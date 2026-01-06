ETV Bharat / education-and-career

നീറ്റ് യുജി 2026; രേഖകള്‍ പുതുക്കി അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി എൻടിഎ

ആധാർ കാർഡ്, യുണീക്ക് ഡിസെബിലിറ്റി ഐഡി കാർഡ്, കാറ്റിഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ രജിസ്‌ട്രേഷന് മുൻപായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻടിഎയുടെ നിർദ്ദശം.

NEET UG 2026 NATIONAL ELIGIBILITY ENTRANCE TEST NEET UG 2026 NOTIFICATION NATIONAL TESTING AGENCY
Candidates check for their name in the list at the gate of the exam center before appearing for NEET-UG (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 6, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോട്ട: നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്‌റ്റ് (നീറ്റ് യുജി) 2026 ന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉഗദ്യോഗാർഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി നാഷണൽ ടെസ്‌റ്റിങ് ഏജൻസി (എൻടിഎ). ആധാർ കാർഡ്, യുണീക്ക് ഡിസെബിലിറ്റി ഐഡി കാർഡ്, കാറ്റിഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവ രജിസ്‌ട്രേഷന് മുൻപായി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻടിഎയുടെ നിർദ്ദശം.

ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പ്രകാരം നീറ്റ് പരീക്ഷ 2026 മെയ് 3 അഥവാ മെയ് 10 തീയതികളിൽ നടത്താനാണ് സാധ്യത. രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രക്രിയക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻടിഎയുടെ നിർദ്ദേശം.

ഉദ്യോഗാർഥികൾ അവരുടെ ആധാർ കാർഡിലെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശ്രദ്ധപൂർവ്വം പരിശോധിക്കണം. ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പേര്, ജനനതീയതി, ലിംഗഭേദം, ഫോട്ടോ, വിലാസം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തണം. ഇവ ശരിയായി അല്ല അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തതെങ്കിൽ പിന്നീട് അപേക്ഷാ സമയത്ത് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായോക്കാമെന്ന് കരിയർ കൗൺസിലിങ് വിദഗ്‌ധൻ പരിജിത് മിശ്ര പറഞ്ഞു.

ഒടിപി അഥവാ ബയോമെട്രിക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശോധന ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ ആധാർ കാർഡുമായി ഫോൺ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കണം. ആധാർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ യുഐഡിഎഐയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണെന്ന് മിശ്ര പറഞ്ഞു .

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇഡബ്ല്യുഎസ്, എസ്‌സി, എസ്‌ടി, ഒബിസി-എൻ‌സി‌എൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ള കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സാധുതയുള്ളതും ഏറ്റവും പുതിയ സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കണെമന്നും മിശ്ര പറഞ്ഞു. അസാധുവായതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല.

നീറ്റ് യുജി 2026 മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി nta.ac.in, neet.nta.nic.in എന്നീ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് എൻടിഎ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ വർഷങ്ങളിലേതു പോലെ ഈ വർഷവും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ഒൺലൈൻ വഴിയാണ്.

2024 ൽ കൊവിഡ് സമയത്ത് നീറ്റ് സിലബസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു. അതായത് 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ സിലബസിൽ നിന്ന് എൻസിഇആർടി നീക്കം ചെയ്‌ത വിഷയങ്ങൾ 2024 ൽ നീറ്റ് യുജി സിലബസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തു.

ഇതിന് പകരമായി, ഒരു പ്രായോഗിക വിജ്ഞാന ഘടകം സിലബസിൽ കൂട്ടി ചേർത്തു. 2024, 2025 പരീക്ഷകൾ ഒരേ സിലബസിലാണ് നടത്തിയത്. 2026 ലെ പരീക്ഷയുടെ സിലബസിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല' മിശ്ര പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ 22 മുതൽ 24 ലക്ഷം വരെ ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരീക്ഷക്ക് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 23.7 ലക്ഷത്തോളം ഉദ്യോഗാർഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നീറ്റ് യിജി 2026 നുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Also Read: ഡൽഹി കലാപ കേസ്; മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി ജെഎൻയു വിദ്യാർഥികൾ

TAGGED:

NEET UG 2026
NATIONAL ELIGIBILITY ENTRANCE TEST
NEET UG 2026 NOTIFICATION
NATIONAL TESTING AGENCY
NTA ADVISORY FOR NEET 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.