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നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ച; 'പ്രചാരണം വ്യാജം, വിജയകരമായി പൂര്ത്തീകരിച്ചു':എന്ടിഎ
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയെന്ന പ്രചാരണത്തില് പ്രതികരിച്ച് എന്ടിഎ. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യാജം. വളരെ സുതാര്യമായാണ് പരീക്ഷ നടന്നതെന്നും എന്ടിഎ ഡയറക്ടര് ജനറല് അഭിഷേക് സിങ്.
By PTI
Published : June 22, 2026 at 9:58 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ന്നുവെന്ന പ്രചാരണം വ്യാജമെന്ന് എന്ടിഎ (നാഷണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി). സമഗ്ര സുരക്ഷയിലും നിരീക്ഷണത്തിലും പരീക്ഷ വിജയകരമായി നടത്തിയതായി ഏജന്സി എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. നീറ്റ് യുജി 2026 സംബന്ധിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോ കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും എന്ടിഎ പറഞ്ഞു. 'വീഡിയോ വ്യാജമാണ്, അത് ഉന്നയിക്കുന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ തെറ്റാണ്'.
വിദ്യാര്ഥികളെ വഞ്ചിക്കാനോ ഭയപ്പെടുത്താമോ വേണ്ടി അത്തരം തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതും മനഃപൂർവ്വം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണെന്നും ഏജന്സി പറയുന്നു. 14C നിയമപ്രകാരം സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുമെന്നും അവര്ക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഏജന്സി പറഞ്ഞു.
നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് അറിയാനായി എന്ടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റും ഏജൻസിയുടെ സ്ഥിരീകരിച്ച സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലും മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാല് വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള് ഉണ്ടാകരുതെന്നും എന്ടിഎ വിദ്യാര്ഥികളോടും രക്ഷിതാക്കളോടും പറഞ്ഞു. 20 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന എന്ടിഎ ജീവനക്കാര് പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയില് സത്യസന്ധത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും എന്ടിഎ പറഞ്ഞു.
ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ച്ചയെ തുടര്ന്ന് റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷ ഇന്നലെയാണ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചത്. 20 ലക്ഷത്തിലധികം ഉദ്യോഗാര്ഥികള് ഇന്നലെ പരീക്ഷയെഴുതി. ആദ്യ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പര് ചോര്ന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങള്ക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. സര്ക്കാരിന്റെ തക്കതായ സമീപനമാണ് പുനഃപരീക്ഷ കൃത്യതയോടെ നടത്താന് സഹായകരമായതെന്ന് എന്ടിഎ ഡയറക്ടര് ജനറല് അഭിഷേക് സിങ് പറഞ്ഞു.
ഇത് എൻടിഎ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രവർത്തിച്ചതല്ല. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒറ്റക്കെട്ടായ ടീം ഭാരത് ആണ് പരീക്ഷയെ ഇത്രയും സുരക്ഷിതമാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ 5,440 കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദേശത്തുള്ള 14 കേന്ദ്രങ്ങളിലുമായി 20 ലക്ഷത്തിലധികം ഉദ്യോഗാർഥികൾ നീറ്റ് (യുജി) 2026 പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരായതായി എൻടിഎ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് ഉൾപ്പെടെ 13 ഭാഷകളിലാണ് പരീക്ഷ നടത്തിയത്.
'ഈ പരീക്ഷ നടത്താൻ ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഏകദേശം 7 ലക്ഷം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് പൊലീസ് സംഘം, നിരീക്ഷകർ, പരീക്ഷാ ജീവനക്കാർ എന്നിവര് ഉള്പ്പെടും. ഒന്നിലധികം ചോദ്യപേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ച രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അക്കാദമിക് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരോട് തങ്ങള് പ്രത്യേകം നന്ദിയുള്ളവരാണെന്നും' എൻടിഎ പറഞ്ഞു.
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ഡൽഹിയിലെ ഓഖ്ലയിലെ എൻടിഎ ആസ്ഥാനത്ത് പുനഃപരീക്ഷയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ അവലോകനം ചെയ്തു. പരീക്ഷയുടെ കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവുമായ നടത്തിപ്പിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്കൽ, സാങ്കേതിക ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻടിഎ മന്ത്രിയെ അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന്" വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
10,000ത്തിലധികം ഭിന്നശേഷിക്കാര് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻടിഎ പറഞ്ഞു. വാഹനാപകടത്തില് പരിക്കേറ്റ വിദ്യാര്ഥി, കീമോതെറാപ്പിക്ക് വിധേയയായ ഒരു കുട്ടി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള 81 പേർക്ക് പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വർഷങ്ങളായുള്ള പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ അവർ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും" എന്ടിഎ അറിയിച്ചു.
ആധാർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ബയോമെട്രിക്, ഫേസ് ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ, സിസിടിവി നിരീക്ഷണം, ജാമറുകൾ, സംസ്ഥാന പൊലീസിന്റെ പിന്തുണയോടെ ടു-ലെയർ ഫ്രൈസ്കിങ് എന്നിവ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.
ആള്മാറാട്ട കേസുകള് കണ്ടെത്തി: വ്യാജ അഡ്മിറ്റ് കാര്ഡുകളുമായി പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിയവരെ കണ്ടെത്തിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇത്തരത്തില് ഏതാനും കേസുകള് കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഷേക് സിങ് വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല മൊബൈല് ഫോണുകളുമായി പരീക്ഷാ ഹാളില് പ്രവേശിക്കാന് ശ്രമിച്ചവരെയും കണ്ടെത്തി തടഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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