻ സ്കോറും നേടാവുന്നതാണ്
തുടർന്ന് മൂന്ന് സ്കോറിനുള്ള നാലു ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതണം. അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നന്നായി അറിയാവുന്ന നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക. അഞ്ചെണ്ണത്തിനു ഉത്തരം എഴുതിയാലും ഏറ്റവും മികച്ച നാലെണ്ണത്തിനായിരിക്കും സ്കോർ ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അധികം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ പരീക്ഷയും എഴുതി സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ 4score നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അഞ്ച് സ്കോറിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
ഏറ്റവും അവസാനമായി എട്ട് സ്കോറിനുള്ള മൂന്ന് ഉപന്യാസ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത്. രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി. സമയം അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മൂന്നും എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ഉത്തരങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മികച്ച സ്കോർ ലഭിക്കുകയുള്ളു. ഇതിന് നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് ആവശ്യമാണ്. 2.45 മണിക്കൂർ ആണ് പരീക്ഷയുടെ സമയം. ഇതിൽ 15മിനിറ്റ് കൂള് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു 2.30 മണിക്കൂർ ആണ് എഴുതാൻ ലഭിക്കുന്നത്. ഉത്തരങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതി പരിശീലിക്കുന്നത് സമയക്രമം പാലിച്ചു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതാൻ സഹായിക്കും
Process and cobsequences of partiton,, causes and consequences of indo-china war, 1971bangladesh war, causes and consequences of 1975 national emergency, politics of North eastern state,, disintegration of soviet union, US Hegmony in world politics, the rise of china in world politics, impact of globalisation in politcs, economics and culture തുടങ്ങിയവയാണ് എട്ട് സ്കോറിനു പ്രധാനമായും ചോദിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇവ നാല് , അഞ്ച് സ്കോറുകള്ക്ക് ആയും ചോദിക്കും
NATO, SALT, START, CTBT തുടങ്ങിയ ചുരുക്കെഴുത്തുക്കളുടെ വികസിത രൂപങ്ങൾ എഴുതാനും ചോദിക്കാറുണ്ട്