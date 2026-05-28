ETV Bharat / education-and-career
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ ഫീസ് റീഫണ്ട്: ബാങ്ക് വിവരങ്ങള് നല്കാത്തവര്ക്ക് ആശ്വാസം, സമയ പരിധി ജൂൺ 22 വരെ നീട്ടി
നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ ഫീസ് റീഫണ്ട് ഉടന് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാന്സ്ഫര് ചെയ്യുമെന്ന് എന്ടിഎ . വിവരങ്ങള് കൃത്യതയോടെ നല്കണമെന്നും എന്ടിഎ അറിയിച്ചു.
Published : May 28, 2026 at 9:16 AM IST
ജയ്പൂർ: നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷാ ഫീസ് റീഫണ്ട് കാത്തിരുന്ന വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ആശ്വാസവുമായി നാഷ്ണല് ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്സി. ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷയുടെ ഫീസ് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സമയ പരിധി നീട്ടി. എന്ടിഎ പുറത്ത് വിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങള് അനുസരിച്ച്, ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2026 ജൂൺ 22 (രാത്രി 11:50) വരെ നീട്ടി.
📢 NEET (UG)-2026 | Fee Refund Update— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 27, 2026
Important announcement for candidates yet to submit bank details for fee refund!
The last date has been extended to 22nd June 2026 (till 11:50 PM) 🗓️
✅ ~13 lakh candidates have already updated their details
⏳ If you haven't yet — don't… pic.twitter.com/Poy22425YK
ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസി ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിൽ സമയ പരിധി നീട്ടിയതായി അറിയിച്ചത്. വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, നീറ്റ് യുജിക്ക് അപേക്ഷിച്ച 22.79 ലക്ഷം ഉദ്യോഗാർഥികളിൽ 13 ലക്ഷം പേർ മാത്രമാണ് റീഫണ്ടിനായി അവരുടെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് മെയ് 27-ലേക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന അവസാന തീയതി വിദ്യാർഥികളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ജൂണ് 22 ലേക്ക് നീട്ടി നിശ്ചയിച്ചെന്ന് എന്ടിഎ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ മുഴുവൻ തുകയും വിദ്യാർഥികൾ നൽകുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും എന്ടിഎ അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
വെബ്സൈറ്റില് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാല് ബാങ്ക് വിവരങ്ങള് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പോർട്ടൽ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ അവരുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം. അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര്, ഐഎഫ്എസ്സി കോഡ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാങ്കിൻ്റെ പേര് എന്നിവയാണ് പോർട്ടലിൽ നൽകേണ്ടത്. വിരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കാൻസൽ ചെയ്ത ചെക്കിൻ്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പ് കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർഥികൾ സമർപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അന്തിമമായിരിക്കുമെന്നും പിന്നീട് തിരുത്തലുകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കി.
ഓരോ വിഭാഗത്തിനും എത്ര ഫീസ് തിരികെ നൽകും?
ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് 1,700 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും. ഒബിസി, ഇഡബ്ല്യുഎസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവര്ക്ക് 1,600 രൂപയും, എസ്സി, എസ്ടി, പിഡബ്ല്യുഡി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികള്ക്ക് 1,000 രൂയും തിരികെ ലഭിക്കും.
നീറ്റ് യുജി 2026 ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ
ഔദ്യോഗിക നീറ്റ് യുജി 2026 രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടൽ വഴി അപേക്ഷകർ റീഫണ്ട് സമർപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂർത്തിയാക്കണം. ആപ്ലിക്കേഷനില് തെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കില്റീഫണ്ട് പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.
- NEET UG 2026 രജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- ഡാഷ്ബോർഡിൽ ലഭ്യമായ റീഫണ്ട് സമർപ്പിക്കൽ വിഭാഗം തുറക്കുക.
- ശരിയായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐഎഫ്എസ്സി വിശദാംശങ്ങളും നൽകുക.
- അന്തിമ സമർപ്പണത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കുക.
റദ്ദാക്കിയ ചെക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക (ഓപ്ഷണൽ പക്ഷേ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു)
ക്രമക്കേട് ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് മേയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ജൂൺ 21-നാണ് പുതുക്കിയ പരീക്ഷ നടക്കുക. പുനപ്പരീക്ഷയ്ക്കായി വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഫീസ് ഈടാക്കില്ലെന്നും നേരത്തെ അടച്ച തുക പൂർണമായി റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഫീസ് തിരികെ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ എൻടിഎ വേഗത്തിലാക്കിയത്.
Also Read:'വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ തട്ടികളിക്കുന്നോ മിസ്റ്റർ മോദി', സിബിഎസ്ഇ ക്രമക്കേടിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി