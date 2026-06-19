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നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ: ബയോമെട്രിക് പരാജയപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? എൻടിഎയുടെ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

ഉപകരണങ്ങളുടെ തകരാർ, ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഡാറ്റയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശോധന തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്

NTA NEET GUIDELINES NEET DRESS CODE 2026 NEET BIOMETRIC VERIFICATION NEET UG EXAM
Representative image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 19, 2026 at 11:57 AM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജൂൺ 21ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ് യുജി 2026 പുനഃപരീക്ഷ സുഗമമായി നടത്തുന്നതിനായി നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. ബയോമെട്രിക് പരിശോധന, പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രവേശനം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിജ്ഞാപനങ്ങളാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പരീക്ഷയിൽ യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകളും നടക്കാതിരിക്കാൻ പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ബയോമെട്രിക് പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടാൽ
സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണമോ മറ്റോ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർഥിയുടെ ബയോമെട്രിക് പരിശോധന പരാജയപ്പെട്ടാൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന ആശങ്ക വേണ്ട. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ വച്ച് തന്നെ ഒരു സത്യവാങ്മൂലം (അണ്ടർടേക്കിങ്) നൽകിയാൽ മതിയാകും. ഇതിനുള്ള ഫോർമാറ്റ് പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കും. ബയോമെട്രിക് പരിശോധന പൂർണമായും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രക്രിയയാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനായ ദേവ് ശർമ വ്യക്തമാക്കി.

ഉപകരണങ്ങളുടെ തകരാർ, ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഡാറ്റയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശോധന തടസപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റിപ്പോർട്ടിങ് സമയം അവസാനിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.

അഡ്മിറ്റ് കാർഡും പ്രവേശനവും
വിദ്യാർഥികൾക്ക് neet.nta.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലെ പേര്, ഫോട്ടോ, പരീക്ഷാകേന്ദ്രം എന്നിവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപേക്ഷയിൽ നൽകിയ ഫോട്ടോ തന്നെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലും പതിപ്പിക്കണം.

ഒപ്പും വിരലടയാളവും പരീക്ഷാഹാളിൽ ഇൻവിജിലേറ്ററുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്താവൂ. മഴക്കാലമായതിനാൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, തിരിച്ചറിയൽ രേഖ, ഫോട്ടോ, സത്യവാങ്മൂലം എന്നിവ സുതാര്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ സൂക്ഷിച്ച് പരീക്ഷാഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതിയുണ്ട്. ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിനിലും അഡ്മിറ്റ് കാർഡിലും എൻടിഎ നൽകിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചിരിക്കണം. മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയും ബയോമെട്രിക് പരിശോധനകളും ഇത്തവണ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കർശന വസ്ത്രധാരണ ചട്ടങ്ങൾ
ഇളം നിറത്തിലുള്ള ലളിതമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്താൻ. വലിയ ഡിസൈനുകൾ, പ്രിൻ്റുകൾ, വലിയ ബട്ടണുകൾ എന്നിവയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. മുഴുവൻ കൈയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് പകരം പകുതി കൈയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനാണ് നിർദേശം. പെൺകുട്ടികൾക്ക് പകുതി കൈയുള്ള ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുർത്തയും പാൻ്റും ധരിക്കാം. ആൺകുട്ടികൾക്ക് അരക്കൈ ഷർട്ടോ ടീഷർട്ടോ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിൽ എഴുത്തുകളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഉയർന്ന ഹീലുള്ള പാദരക്ഷകളും ഷൂസുകളും കർശനമായും ഒഴിവാക്കണം. സാധാരണ സ്ലിപ്പർ, സാൻഡൽ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

വലിയ ബക്കിളുള്ള ബെൽറ്റുകൾ, വലിയ ആഭരണങ്ങൾ, ലോഹ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയ്ക്കും പൂർണ വിലക്കുണ്ട്. മതപരമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ധരിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തുന്നതിന് വിലക്കില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾ സാധാരണ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിന് മുൻപായി തന്നെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായുള്ള വിശദമായ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്. ഇക്കാര്യം മുൻകൂട്ടി അധികൃതരെ അറിയിക്കണമെന്നും എൻടിഎയുടെ മാർഗനിർദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

ഹാളിൽ അനുവദനീയമായവ
കുടിക്കാൻ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സുതാര്യമായ കുപ്പി കരുതാം. ഒഎംആർ ഷീറ്റ് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പേന പരീക്ഷാകേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ, സ്മാർട്ട് വാച്ച്, ബ്ലൂടൂത്ത്, ഇയർഫോൺ തുടങ്ങിയ യാതൊരുവിധ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും പരീക്ഷാഹാളിൽ അനുവദിക്കില്ല. കൂടാതെ പേന, സ്കെയിൽ, പെൻസിൽ ബോക്സ്, കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നിവയും ഹാളിനുള്ളിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുക.

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TAGGED:

NEET RE EXAM DRESS CODE
NTA BIOMETRIC VERIFICATION
NEET UG EXAM INSTRUCTIONS
NATIONAL TESTING AGENCY RULES
NEET UG 2026 GUIDELINES

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