നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് നടക്കും
Published : May 15, 2026 at 10:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് യുജി മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ പുനഃപരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂൺ 21നാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി പുനഃപരീക്ഷ നടക്കുക. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീയതി സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തത്.
ഉന്നതതല യോഗം
നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ അടിയന്തര യോഗം ചേർന്നത്. യോഗത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി വിനീത് ജോഷി, സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി സഞ്ജയ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എൻടിഎ ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഭിഷേക് സിങ്, സിബിഎസ്ഇ ചെയർപേഴ്സൺ രാഹുൽ സിങ് എന്നിവരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ കെവിഎസ്, എൻവിഎസ് കമ്മിഷണർമാരും മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ ഭാഗമായി. പരീക്ഷ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കർശനമായി നിർദേശിച്ചു.
സിബിഐ അന്വേഷണം ഊർജിതം
നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോർച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം ശക്തമായി തുടരുകയാണ്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ അഞ്ച് പേരുടെ കസ്റ്റഡി സിബിഐ ഏറ്റെടുത്തു. ഇവർക്ക് പുറമെ രണ്ട് പേരെ കൂടി അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രത്യേക സിബിഐ ജഡ്ജി അജയ് ഗുപ്തയാണ് പ്രതികളെ ഏഴ് ദിവസത്തെ സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. ശുഭം ഖൈർനാർ, മംഗിലാൽ ബിവാൾ, വികാസ് ബിവാൾ, ദിനേശ് ബിവാൾ, യാഷ് യാദവ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ പ്രതികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുടെ നിരവധി പരാതികളാണ് നേരത്തെ പുറത്തുവന്നത്.
വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധവും
മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി ഇത്തവണ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവച്ചത്. ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ പുറത്തുവന്നു. രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർഥികൾ വ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇത് എൻടിഎയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ വലിയ രീതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് കേസ് ആദ്യം പൊലീസും പിന്നീട് സിബിഐയും ഏറ്റെടുത്തത്. ബിഹാർ, ഝാർഖണ്ഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അന്വേഷണ സംഘം റെയ്ഡ് നടത്തി. ബിഹാറിലെ പട്ന, ഝാർഖണ്ഡിലെ ഹസാരിബാഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ
നീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായതോടെ സുപ്രീം കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു. പരീക്ഷ രാജ്യവ്യാപകമായി റദ്ദാക്കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പട്ന, ഹസാരിബാഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ബിഹാർ പൊലീസ് പിടികൂടിയതെന്നും വലിയ രീതിയിൽ വിപുലമായ ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കോടതി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കോടതി നിർദേശം നൽകി.
മെയ് അഞ്ചിനാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നീറ്റ് പരീക്ഷ ആദ്യം നടന്നത്. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമായി 23 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർഥികളാണ് ഇത്തവണ പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെയായിരുന്നു പരീക്ഷ. രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലവിൽ നിർണായക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻടിഎയുടെ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഡോ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ഉന്നതതല സമിതിയെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. പരീക്ഷാ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമിതി ഉടൻ സമർപ്പിക്കും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സിബിഐ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കും.
