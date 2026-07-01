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പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധി; വയനാട്ടിലെ പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികള്‍ ആശങ്കയില്‍

ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നവെന്ന് ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ.

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Photo from Wayanad. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 1, 2026 at 3:49 PM IST

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വയനാട്: പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിൽ വയനാടിനെ അവഗണിച്ചെന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാകുന്നു. ഉത്തര മലബാറിലെ മറ്റ് ജില്ലകൾക്ക് അധിക സീറ്റും ബാച്ചും അനുവദിച്ചിട്ടും വയനാട് പട്ടികയിൽ ഇല്ല. ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ ഇപ്പോഴും പ്രവേശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ നേതാവ് എം ഗീതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനായി ജില്ലയിൽ 12,000ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നും രണ്ടും അലോട്ട്മെന്‍റുകളിലായി 8,831 പേർക്കാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ 4,000ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനിയും സീറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അധിക സീറ്റ് അനുവദിക്കാത്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികളെയാണെന്നാണ് വിവിധ സംഘടനകളുടെ ആരോപണം.

എം ഗീതാനന്ദൻ സംസാരിക്കുന്നു. (ETV Bharat)

പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽ 700 വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതുവരെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ആയിരത്തിലധികം വിദ്യാർഥികൾ ഇനിയും പുറത്താകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അവസാനഘട്ട അലോട്ട്മെന്‍റുകളിൽ വിദൂര സ്‌കൂളുകളിലേക്കും താത്‌പര്യമില്ലാത്ത കോഴ്‌സുകളിലേക്കും പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗീതാനന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾ കൂടുതലായി പഠിക്കുന്ന സ്‌കൂളുകളിൽ അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. താത്‌ക്കാലിക ബാച്ചുകളെങ്കിലും അനുവദിച്ച് വയനാട്ടിലെ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിക്ക് സർക്കാർ അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നും വിവിധ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം വയനാട്ടിൽ വീണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അധിക സീറ്റും ബാച്ചും അനുവദിച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിന് അവസരമൊരുങ്ങും. വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള സർക്കാരിന്‍റെ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും.

ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ തീരുമാനം: വയനാട്ടില്‍ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ നാല്‌ ജില്ലകളില്‍ 120 അധിക താത്‌കാലിക ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ ഇന്നലെ മന്ത്രിസഭ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് 60 സീറ്റുകളും പാലക്കാട് 30 സീറ്റുകളും കാസര്‍കോട് 10 സീറ്റുകളും അനുവദിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവര്‍ഗ മേഖലയില്‍ പ്ലസ്‌ വണ്‍ സീറ്റ് പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ പ്രത്യേക പരിശോധന നടത്താനും ആവശ്യമെങ്കില്‍ താത്‌ക്കാലിക ബാച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കാനും മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് വിവിധ സംഘടനകള്‍ ആശങ്കയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്.

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PLUS ONE SEAT CRISIS IN WAYANAD

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