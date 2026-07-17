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തളരാത്ത മനക്കരുത്ത് വിജയത്തിൻ്റെ താക്കോലാക്കി: ഒരേ സ്വപ്നത്തിന് വ്യത്യസ്ത കഥകളുമായി നീറ്റ് യു.ജി റാങ്ക് ജേതാക്കൾ
ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലും മറികടന്ന് ചരിത്രനേട്ടം; 16-17 മണിക്കൂർ പഠനം, കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണ,
By PTI
Published : July 17, 2026 at 6:07 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടുക എന്നത് അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടു മാത്രം അളക്കാനാകുന്ന നേട്ടമല്ല. അതിന് പിന്നിൽ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട്, ത്യാഗങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണീരും കഠിനാധ്വാനവും ഉണ്ട്. 2026-ലെ റീ-നീറ്റ് യു.ജി. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ നേടിയ വിദ്യാർഥികളുടെ വിജയകഥകൾ അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ അനിശ്ചിതത്വം, ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച വിവാദം, മാസങ്ങളോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് എന്നിവയെ അതിജീവിച്ചാണ് എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിൽ 1ാം റാങ്ക് നേടിയ ലുധിയാന സ്വദേശിയായ ആര്യൻ ഗുപ്ത, 2ാം റാങ്ക് നേടിയ പൻഷുൽ ബൻസാലി എഐആർ-3 നേടിയ ഉപലാക്ഷ് ഗോയൽ, എഐആർ-4 നേടിയ ആയുഷ് ഭലോട്ടിയ, എഐആർ-9 നേടിയ ഗൗരവ് സിംഗ് എന്നിവർ രാജ്യത്തെ മികച്ച പ്രകടനക്കാരായി മാറിയത്. ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്നത് അചഞ്ചലമായ ലക്ഷ്യബോധവും അച്ചടക്കവുമാണ്.
അമ്മൂമ്മയുടെ മരണം കാൻസർ ചികിത്സയിലേക്ക് നയിച്ച സ്വപ്നം
ലുധിയാന സ്വദേശിയായ ആര്യൻ ഗുപ്തയ്ക്ക് എഐആർ-1 നേടിയത് ഒരു പരീക്ഷയിലെ വിജയം മാത്രമല്ല, ബാല്യത്തിൽ എടുത്ത ഒരു പ്രതിജ്ഞയിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുകൂടിയാണ്. മൂന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാൻസർ ബാധിച്ച് അമ്മൂമ്മ മരിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചത്. ആ ദിവസം മുതൽ കാൻസർ ചികിത്സാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ആര്യൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചത്.
720-ൽ 715 മാർക്ക് നേടി രാജ്യത്തെ ഒന്നാം റാങ്ക് പങ്കിട്ട ആര്യൻ ദിവസവും 16 മുതൽ 17 മണിക്കൂർ വരെ പഠിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു. പല ദിവസങ്ങളിലും ഉറക്കം പോലും നഷ്ട പ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയത്. ഡോക്ടർമാരായ മാതാപിതാക്കളുടെ നിരന്തര പിന്തുണയാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
"ജീവിതത്തിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സന്തോഷം മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ്. ഭാവിയിൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ച് കാൻസർ രോഗികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം".എന്നതായിരുന്നു ആര്യൻ്റെ പ്രതികരണം.
ജീവശാസ്ത്രത്തിനോടുള്ള അഭിനിവേഷം; ശക്തമായ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുത്ത് പൻഷുൽ
പരാജയം നേരിട്ടതിനുശേഷം ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ നിന്നുള്ള പൻഷുൽ ബൻസാൽ . ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല. ആദ്യ നീറ്റ് ശ്രമത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച സ്കോർ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പൻഷുൽ തളർന്നില്ല. പകരം, അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് കൂടുതൽ ശക്തനായി തിരിച്ചുവന്നു. 2026 ലെ നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയിൽ, അദ്ദേഹം 720 ൽ 715 മാർക്ക് നേടി, അഖിലേന്ത്യാ റാങ്ക് (എഐആർ) 2 നേടി, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറർമാരിൽ ഒരാളായി.
പൻഷുലിന് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക് റാകണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചു. അന്നുമുതൽ അവൻ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്കുകാരിൽ ഒരാളാകുമെന്ന് തൻ്റെ അധ്യാപകരിൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്ത്, അത് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു.
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പല വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലെ, പൻഷുൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിർത്തുകയോ വ്യക്തിജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കു ശേഷവും അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചു. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം യൂട്യൂബ് കണ്ടു, ആനിമേറ്റഡ് കാർട്ടൂണുകൾ ആസ്വദിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം വിശ്രമിച്ചു. മികച്ച തയ്യാറെടുപ്പിന് മനസ്സിനെ ഫ്രഷ് ആയി നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് പൻഷുൽ വിശ്വസിക്കുന്നു.
കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പ് സമയക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പൻശുൽ സംഗീതത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തി. പരിശീലനം ലഭിച്ച പിയാനിസ്റ്റായ അദ്ദേഹം റോക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഗ്രേഡ് 4 ഉം ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഗ്രേഡ് 2 ഉം പരീക്ഷകൾ വിജയിച്ചു, അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഹോബികൾ നിലനിർത്തുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തെളിയിച്ചു.
റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷയെ തിരിച്ചടിയായല്ല, അവസരമാക്കി മാറ്റിയ ഉപലക്ഷ്
ജയ്പൂരുകാരനായ ഉപലക്ഷ് ഗോയലിന് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയെന്ന വാർത്ത ആദ്യം വലിയ നിരാശയായിരുന്നു. മാസങ്ങളോളം നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പ് പാഴാകുമെന്ന ആശങ്ക അലട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ നിരാശയെ ആത്മവിശ്വാസമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഉപലക്ഷ്.720-ൽ 711 മാർക്ക് നേടി എഐആർ-3 സ്വന്തമാക്കിയ ഉപലക്ഷ് രാജസ്ഥാനിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനുമായി.
"എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനുപകരം തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ അവസരമായി റീ-നീറ്റ് പരീക്ഷയെ കണ്ടു," എന്നാതായിരുന്നു ഉപലാക്ഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ.
തയ്യാറെടുപ്പിനിടെ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിന്നെല്ലാം പൂർണമായി വിട്ടുനിന്ന ഉപലാക്ഷ് ദിവസവും 10 മുതൽ 12 മണിക്കൂർ വരെ പഠിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും എല്ലാ മോക്ക് പരീക്ഷകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും പതിവായി ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് വിജയത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഡൽഹി എയിംസിൽ എംബിബിഎസ് പഠിക്കുകയാണ് ഇനി ഉപലാക്ഷിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
മകൻ രാജ്യത്തെ മികച്ച റാങ്കുകാരിൽ ഒരാളാകുമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പിതാവ് മുകേഷ് ഗോയലും മാതാവ് അനുരാധ ഗോയലും പറഞ്ഞു. വിനോദയാത്രകളും ആഘോഷങ്ങളും ഹോബികളും വരെ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള മകൻ്റെ സമർപ്പണമാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
രണ്ടാം അവസരത്തിൽ ജീവിതം മാറ്റിയ ആയുഷും അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ മാതൃകയായ ഗൗരവും
ബിഹാറിലെ നവാഡ ജില്ലയിലെ വാരിസാലിഗഞ്ച് സ്വദേശിയായ ആയുഷ് ഭലോട്ടിയയ്ക്ക് റീ-നീറ്റ് പരീക്ഷ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവായി. എഐആർ-4 നേടിയ ആയുഷ് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡൽഹി എയിംസിൽ പഠിക്കണമെന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തോടെ കോട്ടയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ എംബിബിഎസ് ഡോക്ടറാകാനൊരുങ്ങുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടം കുടുംബത്തിനും നാട്ടുകാർക്കും അഭിമാന നിമിഷമായി.
അതേസമയം, എഐആർ-9 നേടിയ ഗൗരവ് സിംഗിൻ്റെ വിജയം വർഷങ്ങളായുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ്. കോട്ടയിൽ നടത്തിയ കഠിന പരിശീലനം, ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷവും തെറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തിരുത്തുന്ന ശീലം, തുടർച്ചയായ സ്വയം വിലയിരുത്തൽ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യത്തെ മികച്ച റാങ്കുകാരിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റിയത്.
2026-ലെ റീ-നീറ്റ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ആകെ 11.21 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ് യോഗ്യത നേടിയത്. 690-ൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയ 138 പേരിൽ 93 ശതമാനത്തിലധികം പേരും ആദ്യമായാണ് നീറ്റ് എഴുതിയത്. 19 വിദ്യാർഥികൾ 700 മാർക്കോ അതിൽ കൂടുതലോ നേടി. 650-ൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയത് 1,492 പേരും 600-ൽ കൂടുതൽ നേടിയത് 10,160 പേരുമാണെന്ന് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി അറിയിച്ചു.
പരീക്ഷ റദ്ദാക്കലും വിവാദങ്ങളും അനിശ്ചിതത്വവും നിറഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനൊടുവിൽ പുറത്തുവന്ന ഈ ഫലങ്ങൾ, കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികൾ പോലും വിജയത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികളാകാമെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആര്യൻ ഗുപ്തയുടെ കാൻസർ ചികിത്സാരംഗത്തെ സ്വപ്നവും, ഉപലക്ഷിൻ്റെ തളരാത്ത ആത്മവിശ്വാസവും, ആയുഷിൻ്റെ രണ്ടാം അവസരത്തെ വിജയമാക്കിയ മനക്കരുത്തും, ഗൗരവിൻ്റെ അച്ചടക്കമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും ലക്ഷക്കണക്കിന് മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ പ്രചോദനമായി മാറുകയാണ്.
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