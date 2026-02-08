ETV Bharat / education-and-career
നീറ്റ് യുജി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു; അവസാന തീയതി ഈ ദിവസം വരെ, അപേക്ഷകർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ
Published : February 8, 2026 at 8:47 PM IST
കോട്ട: മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. മാർച്ച് 8 ന് രാത്രി 9 മണി വരെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം. നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്-അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് (നീറ്റ് യുജി) 2026 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിലാണ് തീയതി അറിയിച്ചത്.
2026 മെയ് 3 നാണ് (ഞായർ) പരീക്ഷ. നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ നടക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോലെ പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 180 മിനിറ്റ് (3 മണിക്കൂർ) ആയിരിക്കും.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫീസ് മാർച്ച് 8 ന് രാത്രി 11.50 വരെ അടയ്ക്കാം. അപേക്ഷയിൽ തിരുത്തലുകൾക്കുള്ള അവസരം 2026 മാർച്ച് 10 മുതൽ 12 വരെയായിരിക്കും. നീറ്റ് യുജി 2026 വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷകർക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.
📢 NEET (UG) 2026 Alert! 🩺— National Testing Agency (@NTA_Exams) February 8, 2026
The National Testing Agency (NTA) has officially invited online applications for NEET (UG) 2026.
🗓️ Registration: Feb 08 – Mar 08, 2026
📝 Exam Date: May 03, 2026
🔗 Apply here: https://t.co/a8BvsDQElp
Don't wait until the last minute! #NEET2026 #NTA… pic.twitter.com/EX9JWYT06w
ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷാ ഫീസ് 1,700 രൂപയും സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗം (ഇഡബ്ല്യുഎസ്), മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ (ഒബിസി) വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1,600 രൂപയുമാണ്. പട്ടികജാതി (എസ്സി), പട്ടികവർഗ (എസ്ടി) വിഭാഗക്കാർക്ക് 1,000 രൂപയാണ് ഫീസ്. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയിൽ ജിഎസ്ടിയും ഈടാക്കും.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് 9,500 രൂപയാണ് ഫീസ്. എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, യുപിഐ എന്നിവ വഴി ഓൺലൈനായി രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കാം. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് കാർഡിനൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കും.
ഈ വർഷം ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ്, അസാമീസ്, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, കന്നഡ, മലയാളം, മറാത്തി, ഒഡിയ, പഞ്ചാബി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഉറുദു എന്നീ 13 ഭാഷകളിൽ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. “മുൻ പരീക്ഷകളിൽ 2.2 മുതൽ 2.4 ദശലക്ഷം വരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. 2.1 മുതൽ 2.3 ദശലക്ഷം വരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്,” എന്ന് ദേവ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. 2024 ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചത്. 2.4 ദശലക്ഷത്തിലധികം അപേക്ഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ 2.33 ദശലക്ഷം വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതി എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെഡിക്കൽ (എംബിബിഎസ്), നഴ്സിംഗ്, ഡെൻ്റൽ, വെറ്ററിനറി, മൃഗസംരക്ഷണ കോളജുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ് യുജി. ആയുർവേദം, ഹോമിയോപ്പതി, യുനാനി തുടങ്ങിയ കോഴ്സുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.
