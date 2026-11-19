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നൈപുണ്യ വികസനത്തിന് എൻഐടി കാലിക്കറ്റ്; എഇസി അപ്സ്കിൽസുമായി മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു
നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അക്കാദമിക് പഠനവും വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രായോഗിക ആവശ്യകതകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുക, വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്
Published : November 19, 2026 at 12:43 PM IST
കോഴിക്കോട്: നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂകേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് (എൻസിവിഇടി) ചട്ടക്കൂടിന് അനുസൃതമായ നൈപുണ്യ വികസന പ്രോഗ്രാമുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി (എൻഐടി കാലിക്കറ്റ്) ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പ്രമുഖ സാങ്കേതിക പരിശീലന സ്ഥാപനമായ എഇസി അപ്സ്കിൽസുമായാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. കാമ്പസിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, അക്കാദമിക് പഠനവും വ്യവസായ മേഖലയുടെ പ്രായോഗിക ആവശ്യകതകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം കുറയ്ക്കുക, വിദ്യാർഥികളുടെ തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഈ സഹകരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എൻഐടി കാലിക്കറ്റിലെ സെൻ്റർ ഫോർ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂകേഷൻ ആൻഡ് സ്കിൽ ഡവലപ്പ്മെൻ്റും എഇസി അപ്സ്കിൽസും സംയുക്തമായി വിദ്യാർഥികളിൽ വ്യവസായ പ്രസക്തമായ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഘടനാപരമായ തൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലന പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.
എൻഐടി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പ്
എൻഐടി കാലിക്കറ്റിൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങിൽ എൻഐടി കാലിക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ പ്രസാദ് കൃഷ്ണയും എഇസി അപ്സ്കിൽസ് ഡയറക്ടർ പി സി ബാസിമും ധാരണാപത്രം കൈമാറി. ഗുണനിലവാരമുള്ള നൈപുണ്യ അധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യവസായ അധിഷ്ഠിത പരിശീലന അവസരങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള എൻഐടി കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷത്തെ പങ്കാളിത്തം. പരമ്പരാഗത അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കപ്പുറം വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ആജീവനാന്ത പഠനം, തൊഴിൽ മികവ്, മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽക്ഷമത എന്നിവ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുത്തൻ അവസരങ്ങൾ
എൻസിവിഇടി അധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ തൊഴിൽ മേഖലയുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പ്രാപ്തരായ നൈപുണ്യമുള്ള തൊഴിൽ ശക്തിയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഈ സംരംഭത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആധുനിക മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിദ്യാർഥികളെ ആഗോള തൊഴിൽ വിപണിയിലേക്ക് സജ്ജരാക്കാൻ ഇത്തരം വ്യവസായ-അക്കാദമിക് കൂട്ടായ്മകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. കേവലം തിയറി പഠനത്തിൽ ഒതുങ്ങാതെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിലൂടെ യുവജനങ്ങളുടെ കരിയർ സാധ്യതകൾ വിപുലപ്പെടുത്താൻ ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കും.
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രാജ്യത്തെ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെയും നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിൻ്റെയും ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ദേശീയ സംവിധാനമാണ് എൻസിവിഇടി. ഈ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് ദേശീയതലത്തിൽ അംഗീകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷനും മികച്ച തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ലഭ്യമാകും. വരുംദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഹ്രസ്വകാല, ദീർഘകാല നൈപുണ്യ വികസന കോഴ്സുകൾക്ക് എൻഐടി കാലിക്കറ്റിൽ തുടക്കമാകും.
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