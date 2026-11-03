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ആർത്തവ ശുചിത്വവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കോർത്തിണക്കി പാഠ്യപദ്ധതി; ഇന്ത്യൻ അധ്യാപികയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം
'ഓക്സ്ഫോർഡ് സെയ്ദ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ടെക് ചലഞ്ച് 2026'ലെ ടീച്ചർ വിഭാഗത്തിലാണ് ലഖ്നൗ പ്രേരണ ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്.
Published : November 3, 2026 at 11:50 AM IST
ലഖ്നൗ: ക്ലാസ് മുറികളിൽ സാധാരണയായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ആർത്തവ ശുചിത്വവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും എന്ന വിഷയത്തെ കോർത്തിണക്കി ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഒരു അധ്യാപിക. ആർത്തവ ഉത്പന്നങ്ങൾ പ്രകൃതിയിലുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെ 2026ലെ ഓക്സ്ഫഡ് സെയ്ദ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ടെക് ചലഞ്ചിലാണ് ഈ അധ്യാപിക ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത്.
ലഖ്നൗവിലെ സ്റ്റഡി ഹോൾ എജ്യുക്കേഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കീഴിലുള്ള പ്രേരണ ഗേൾസ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ മരിയ ഷാ ആണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 'ബ്രേക്ക് ദി സൈലൻസ്: സീറോ വേസ്റ്റ് പീരിയഡ്സ് ടു കോംബാറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്' എന്ന പ്രൊജക്ടിനാണ് അധ്യാപകരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഇവർ ജേതാവായത്. ഒക്ടോബർ 25ന് ഓക്സ്ഫഡിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഫൈനലിന് ശേഷം ഒക്ടോബർ 30നാണ് ഓക്സ്ഫഡ് സെയ്ദ് ബിസിനസ് സ്കൂൾ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് വിദ്യാർഥി സംഘങ്ങളും അഞ്ച് അധ്യാപകരുമാണ് ഈ ആഗോള മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരച്ചത്.
പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ആർത്തവ ശുചിത്വവും
ആർത്തവ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അവ വലിച്ചെറിയുന്നതും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം, മാലിന്യ രൂപീകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മരിയയുടെ പാഠ്യപദ്ധതി പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ശാസ്ത്രീയ ആശയങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കാതെ, ആർത്തവ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പൊതുചർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ദൈനംദിന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം, ആർത്തവ വിദ്യാഭ്യാസം, മാലിന്യ നിർമാർജനം, സാമൂഹിക ഇടപെടൽ എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. ക്ലാസ് മുറികളിലെ പഠനത്തിനൊപ്പം സ്കൂളിന് പുറത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ രൂപകൽപന.
ഓക്സ്ഫഡ് സെയ്ദ് പുറത്തുവിട്ട വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിദ്യാർഥികൾ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക ഗവേഷണത്തിലേക്കും ബോധവത്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും കടക്കുന്നു. പോസ്റ്ററുകൾ നിർമിക്കുക, ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തെരുവ് നാടകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതിനാൽ, ക്ലാസ് മുറിയിലെ ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന പങ്കാളികളുടെ റോളിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വിദ്യാർഥികളെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ മാനങ്ങളുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ പാരിസ്ഥിതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം, കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ രീതികൾ പരിഗണിച്ച് ആർത്തവ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇത് വിദ്യാർഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
വിധികർത്താക്കളുടെ വിലയിരുത്തൽ
പാരിസ്ഥിതിക പഠനത്തെ സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സെയ്ദ് ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സീനിയർ ഫെലോയും യൂത്ത് എജ്യുക്കേഷൻ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടറും മുഖ്യ വിധികർത്താവുമായ ഡോ. പെഗ്രാം ഹാരിസൺ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാരിസ്ഥിതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ യാഥാർഥ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്കാലവും വേർതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മരിയയുടെ സമീപനം നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രീയമായ ധാരണ മാത്രമല്ല, മറ്റുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും സംവേദനക്ഷമതയും വികസിപ്പിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2026ലെ ചലഞ്ചിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അന്താരാഷ്ട്ര പ്രൊജക്ടുകൾക്കൊപ്പമാണ് മരിയയുടെ പ്രവർത്തനവും ഇടംപിടിച്ചത്. പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2027ൽ ഓക്സ്ഫഡിൽ നടക്കുന്ന ഓക്സ്ഫഡ് സെയ്ദ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
ആഗോള മത്സരം
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കാലാവസ്ഥാ സംബന്ധിയായ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിത ആശയങ്ങൾ, ക്രിയാത്മക പരിഹാരങ്ങൾ, പാഠ്യപദ്ധതികൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നതാണ് ഓക്സ്ഫഡ് സെയ്ദ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ടെക് ചലഞ്ച്. വായുമലിനീകരണം, തീവ്ര കാലാവസ്ഥ, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ, ജൈവവൈവിധ്യം, ജലക്ഷാമം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല.
2026ലെ വിദ്യാർഥി വിഭാഗത്തിൽ നേപ്പാളിലെ മദർലാൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ടീം റീസ്പ്രിങ് ആണ് വിജയികളായത്. പ്രകൃതിദത്ത നീരുറവകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂഗർഭജലം റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന കുളങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമായ ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'സ്പ്രിങ് റിവൈവൽ ഗ്രിഡ്' ആണ് ഇവരുടെ പ്രൊജക്ട്. വിജയികളായ ടീമിന് 2027ലെ ഓക്സ്ഫഡ് സെയ്ദ് യൂത്ത് എജ്യുക്കേഷൻ സമ്മർ സ്കൂളിലേക്ക് മുഴുവൻ സ്കോളർഷിപ്പും ലഭിക്കും.
അധ്യാപകരുടെ വിഭാഗത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിലെ മിസ്ക് സിറ്റിയിലുള്ള റിയാദ് സ്കൂളിലെ മറിയം മുദ്ദെസർ ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയത്. അസർബൈജാൻ, ഇന്ത്യ, തുർക്കി, യുഎഇ, വിയറ്റ്നാം, യുകെ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു മറ്റ് ഫൈനലിസ്റ്റുകൾ. ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്കുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ യുവാക്കൾക്ക് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പങ്കുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സെയ്ദ് ബിസിനസ് സ്കൂളിലെ ഗ്ലോബൽ ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് യൂത്ത് എജ്യുക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ജോ ഫോക്സ് ഫൈനലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
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വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമുള്ള വിദൂര ഭാവിയിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകാൻ യുവാക്കൾക്ക് കഴിയുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പാരിസ്ഥിതിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ദൈനംദിന ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ പരിശോധിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ആശയത്തെ സ്കൂൾ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് മരിയ തൻ്റെ പ്രൊജക്ടിലൂടെ ചെയ്തത്. ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവിതത്തെയും ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുമായി സ്കൂളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാമെന്നും ഈ സമീപനം കാണിച്ചുതരുന്നു.
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