ETV Bharat / education-and-career
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല, കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് രൂക്ഷം; വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആശങ്കയുണർത്തി നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട്
'സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ: ടെമ്പറൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോളിസി റോഡ്മാപ്പ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ്' എന്ന പേരിലാണ് റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്
Published : May 9, 2026 at 10:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത ആശങ്കകളുയർത്തി നിതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട്. രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നീതി ആയോഗിൻ്റെ പുതിയ നയരേഖയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. വിദ്യാർഥികളുടെ എന്റോൾമെൻ്റ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ രാജ്യം വിചാരിച്ചത്ര മുന്നേറിയിട്ടില്ലെന്ന് 'സ്കൂൾ എജ്യുക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ: ടെമ്പറൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് പോളിസി റോഡ്മാപ്പ് ഫോർ ക്വാളിറ്റി എൻഹാൻസ്മെൻ്റ്' എന്ന പേരിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് എട്ട് അടിസ്ഥാന നിർദേശങ്ങളും അഞ്ച് അക്കാദമിക് നിർദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 13 ശുപാർശകളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിലായി 33 മാർഗങ്ങളും പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ 125 സൂചകങ്ങളും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം
രാജ്യത്തെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂളുകൾ ഇപ്പോഴും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 91.9 ശതമാനം സ്കൂളുകളിലും വൈദ്യുതി എത്തിയെങ്കിലും 1.19 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ 55 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ മെച്ചപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ 98,592 സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക ശുചിമുറികളില്ല. 61,540 സ്കൂളുകളിൽ ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഒരു ശുചിമുറി പോലുമില്ല എന്നതാണ് ദുഃഖകരമായ യാഥാർഥ്യം. 14,505 സ്കൂളുകളിൽ കുടിവെള്ള സൗകര്യമില്ല. 59,829 ഇടങ്ങളിൽ കൈ കഴുകാനുള്ള സൗകര്യവുമില്ല. സർക്കാർ മേഖലയിലുള്ള 51.7 ശതമാനം സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ മാത്രമാണ് സയൻസ് ലാബുകളുള്ളതെന്നും റിപ്പോർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
അധ്യാപക ക്ഷാമവും യോഗ്യതയും
1,04,125 സ്കൂളുകൾ ഒരൊറ്റ അധ്യാപകൻ്റെ മാത്രം ആശ്രയത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 89 ശതമാനവും ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ്. പ്രതികൂലമായ വിദ്യാർഥി-അധ്യാപക അനുപാതമാണ് പലയിടത്തുമുള്ളത്. 10 മുതൽ 18 വരെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നതാണ് അനുയോജ്യമായ അനുപാതം എന്നിരിക്കെ ജാർഖണ്ഡിലെ സർക്കാർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ 47 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ മാത്രമാണുള്ളത്.
എലമെൻ്ററി തലത്തിൽ ബിഹാറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധ്യാപക ഒഴിവുകളുള്ളത് (2,08,784). ജാർഖണ്ഡ് (80,341), മധ്യപ്രദേശ് (47,122) എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. അധ്യാപകരുടെ ഗുണനിലവാരവും ആശങ്കാജനകമാണ്. സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ 60 ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നത് കേവലം 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ അധ്യാപകർക്കാണ്.
കണക്കിൽ 70 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് നേടാൻ രണ്ട് ശതമാനം അധ്യാപകർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ഇവരുടെ ശരാശരി 46 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇതിനുപുറമെ സർവേകൾ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾ, ഭരണപരമായ മറ്റു ചുമതലകൾ എന്നിവയ്ക്കായി അധ്യാപകരുടെ 14 ശതമാനം പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ ശരാശരി ഒരോ വർഷവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കൊഴിഞ്ഞുപോക്കും ആളൊഴിഞ്ഞ സ്കൂളുകളും
14.71 ലക്ഷം സ്കൂളുകളിലായി 24.69 കോടി വിദ്യാർഥികളാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. 7.3 ലക്ഷം പ്രൈമറി സ്കൂളുകളുണ്ടെങ്കിലും ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്കൂളുകളുടെ എണ്ണം 1.64 ലക്ഷമായി ചുരുങ്ങുന്നു. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ ഒരേ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ രാജ്യത്തെ 5.4 ശതമാനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. എന്റോൾ ചെയ്യുന്ന പത്തിൽ നാല് കുട്ടികളും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് പഠനം നിർത്തുന്നു. സ്കൂളുകൾ മാറ്റേണ്ടിവരുന്നത് വലിയൊരു പരിധി വരെ ഇതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.
