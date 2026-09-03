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വിദ്യാർഥികളുടെ അമിത എഐ ഉപയോഗം; 'വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യ'ത്തിന് കാരണമായേക്കാം, മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദഗ്ധന്
ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പരാജയം അംഗീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കണമെന്നും അത് പഠനത്തിലെ ഒരു ഘട്ടമാണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും പത്താം സിഐഐ വിദ്യാഭ്യാസ ഉച്ചകോടിയിൽ നന്ദ് കിഷോർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : September 3, 2026 at 6:26 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിര്മിത ബുദ്ധിയെ (എഐ) അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ 'വൈജ്ഞാനിക വൈകല്യം' (കോഗ്നിറ്റീവ് സറണ്ടർ) ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് 15-ാമത് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ നന്ദ് കിഷോർ സിങ് പറഞ്ഞു. സൃഷ്ടിപരമായും സ്വതന്ത്രമായും ചിന്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന പത്താം സിഐഐ വിദ്യാഭ്യാസ ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ കെ സിങ്.
കുട്ടികളുടെ എഐ ഉപയോഗം അവരുടെ ചിന്താശഷിയെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. പൂർണമായി സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് അവർ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മത്സര പരീക്ഷകളിലെയും മറ്റും പരാജയത്തെ ഭയന്നാകും കൂടുതൽ കുട്ടികളും എഐയെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭയമാണ് ആദ്യം മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. പരാജയത്തെ നേരിടാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മാതാപിതാക്കളോടും അധ്യാപകരോടും നിർദേശിച്ചു.
അത് പഠന പ്രക്രിയയുടെ ഒരു അനിവാര്യ ഭാഗമാണെന്നും കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് വഴി അവരെ സ്വയം വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാണെന്നും എൻ കെ സിംഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 'ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പരാജയം അംഗീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് വളർത്തിയെടുക്കണം, അത് പഠനത്തിലെ ഒരു ഘട്ടമാണെന്ന് അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അതിന് ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അത്തരം ഉൾക്കൊള്ളൽ ശേഷി ലഭിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ്,' എൻ കെ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ എൻ കെ സിംഗ്, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വവും അമിതമായ പ്രതീക്ഷകളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, യുവ മനസുകൾ നവീകരിക്കാനും അടിസ്ഥാന വൈജ്ഞാനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നിലനിർത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു. അതിനോടൊപ്പം യാന്ത്രികവും പതിവ് ജോലികളും സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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കുട്ടികളുടെ അമിത എഐ ഉപയോഗത്തിൽ എൻ കെ സിംഗ് ആശങ്ക അറിയിച്ചു. 'എനിക്ക് വലിയ ആശങ്കയുണ്ട്. അത് വൈജ്ഞാനിക കീഴടങ്ങലാണോ അതോ അതിലേക്കാണോ അവർ കടക്കുന്നത് എന്നെല്ലാമുള്ള ആകുലതകൾ ഉണ്ട്. സർഗ്ഗാത്മകത പുലർത്തേണ്ട കുട്ടികൾ സൃഷ്ടിപരമായി ചിന്തിക്കുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ, അവരുടെ ബുദ്ദിയേയും ചിന്താശേഷിയേയും അത് വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കുന്നു.
അവരുടെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്രിമബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അവരെ കൂടുതൽ എഐയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും വൈജ്ഞാനിക കഴിവുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെല്ലുവിളിയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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