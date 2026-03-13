ETV Bharat / education-and-career
ജീവശാസ്ത്രം ചതിക്കില്ല, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മനസിലുറപ്പിച്ച് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോകൂ, പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് ബയോളജി പരീക്ഷ ഇങ്ങനെയാകാം
സാധാരണഗതിയില് കുട്ടികള്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ബയോളജി. ബോട്ടണിയും സുവോളജിയുമായി വേര്തിരിച്ചിട്ടുള്ള പേപ്പര് അത്രയൊന്നും കടുകട്ടിയാകാറില്ല. പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിച്ച് പഠിച്ചാല് മുഴുവന് മാര്ക്കും കൂടെപ്പോരും.
Published : March 13, 2026 at 12:31 PM IST
പ്ലസ്വണ് ബോട്ടണി പരീക്ഷയില് ഒന്പത് അധ്യായങ്ങളില് നിന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. അതിലെ അവസാന മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളാണ് സെക്കന്ഡ് ടേമിലേക്ക് പഠിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ആ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളില് നിന്ന് കൂടുതല് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാമെന്നും പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളി ഗവണ്മെന്റ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ ബോട്ടണി അധ്യാപിക ഗീതാറാണി പറയുന്നു. എങ്കിലും ആദ്യ ചാപ്റ്ററുകളും പ്രാധാന്യമുള്ളവ തന്നെയാണ്. വണ്വേഡ് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാന് സാധ്യതയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് ആദ്യത്തേത്.
പ്ലാന് കിങ്ഡം എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്ന് ഒരു മാര്ക്ക്, മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. ടേബിള് റിലേറ്റഡ് ചോദ്യങ്ങളും കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. പാഠപുസ്തകം നന്നായി വായിച്ച് മനസിലാക്കിയിരിക്കണം.
അനാട്ടമി ഓഫ് ഫ്ളവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന അധ്യായം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിരവധി ചോദ്യങ്ങള് ഈ പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചോദിക്കാം. അഞ്ച് മാര്ക്കിനോളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. വാസ്കുലര് ടിഷ്യൂവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം എല്ലാ ചോദ്യപേപ്പറുകളിലും കാണാറുണ്ട്. ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകള് പഠിച്ച് കൊണ്ടു പോകുക.
സെല് തിയറി, ശാസ്ത്രജ്ഞര് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ്. സെല് എന്ന അധ്യായം വലുതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ധാരാളം ചോദ്യങ്ങള് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
സെല് ഡിവിഷനിലെ ആദ്യ ചിത്രം വച്ച് തന്നെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് ചെറിയ അധ്യായമാണെങ്കിലും നന്നായി വായിച്ച് പഠിച്ച് കൊണ്ട് പോകുക.
എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകും. ഫിസിയോളജിയുടെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഫോട്ടോ സിന്തസിസില് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങള് കുറവായിരിക്കും.
പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ആന്ഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റില് നിന്ന് അത്രയേറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാറില്ല. ഹോര്മോണുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു ടേബിള് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നതാകും നല്ലതെന്നും ഗീതാറാണി കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
സൂവോളജിയില് പത്ത് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് അനിമല് കിങ്ഡം എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്നാകാം കൂടുതല് മാര്ക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകുക എന്ന് ഇതേ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപിക റസീല പറയുന്നു. എക്സ്കിറേറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആന്ഡ് ദെയര് എലിമിനേഷന് എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്ന് അഞ്ച് മാര്ക്കിന് വരെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. ബയോ മോളിക്യൂള് എന്ന അധ്യായത്തില് നിന്നും അഞ്ച് മാര്ക്കിന് വരെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാം. ലോക്കോമേഷന് ആന്ഡ് മൂവ്മെന്റ്, ന്യൂറല് കണ്ട്രോള് ആന്ഡ് കോര്ഡിനേഷന്, കെമിക്കല് കോര്ഡിനേഷന് ആന്ഡ് ഇന്റഗ്രേഷന് തുടങ്ങിയ അവസാന അധ്യായങ്ങളും പ്രധാനമാണ്. ലിവിങ് വേള്ഡ്, ബയോ മോളിക്യൂള് തുടങ്ങിയ അധ്യായങ്ങളില് നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാര്ക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായേക്കാം എന്നും റസീല ടീച്ചര് പറയുന്നു.