അടിച്ചു മോനേ! ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റിലൂടെ സ്വപ്ന ജോലി, അതും റെക്കോഡ് ശമ്പളത്തില്
തെലങ്കാന എൻഐടിയിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻ്റിൽ റെക്കോഡ് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള ജോലി കരസ്ഥമാക്കിയത്.
Published : November 8, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : November 8, 2025 at 5:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പഠനം പൂർത്തിയായ ഉടനെ ജോലി, അതും റെക്കോഡ് ശമ്പളത്തിൽ. സ്വപ്നതുല്യ നേട്ടം കൈവരിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കൽ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലെ (എൻഐടി) അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥികളും.
2025–26 അധ്യയന വർഷത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് ഡ്രൈവിൽ പതിവ് പോലെ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള നിയമന ഉത്തരവ് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഉയർന്ന പാക്കേജുള്ള ജോലി വിദ്യാർഥികൾ ഇത്തവണ കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നേട്ടമായാണ് ഇതിനെ എല്ലാവരും കാണുന്നത്.
നേടിയത് രണ്ട് മിടുക്കർ
ബിടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് (സിഎസ്ഇ) വിദ്യാർഥിയായ നാരായൺ ത്യാഗിക്കും ബിടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് (ഇഇഇ) വിദ്യാർഥിയായ മുഹമ്മദ് നഹിൽ നഷ്വാനുമാണ് കൂടുതല് ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലി കരസ്ഥമാക്കിയത്. 1.27 കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പാക്കേജുള്ള ജോലിയാണ് നാരായൺ ത്യാഗിക്ക് ലഭിച്ചത്. നഹിൽ നഷ്വാനാകട്ടെ ഒരു കോടിയുടെ ഓഫറും.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ സ്വദേശിയാണ് നാരായൺ ത്യാഗി. അച്ഛൻ എഞ്ചിനീയറും അമ്മ അധ്യാപികയുമാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും കൊണ്ടാണ് താൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയതെന്ന് നാരായൺ ത്യാഗി പറഞ്ഞു. ഇനി അങ്ങോട്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ പഠനം തുടരുകയും പര്യവേക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
2025–26 അധ്യയന വർഷത്തിലെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡ്രൈവ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത് സെൻ്റർ ഫോർ കരിയർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് (സിസിപിഡി) മേധാവി പ്രൊഫസർ പി വെങ്കടസുരേഷാണ്. ഇത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് എൻഐടി വാറങ്കൽ ഡയറക്ടർ ആചാര്യ ബിദ്യാധർ സുബുധി പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥികളെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.
NIT Warangal Records Its Highest-Ever ₹1.27 Crore Domestic Package in the Early phase of Placement Season 2025-26. #nitw #nitwarangal #placement @EduMinOfIndia pic.twitter.com/rTutXRdZlV— NIT Warangal (@warangal_nit) November 7, 2025
പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡാറ്റ പ്രകാരം, റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് സീസണിൻ്റെ ആദ്യ രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചിരുന്നു. ആറ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രതിവർഷം 70 ലക്ഷം വരെ കിട്ടുന്ന പാക്കേജും 190-ലധികം വിദ്യാർഥികൾക്ക് 20 ലക്ഷം മുതൽ 70 ലക്ഷം വരെയുള്ള പാക്കേജ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ജോലികളും ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും നിരവധി വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോഴ്സ് പൂർത്തിയായ ഉടൻ തന്നെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു.
