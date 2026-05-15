ETV Bharat / education-and-career

'ഇനിയും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല': കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

ക്രമക്കേടുകളെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ നീറ്റ് പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് വീണ്ടും നടത്തുമെന്നും, വിദ്യാർഥികളുടെ കഠിനാധ്വാനം മാനിക്കുന്നുവെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി.

DHARMENDRA PRADHAN NEET UG COMPUTER BASED EXAM REFORMS EDUCATION MINISTER
Union Education Minister Dharmendra Pradhan (ANI)
author img

By PTI

Published : May 15, 2026 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷയുടെ തീയതി പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ ദേശീയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിർണ്ണായക മാറ്റങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷം മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത ടെസ്റ്റ് (CBT) മോഡിലേക്ക് പരീക്ഷ മാറുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ക്രമക്കേടുകളെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ നീറ്റ് പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് വീണ്ടും നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പരീക്ഷയിൽ വീണ്ടും ക്രമക്കേട് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻഗണനയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻഗണന, അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും പരിശ്രമത്തെയും സർക്കാർ മാനിക്കുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു പിഴവും സംഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. സർക്കാർ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. രാഷ്ട്ര താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിഷമകരമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിവന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്," ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.

പരീക്ഷ റദ്ദാക്കൽ സമയക്രമം

പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ച സമയക്രമം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മെയ് എട്ടിന് വെരിഫിക്കേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച് നാല് ദിവസം തുടർന്നു ശേഷം മെയ് 12 ന് സർക്കാർ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മെയ് എട്ടിന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച പ്രക്രിയ മെയ് 8, 9, 10, 11 തീയതികളിൽ തുടർന്നു.

ചോർന്ന ചോദ്യപേപ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തവണ ചോദ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തത ലഭിക്കുകയും അത് സ്ഥിരീകരീക്കുകയും ചെയ്‌തു. മെയ് 12ന് വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപ്പര്യാർഥം പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാധാക്യഷ്‌ണൻ കമ്മറ്റി രൂപീകരണം

പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളോട് സർക്കാർ ഒരു വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത സമീപനമാണ് പിന്തുടർന്നതെന്നും സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുമ്പ് രാധാകൃഷ്‌ണൻ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായതെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.

"കഴിഞ്ഞ തവണ പുറത്തുവന്ന ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ശേഷം, രാധാകൃഷ്‌ണൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു, 2025 ലും 2026 ലും അതിൻ്റെ ശുപാർശകൾ അക്ഷരം പ്രതി നടപ്പിലാക്കി. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സംഭവം നടന്നു. അതിനാൽ, പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ തീരുമാനം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേസ് സിബിഐക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികളിൽ തനിക്ക് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സർക്കാർ, വിവിധ വകുപ്പുകൾ, ഉന്നത നേതൃത്വം എന്നിവർ ഈ വിഷയത്തെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുനഃപരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പരീക്ഷാ ഫീസ് തിരികെ നൽകൽ, വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി നടപടികളും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പരീക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ

പരീക്ഷാ പ്രക്രിയ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അടുത്ത വർഷം മുതൽ നീറ്റ് പരീക്ഷ സിബിടി മോഡലിൽ നടത്തുമെന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരാഴ്‌ച മുമ്പ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ള കേന്ദ്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹാജർ ഷീറ്റുകളിൽ ഒപ്പിടൽ, മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഔപചാരിക കാര്യങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 15 മിനിറ്റ് കൂടി നീട്ടുമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Also Read: നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; പരീക്ഷ ജൂൺ 21ന് നടക്കും

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
NEET UG
COMPUTER BASED EXAM REFORMS
EDUCATION MINISTER
NEET UG COMPUTER BASED EXAM

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.