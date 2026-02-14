ETV Bharat / education-and-career
നീറ്റ് യുജി 2026; രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും അപേക്ഷകര് കുറവ്, മുന്നറിയിപ്പുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ
ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് മൂന്ന് ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണെന്നും വിദ്യാർഥികൾ അപേക്ഷ നൽകാൻ അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കരുതെന്നും അധികൃതര് പറഞ്ഞു.
Published : February 14, 2026 at 3:58 PM IST
കോട്ട: മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി രജിസ്ട്രർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏഴ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചത് 3.5 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ കുറവ് അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചത്. ആദ്യ ദിവസം 80,000 അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഏകദേശം 40,000 അപേക്ഷകൾ മാത്രമാണ് പ്രതിദിനം വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അവസാന തീയതി അടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും രാജീവ് ഗാന്ധി നഗറിൽ ഇൻ്റര്നെറ്റ് കഫേ നടത്തുന്ന പങ്കജ് ഖണ്ഡേൽവാൾ പറഞ്ഞു.
അവസാന നിമിഷത്തേക്ക് വയ്ക്കരുതെന്ന് അധികൃതര്
മാർച്ച് എട്ടിന് രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി ആകാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത വിദ്യാർഥികളിൽ കണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾക്കും സമ്മര്ദത്തിനും കാരണമാകും. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപേക്ഷ ഫോമിൽ തെറ്റുകളോ മറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അവ മാറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും അത് പരീക്ഷയെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
📢 NEET (UG) 2026 Alert! 🩺— National Testing Agency (@NTA_Exams) February 8, 2026
The National Testing Agency (NTA) has officially invited online applications for NEET (UG) 2026.
🗓️ Registration: Feb 08 – Mar 08, 2026
📝 Exam Date: May 03, 2026
🔗 Apply here: https://t.co/a8BvsDQElp
Don't wait until the last minute! #NEET2026 #NTA… pic.twitter.com/EX9JWYT06w
അതിനാൽ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകാനും മറ്റും ശ്രദ്ധിക്കാനും വിദ്യാർഥികളോട് അധികൃതർ നിർദേശിക്കുന്നു. സമയ പരിധി നീട്ടുമെന്ന് കരുതിയാണ് മിക്ക വിദ്യാർഥികളും അപേക്ഷ നൽകാൻ വൈകുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി നീറ്റ് യുജി അപേക്ഷ നൽകാനുള്ള സമയ പരിധി നീട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ ദേവ് ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ഫോമിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നിലവിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 75,000 അപേക്ഷകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഈ സമയത്ത് 2024ൽ 2.4 ദശലക്ഷം അപേക്ഷ ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 2.3 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്നും ശർമ്മ പറഞ്ഞു. 2025ൽ ആകട്ടെ 2.2 ദശലക്ഷം അപേക്ഷകളാണ് ലഭിച്ചത്. ഇനിയും കൂടുതൽ പേർ രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
2026 മെയ് മൂന്നിനാണ് (ഞായർ) പരീക്ഷ. നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 180 മിനിറ്റ് (3 മണിക്കൂർ) ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് മാർച്ച് 8 ന് രാത്രി 11.50 വരെ അടയ്ക്കാം. അപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലുകൾക്കുള്ള അവസരം 2026 മാർച്ച് 10 മുതൽ 12 വരെയായിരിക്കും.
നീറ്റ് യുജി 2026 വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഫീസ് 1,700 രൂപയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം (ഇഡബ്ല്യുഎസ്), മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (ഒബിസി) വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1,600 രൂപയുമാണ്. പട്ടികജാതി (എസ്സി), പട്ടികവർഗ (എസ്ടി) വിഭാഗക്കാർക്ക് 1,000 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് 9,500 രൂപയാണ് ഫീസ്. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, യുപിഐ എന്നിവ വഴി ഓൺലൈനായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കും. ഈ വർഷം ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, അസാമീസ്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, കന്നഡ, മലയാളം, മറാത്തി, ഒഡിയ, പഞ്ചാബി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഉറുദു എന്നീ 13 ഭാഷകളിൽ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
