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സിബിഎസ്ഇ പോർട്ടലിലെ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയ 19കാരന് ഐഐടി കാൺപുരിൽ ഉന്നത നിയമനം
ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസായ പത്തൊൻപതുകാരനായ നിസർഗ അധികാരിക്ക് ത്രെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എൻജിനിയർ ആയാണ് നിയമനം ലഭിച്ചത്
Published : June 11, 2026 at 12:04 PM IST
കാൺപുർ: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ്റെ (സിബിഎസ്ഇ) ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് (ഒഎസ്എം) പോർട്ടലിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തി വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടിയ പത്തൊൻപതുകാരനായ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർക്ക് ഐഐടി കാൺപുരിൽ നിയമനം.
ഐഐടി കാൺപുരിൻ്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിഭാഗമായ സി3ഐ ഹബ്ബിൽ (C3iHub) ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇൻ്റലിജൻസ് (OSINT), ത്രെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എൻജിനിയർ ആയാണ് നിസർഗ അധികാരി എന്ന പത്തൊൻപതുകാരനെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂൺ ഒൻപതിനാണ് നിസർഗ ഈ തസ്തികയിൽ ചുമതലയേറ്റത്.
സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തിയത് വഴിത്തിരിവായി
സിബിഎസ്ഇയുടെ ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിസർഗ തയാറാക്കിയ വിശദമായ ബ്ലോഗ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഐഐടി കാൺപുർ അധികൃതർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിലാണ് ഈ ബ്ലോഗ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇതൊരു അസാധാരണമായ തൊഴിൽ അപേക്ഷയായി മാറിയെന്നും, ഐഐടി കാൺപുർ ഡയറക്ടർ മനീന്ദ്ര അഗർവാളിൻ്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നിസർഗയുടെ നിയമനം ഡയറക്ടർ മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതുവരെ നിയമിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എൻജിനിയർമാരിൽ ഒരാളാണ് നിസർഗയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ ടീമിൽ ഒരു എൻജിനിയറായി നിസർഗ അധികാരിയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞു.
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഏതാനും യുവ എൻജിനിയർമാരെ ഇതേ ടീമിലേക്ക് നിയമിച്ചിരുന്നുവെന്നും, ഐഐടി കാൺപുരിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജീവനക്കാരൻ അദ്ദേഹമാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിയമിച്ച ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എൻജിനിയർമാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.
നിസർഗ അധികാരി ഐഐടി കാൺപുരിൻ്റെ സി3ഐ ഹബ്ബിൽ ഒഎസ്ഐഎൻടി, ത്രെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എൻജിനിയറായി ചേർന്നുവെന്നും, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതിക മികവ് പ്രകടിപ്പിച്ച കഴിവുറ്റ യുവ എൻജിനിയറാണ് അദ്ദേഹമെന്നും മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും, ഐഐടി കാൺപുരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സി3ഐ ഹബ്ബിലെ സൈബർ സുരക്ഷ, ത്രെറ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് സംരംഭങ്ങൾക്ക് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്നും ഭാവി യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതായും ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മികച്ച നേട്ടം
സൈബർ സുരക്ഷയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ജോലിയാണിതെന്ന് നിസർഗ അധികാരി പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യമായാണ് സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റോളിൽ താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അതിനാൽ ഈ അവസരത്തിൽ വളരെ ആവേശഭരിതനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുൻ ജോലികളിൽ പ്രധാനമായും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനിയറായാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും അന്ന് സൈബർ സുരക്ഷ എന്നത് തൻ്റെ ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വർഷം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസായ പത്തൊൻപതുകാരനായ നിസർഗയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇരുവരും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. തനിക്ക് ആറോ ഏഴോ വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് കോഡിങ് ആരംഭിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ആറാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സൈബർ സുരക്ഷയിൽ ഗൗരവമായി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ആ സമയത്ത് ക്യാപ്ചർ ദി ഫ്ലാഗ് (CTF) പോലുള്ള സൈബർ സുരക്ഷാ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും നിസർഗ വ്യക്തമാക്കി.
സിബിഎസ്ഇ പോർട്ടലിലെ പിഴവുകൾ
ഡിജിറ്റൽ മൂല്യനിർണയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിബിഎസ്ഇ പോർട്ടലിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് ഈ വിഷയം വിവാദമായത്. സിസ്റ്റത്തിൽ ഗുരുതരമായ നിരവധി പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി നിസർഗ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള സിബിഎസ്ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷാ മാർക്കുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഒഎസ്എം പോർട്ടൽ. ബോർഡ് പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ ഈ സിസ്റ്റം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനായി മാർക്കുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാൻ സ്കൂളുകളെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് ഈ പോർട്ടലാണ്.
കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ സുരക്ഷാ നിരീക്ഷണ ഏജൻസിയായ സെർട്ട്-ഇന്നിനെ (CERT-In) ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നതായി നിസർഗ തൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട വീഴ്ചകളിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ആദ്യം പരിഹരിച്ചത്. പോർട്ടൽ പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കുന്നത് വരെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിദ്യാർഥികളുടെയും സ്കൂളുകളുടെയും സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങൾ ചോർത്താൻ ഹാക്കർമാർക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ. ആക്സസ് കൺട്രോൾ, ഡാറ്റാ സുരക്ഷ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഴവുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വീഴ്ചകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം, ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ എന്ന നിലയിൽ നിസർഗ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരമറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളിലെ സൈബർ സുരക്ഷാ വിടവുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇടപെടൽ സഹായിച്ചു.
ഭാവി പദ്ധതികളും സി3ഐ ഹബ്ബും
ഐഐടി കാൺപുരിൽ, വെബ്സൈറ്റുകളിലെയും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലെയും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പൊതുവായി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിസർഗയുടെ പ്രധാന ചുമതല. കൂടാതെ, സുരക്ഷാ പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാൻ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഐഐടി കാൺപുരിൻ്റെ സൈബർ സുരക്ഷാ ടീമിൽ എൻജിനിയറായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.
നിസർഗയോ ഐഐടി കാൺപുരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശമ്പള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ, അമേരിക്കൻ കമ്പനികളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഈ യുവ സൈബർ സുരക്ഷാ ഗവേഷകൻ പറഞ്ഞു. ശമ്പളം മോശമല്ലെങ്കിലും താൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നിസർഗ വ്യക്തമാക്കി.
അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകളിലും കമ്പനികളിലുമാണ് താൻ കൂടുതലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും, ഡോളറിനെ രൂപയാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ ലഭിച്ചിരുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇപ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൽക്കാലം കോളേജിൽ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും, പകരം സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സൈബർ സുരക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഐഎച്ച്യുബി എൻടിഐഎച്ച്എസി (IHUB NTIHAC) ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സി3ഐ ഹബ്ബ്. നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സൈബർ-ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസിന് കീഴിൽ സെക്ഷൻ 8 പ്രകാരമുള്ള ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായാണ് ഐഐടി കാൺപുരിൽ ഈ ഹബ്ബ് സ്ഥാപിച്ചത്.
നിർണായക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക, സൈബർ സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തുക, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങളെ സഹായിക്കുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഈ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വിദ്യാർഥി ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു സൈബർ സുരക്ഷാ പ്രൊഫഷണലിലേക്കുള്ള നിസർഗയുടെ വളർച്ച, ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കൽ ഹാക്കിങ്ങിന് ലഭിക്കുന്ന വർധിച്ചുവരുന്ന അംഗീകാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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