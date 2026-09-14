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വിദേശത്ത് അഭിഭാഷകനാണോ? നോർക്ക റൂട്ട്സിൽ കൺസൾട്ടൻ്റാകാൻ അവസരം

വിദേശത്ത് അഭിഭാഷകനായി ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

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Representational image (Norka Roots)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 11:59 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം ഉറപ്പാക്കുന്ന നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ പ്രവാസി ലീഗൽ എയ്ഡ് സെല്ലിലേക്ക് (പിഎൽഎസി) കൺസൾട്ടൻ്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നു. സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ, കുവൈറ്റ്, ഖത്തർ, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, മലേഷ്യ എന്നീ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത്.

വിദേശത്ത് അഭിഭാഷകനായി ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള പ്രവാസി മലയാളികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ താത്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ. യോഗ്യരായവർ നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.norkaroots.kerala.gov.in വഴി 2026 സെപ്റ്റംബർ 30നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രവൃത്തിദിനങ്ങളിൽ ഓഫിസ് സമയത്ത് 0471-2770540, 0471-2770529 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാം. കൂടാതെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നോർക്ക ഗ്ലോബൽ കോൺടാക്ട് സെൻ്ററിൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1800 425 3939 (ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്), +91-8802 012 345 (വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം) എന്നിവയും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

പ്രവാസി ലീഗൽ എയ്ഡ് സെൽ
വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും ചെറിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ പേരിലും നിയമക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്ന മലയാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വഴി പ്രവാസി ലീഗൽ എയ്ഡ് സെൽ നടപ്പാക്കുന്നത്. വ്യാജ ഏജൻ്റുമാർ വഴിയോ തൊഴിലുടമകൾ കാരണമോ ദുരിതത്തിലാകുന്നവർ നിരവധിയാണ്. മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുക, വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തുടരുക തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പലരും അറിയാതെ തന്നെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് നിയമസഹായം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് വിദേശത്ത് ജയിൽവാസവും കടുത്ത ദുരിതങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നവർക്കും തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ജയിലിലായവർക്കും നിയമസഹായവും ഉപദേശവും നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

പാസ്പോർട്ട്, വിസ, തൊഴിൽ, സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സെൽ വഴി പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. കേസുകളിലെ നിയമോപദേശം, നഷ്ടപരിഹാരം, ദയാഹർജികൾ എന്നിവയിൽ വിദഗ്ധരായ അഭിഭാഷകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കും. ഇതിന് പുറമെ വിദേശത്തുള്ള മലയാളി അസോസിയേഷനുകളുമായും സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുമായും സഹകരിച്ച് നിയമ ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിവിധ ഭാഷകളിൽ രേഖകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വിദഗ്ധരുടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതും പ്രവാസി ലീഗൽ എയ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ ചുമതലയാണ്.

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പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഇതിനോടകം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൊഴിൽ തട്ടിപ്പുകൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവാസി ലീഗൽ എയ്ഡ് സെല്ലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വിദേശത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും. അതാത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന മലയാളി അഭിഭാഷകരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നതോടെ നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികൾക്ക് വേഗത്തിൽ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

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