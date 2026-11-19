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നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണയാക്കണം; പ്ലസ്ടു മാർക്കിനും പരിഗണന നൽകണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ
Multiple NEET Attempts Per Year: ഒരൊറ്റ പ്രവേശന പരീക്ഷയെ മാത്രം അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ
Published : November 19, 2026 at 9:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ നടത്തണമെന്നും പ്രവേശനത്തിൽ 12-ാം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിന് നിശ്ചിത പരിഗണന നൽകണമെന്നും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിർദേശിച്ചു. ദേശീയതലത്തിലുള്ള പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ നന്ദൻ നിലേകനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച ഉന്നതതല കർമസമിതിക്ക് മുൻപാകെയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഈ സുപ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത്.
ഒരൊറ്റ പ്രവേശന പരീക്ഷയെ മാത്രം അമിതമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വിദ്യാർഥികളുടെ മാനസിക സമ്മർദം കുറയ്ക്കാനുമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾ, രക്ഷിതാക്കൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദഗ്ധർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നായി 50,000ത്തിലധികം നിർദേശങ്ങളാണ് ആറംഗ സമിതിക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കടുത്ത മത്സരമുള്ള ഒരൊറ്റ പരീക്ഷയിലൂടെ നേരിടുന്ന സമ്മർദം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി നീറ്റ് യുജി വർഷത്തിൽ ഒന്നിലധികം തവണ നടത്തണമെന്നാണ് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിന് 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിലെ മാർക്കിനും നിശ്ചിത വെയിറ്റേജ് നൽകണമെന്ന ശിപാർശയും ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, സമിതിക്ക് ഇനിയും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടാനും ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
സമിതിയുടെ കാലാവധി നീട്ടി
പരീക്ഷാ പരിഷ്കരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കർമസമിതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള കാലാവധി കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2027 ജനുവരി വരെ നീട്ടിനൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ഒക്ടോബറിൽ സമിതി തങ്ങളുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആദ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയവും ചർച്ചകളും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ സമിതിക്ക് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ചത്.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ദേശീയതലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പൂർണമായും തടയാനുമുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് സമിതി പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ചോദ്യശേഖരം അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോൾട്ട്, വർഷം മുഴുവൻ തയാറാക്കി പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന വിപുലമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം, പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് മാത്രം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഡിജിറ്റൽ രീതിയിൽ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ എത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം എന്നിവയാണ് സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ.
സമിതിയുടെ രൂപീകരണവും അംഗങ്ങളും
നീറ്റ് യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന്, 2026 ജൂലായ് 26നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ ഉന്നതതല കർമസമിതിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ വലിയ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ജൂലായിൽ സമിതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്.
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നന്ദൻ നിലേകനി അധ്യക്ഷനായ ഈ സമിതിയിൽ ഐഎസ്ആർഒ മുൻ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ്, ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ മുൻ ഡയറക്ടർ തപൻ ഡെക്ക, മദ്രാസ് ഐഐടി ഡയറക്ടർ വി കാമകോടി, മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി അനിത കർവാൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിദഗ്ധൻ അമൃത് ലാൽ മീണ എന്നിവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കാൻ സമിതിയുടെ ശിപാർശകൾ സഹായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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