നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച: നിർണായക യോഗം ഇന്ന്, സിബിഐ അന്വേഷണം പാർലമെൻ്ററി സമിതി വിലയിരുത്തും
By ANI
Published : June 1, 2026 at 11:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷകളിലെ തുടർച്ചയായ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് വിലയിരുത്താൻ നിർണായക യോഗം ചേരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം, വനിതാ ശാക്തീകരണം, യുവജനം, കായികം എന്നീ വിഷയങ്ങൾക്കായുള്ള പാർലമെൻ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ന് യോഗം ചേരുന്നത്.
കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷകളാണോ അതോ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷകളാണോ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമെന്ന കാര്യം സമിതി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയുടെ (എൻടിഎ) പ്രവർത്തനങ്ങളും വരാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളും യോഗത്തിൽ പ്രധാന ചർച്ചയാകും. പാർലമെൻ്റ് ഹൗസ് അവന്യൂ എക്സ്റ്റൻഷനിലെ കമ്മിറ്റി റൂമിൽ രാവിലെ പതിനൊന്നിനാണ് യോഗം നടക്കുക.
സിബിഎസ്ഇ പരീക്ഷകളിലും മാറ്റം
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ സമിതി വീണ്ടും യോഗം ചേരും. സിബിഎസ്ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകളിൽ ഓൺ സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളാകും ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ യോഗം പ്രധാനമായും വിലയിരുത്തുക. ഒമ്പത്, പത്ത് ക്ലാസുകളിൽ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും സമിതി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തുടർച്ചയായി യോഗം ചേരുന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും അന്വേഷണവും
എൻടിഎ നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം ചേർന്ന പാർലമെൻ്ററി പാനൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ പിഴവ് ഭാവിയെ ബാധിക്കുമെന്നും അതിനാൽ പഴുതുകൾ പൂർണമായും അടയ്ക്കണമെന്നും യോഗം കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിബിഐ അന്വേഷണ പുരോഗതി സമിതി വിലയിരുത്തും.
ഈ വർഷത്തെ പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾ വലിയ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിസന്ധി പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയും ഗൗരവമായി എടുത്തു. തുടർന്ന് പരിശോധനകളും നടപടികളും ഉടനടി കർശനമാക്കി. ഭാവിയിൽ സമാന സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതതല സമിതിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന ഈ വിദഗ്ധ സമിതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർദേശങ്ങളും ശിപാർശകളും പഠിച്ച ശേഷം എൻടിഎയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെ നിർണായക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദത്തിൽ രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഉയർന്നത്. കേരളത്തിലും വിദ്യാർഥി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്നു. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകൾ അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ നേരിടുന്ന ആശങ്കകൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പിഴവുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സംസ്ഥാനതലത്തിലുള്ള നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ഏകജാലക സംവിധാനമായ നീറ്റ് പരീക്ഷയിലുണ്ടായ വീഴ്ച എൻടിഎയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. ഈ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർലമെൻ്ററി സമിതിയുടെ പുതിയ യോഗങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തി ലഭിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രധാന പരീക്ഷകളും കുറ്റമറ്റതുമാക്കുകയാണ് പുതിയ നടപടികളിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
