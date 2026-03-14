പ്ലസ്ടു ബയോളജി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പോകണേ
പ്ലസ്ടു ബയോളജി പരീക്ഷയില് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കേണ്ട പാഠഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു റസീല ടീച്ചറും ഗീതാറാണിടീച്ചറും.
Published : March 14, 2026 at 2:53 PM IST
കുട്ടികള്ക്ക് വലിയ തലവേദന സൃഷ്ടിക്കാത്ത വിഷയമാണ് ജീവശാസ്ത്രം. ജന്തുശാസ്ത്രവും സസ്യ ശാസ്ത്രവുമായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷയില് ചോദിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങള് പാലക്കാട് ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ സുവോളജി അധ്യാപിക റസീല പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
മോളിക്യൂലാര് ബേസിസ് ഓഫ് ഇന്ഹെറിറ്റന്സ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നാകാം ഏറ്റവും കൂടുതല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകുക എന്നാണ് റസീല ടീച്ചര് പറയുന്നത്. എട്ട് മാര്ക്കിന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങള് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം. പ്രിന്സിപ്പള്സ് ഓഫ് ഇന്ഹെറിറ്റന്സ് ആന്ഡ് വേരിയേഷന് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ആറ് മാര്ക്കിന് വരെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും ഇവര് പറയുന്നു. റിപ്രോഡക്ടീവ് ഹെല്ത്തില് നിന്നും ആറ് മാര്ക്കിനെങ്കിലും ചോദ്യം വരാം. ഹ്യൂമന് റിപ്രോഡക്ഷന് എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്ന് അഞ്ച് മാര്ക്കിന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ വിലയിരുത്തല്.
ഹ്യൂമന് ഹെല്ത്ത് ആന്ഡ് ഡിസീസ് എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്നും അഞ്ച് മാര്ക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാം. ഇവല്യൂഷന് എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്ന് നാല് മാര്ക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങള് വരാം. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആന്ഡ് കണ്സര്വേഷന് എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്ന് മൂന്ന് മാര്ക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാം. മൈക്രോബ്സ് ഇന് ഹ്യൂമന് വെല്ഫയറില് നിന്ന് രണ്ട് മാര്ക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളേ ഉണ്ടാകൂ എന്നും ടീച്ചര് പറയുന്നു. പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിച്ച് മനസിലാക്കി പോയാല് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ശരിയായി തന്നെ ഉത്തരമെഴുതാനാകുമെന്നും ഇവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ബോട്ടണിക്ക് പ്രധാനമായും അഞ്ച് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ഗീതാറാണി പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം വരെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്ക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം നല്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇത്തവണത്തെ മോഡല് പരീക്ഷയില് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ബയോടെക്നോളജി പ്രിന്സിപ്പള്സ് ആന്ഡ് പ്രോസസ് എന്ന അധ്യായത്തിന് കൂടുതല് പ്രാധാന്യം നല്കിയിരിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട് മാര്ക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങള് ഇതില് നിന്ന് ചോദിച്ചു. അവസാന അധ്യായങ്ങള്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടില്ല.
ഇതേ മാതൃകയാകും പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കുക എന്നും ഗീതാറാണി പറയുന്നു. എല്ലാ അധ്യായങ്ങള്ക്കും കുട്ടികള് പ്രാധാന്യം നല്കുക എന്നും ഗീതാറാണി ടീച്ചര് പറയുന്നു. പാഠപുസ്തകം തറമായാല് മാത്രമേ എവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം വന്നാലും ഉത്തരമെഴുതാനാകൂ.
ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അധ്യായങ്ങള് വലിയ പാഠഭാഗങ്ങളാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതല് ചോദ്യങ്ങള് ഇവിടെ നിന്ന് വരാം. എനര്ജി പിരമിഡും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഗീതാറാണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.