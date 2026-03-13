ETV Bharat / education-and-career

പ്ലസ്‌ടു ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ; തയാറെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇവയൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ.....

അല്‍പ്പമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ അനായാസമാകുമെന്നാണ് കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപിക വില്‍മ പറയുന്നത്.

plus 2 English exam
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 13, 2026 at 4:54 PM IST

പൊതുവേ ഭാഷാ വിഷയങ്ങളോട് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അല്‍പ്പം അടുപ്പം കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ വൈദേശിക ഭാഷ ആയത് കൊണ്ട് ചിലര്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്‍പ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എന്നാല്‍ ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പച്ചവെള്ളം പോലെ പഠിക്കാമെന്നതാണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം. ഇംഗ്ലീഷില്‍ എപ്ലസ് നേടലും ബാലികേറാമലയൊന്നുമല്ല.

പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍ നന്നായി വായിച്ച് മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്ലസ്‌ടു ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയെ നേരിടാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാര്‍ഗം. പുസ്‌തകം വായിക്കാതെ പോയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അത്രയും കുഴയും. പിന്നെ എഴുതാന്‍ അല്‍പ്പം ഭാഷയും വശമുണ്ടെങ്കില്‍ ഇംഗ്ലീഷിന് എപ്ലസ് ആരോടും ചോദിക്കണ്ട. നിര്‍ബന്ധമായും പുസ്‌തകം വായിക്കണമെന്ന് തന്നെ അധ്യാപകരെല്ലാം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. സ്വന്തമായി എഴുതാന്‍ ശീലിച്ചാല്‍ എന്ത് ചോദ്യം വന്നാലും നമ്മുടേതായ ഭാഷയില്‍ എഴുതാനാകും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ശേഷി കുട്ടികള്‍ വികസിപ്പിക്കണം. പൊതുവായ ഉപന്യാസയങ്ങളും പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപന്യാസ ചോദ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നേരിടാനാകും.

പ്ലസ്‌ടു ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വനിതാശാക്തീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപന്യാസ രചന ചോദ്യമുണ്ടാകാമെന്ന് കൊല്ലം പടിഞ്ഞാറെ കല്ലട ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപികയായ വില്‍മ പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡെയ്‌ഞ്ചേഴ്‌സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസില്‍ നിന്ന് ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം.

വെന്‍ എ സാപ്ലിങ് ഈസ് പ്ലാന്‍റഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്‍വയോണ്‍മെന്‍റല്‍ ഡിഗ്രഡേഷനെ പറ്റി ഒരു ഉപന്യാസ ചോദ്യമുണ്ടാകാം. ഉപന്യാസ ചോദ്യങ്ങള്‍ ഈ മൂന്ന് പാഠങ്ങളില്‍ നിന്നാകാം.

ക്യാരക്‌ടര്‍ സ്‌കെച്ച് വരുമ്പോള്‍ മാച്ച് ബോക്‌സിലെ അജിത്, നൊമിത, ഹൊറെ ഗെല്ലുവില്‍ നിന്ന് ഗ്രാന്‍ഡ് ഫാദറിന്‍റെയും രത്നയുടെയും അവര്‍ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ഏകാങ്ക നാടകത്തില്‍ നിന്ന് റോബര്‍ട്ട് ബാല്‍ബിന്‍റെയും ജോണ്‍ ഗ്രേഷ്യത്തിന്‍റെയും ക്യാരക്‌ടര്‍ സ്‌കെച്ച് ചോദിക്കാം.

റൈസ് എന്ന കവിതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സമകാലിക നെല്‍കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം വരാം.

തലക്കെട്ടുകളുടെ പ്രാധാന്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യമുണ്ടാകാം. മാച്ച് ബോക്‌സ്, ഹൊറെഗല്ലൂ, അവര്‍ ഓഫ് ട്രൂത്ത്, ഈ മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇതിനുള്ള ചോദ്യം വരികയെന്നും വില്‍മ ടീച്ചര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കാനും വില്‍മടീച്ചര്‍ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു.