യാതൊരു എന്റോൾമെൻ്റുമില്ലാത്ത അതായത് വിദ്യാർഥികളില്ലാത്ത 7,993 സ്കൂളുകൾ രാജ്യത്തുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് (3,812). തെലങ്കാനയാണ് (2,245) രണ്ടാമത്. സാമ്പത്തിക, മാനുഷിക വിഭവങ്ങൾ ഇത്തരം സ്കൂളുകൾക്കായി ഭരണകൂടം ഇപ്പോഴും ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ 11.5 ശതമാനമാണ് കൊഴിഞ്ഞുപോക്കിൻ്റെ ദേശീയ ശരാശരിയെങ്കിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലിത് 20 ശതമാനമാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ 18.3 ശതമാനവും അസമിൽ 17.5 ശതമാനവുമാണ് കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക്. ബിഹാറിൽ ഇത് 2.9 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9.3 ശതമാനമായും ഉത്തർപ്രദേശിൽ 0.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമായും വർധിച്ചു.
പിന്നാക്കം പോയി പഠനനിലവാരം
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൻ്റെ (2020) ഭാഗമായി എൻസിഇആർടിക്ക് കീഴിൽ 2023ൽ രൂപവത്കരിച്ച ദേശീയ പഠന വിലയിരുത്തൽ സംവിധാനമായ 'പരഖ്' (PARAKH) പുറത്തുവിട്ട വിവരപ്രകാരം കുട്ടികളുടെ സാമാന്യ പഠനനിലവാരത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഇടിവുണ്ടായി. എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളിൽ രണ്ടാം ക്ലാസിലെ പാഠപുസ്തകം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുടെ ശതമാനം 2014ൽ 74.7 ആയിരുന്നത് 2024ൽ 71.1 ആയി കുറഞ്ഞു.
അടിസ്ഥാന ഹരണ കണക്കുകൾ ചെയ്യാൻ 45.8 ശതമാനം എട്ടാം ക്ലാസുകാർക്കെ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ആറാം ക്ലാസുകാർ വളരെ പിന്നിലാണ് (30 ശതമാനത്തിൽ താഴെമാത്രം). പഠനനിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ്, ഗുജറാത്ത്, ജമ്മു കശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പിന്നിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചാബ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഒഡിഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവച്ചത്.
പ്രതിവിധി സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സുകൾ
2025 ഒക്ടോബർ മുതൽ മൂന്നാം ക്ലാസിൽ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം എന്നിവ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമിതമായ ആശ്രയം കുട്ടികളുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താശേഷിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. പഠനം ഇടയ്ക്കുവച്ച് നിർത്തുന്നത് തടയാനായി ഒന്നു മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകൾ അഥവാ സമ്പൂർണ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരിടത്ത് തന്നെ ലഭ്യമാക്കാൻ കോംപോസിറ്റ് സ്കൂളുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം. ഇതിനായി അഞ്ച് മുതൽ 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ അംഗൻവാടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വിഭവങ്ങൾ കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന 'സ്കൂൾ കോംപ്ലക്സുകൾ' രൂപീകരിക്കണം. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഈ നീക്കം ഏറെ ഫലപ്രദമാകും.
ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പദ്ധതികളായ പിഎം ഇ-വിദ്യ, ഭാരത്നെറ്റ്, ഗതി ശക്തി എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് ഡിജിറ്റൽ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണം. ക്ലസ്റ്റർ റിസോഴ്സ് കോർഡിനേറ്റർമാർ, ബ്ലോക്ക് എജ്യുക്കേഷൻ ഓഫിസർമാർ തുടങ്ങി ഭരണതലങ്ങളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. നിലവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കായി രാജ്യത്തെ ജിഡിപിയുടെ 4.6 ശതമാനം മാത്രമാണ് ചിലവഴിക്കുന്നത്. പരിഷ്കാരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ യാഥാർഥ്യമാകാൻ ഇത് ആറ് ശതമാനമായി ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും നീതി ആയോഗ് നിർദേശിക്കുന്നു. അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇത് 5.9 ശതമാനവും ജർമനി, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 5.4 ശതമാനവുമാണ്.
Also Read:- കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ പുതിയ നയം; സ്കൂൾ-ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡുകൾ ലയിപ്പിക്കാൻ തെലങ്കാന