നീറ്റ് പരീക്ഷ തട്ടിപ്പ്: വ്യാജ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകളും ലക്ഷങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു
രാജസ്ഥാനിലെ സികാറിൽ കരിയർ കൗൺസലറായ രാകേഷ് കുമാറാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രതിയെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്
By ANI
Published : May 13, 2026 at 8:07 AM IST
പട്ന: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ 2026ലെ നീറ്റ് യുജി പ്രവേശന പരീക്ഷ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. പ്രതികൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷയെഴുതുന്ന 'സോൾവർ ഗാംഗി'ൻ്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെ കണ്ടെത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം. ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ചയുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരെ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘം ഇതിനോടകം പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.
തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിലരെ നളന്ദ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ അവധേഷ് കുമാർ എന്ന രണ്ടാം വർഷ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിയുമുണ്ട്. ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളായ അമൻ കുമാർ സിങ്, പങ്കജ് കുമാർ എന്നിവരും നേരത്തെ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ചു. പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിയവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ നീക്കങ്ങളിലാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പ്രധാന ബുദ്ധികേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പൊലീസ് എത്തിയത്.
രാജസ്ഥാനിലെ സികാറിൽ കരിയർ കൗൺസലറായ രാകേഷ് കുമാറാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രതിയെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട്. ചോദ്യക്കടലാസ് ചോർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇയാളാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഇയാളെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം പിടികൂടിയത്. രാകേഷ് കുമാറിന് പുറമെ മറ്റ് അഞ്ച് പേരെയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ ഇവിടെ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. ഇവർ രാകേഷിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്ത് ചോദ്യക്കടലാസ് വാങ്ങിയവരാണ്. ഇവരെല്ലാം ഡെറാഡൂണിൽ വച്ച് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തിരുന്ന വിദ്യാർഥികളാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ ശുഭം ഖൈർനാർ എന്ന മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയെയും പൊലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. ചോർന്ന ചോദ്യക്കടലാസ് ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു. ഭോപാൽ മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് ഇയാൾ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
പിടിയിലായത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ
പരീക്ഷ എഴുതാൻ യഥാർഥ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പകരം ആളുകളെ എത്തിക്കുന്ന സംഘമാണ് സോൾവർ ഗാംഗ്. ബിഹാറിലെ നളന്ദയിൽ വച്ചാണ് ഈ സംഘം ആദ്യം പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായത്. മേയ് മൂന്നിനാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി നീറ്റ് പരീക്ഷ നടന്നത്. ഇക്കാരണത്താൽ ജില്ലയിലുടനീളം ഇതിനോടകം കനത്ത ജാഗ്രത നിർദേശം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കവെ രാജ്ഗിർ ഡിവൈഎസ്പി സുനിൽ കുമാർ സിങ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
ജാഗ്രത നിർദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കർശനമായ വാഹന പരിശോധനയാണ് അന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനിടെ സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പൊലീസിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് തടഞ്ഞുനിർത്തി വേഗത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്തു. വിപുലമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് മുൻപ് കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള വൻ തട്ടിപ്പിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്.
വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരിൽ ഒരാൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയാണെന്ന് പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. താൻ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയാണെന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽ പൊലീസ് വിദഗ്ധമായ പരിശോധന നടത്തി. ഈ പരിശോധനയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിൽ നിരവധി നോട്ടുകെട്ടുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. പണത്തെക്കുറിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവരോട് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. തങ്ങളുടെ പക്കൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതികൾ അന്ന് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും പൊലീസ് ഉടനടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി ഇവരുടെ വാഹനങ്ങളും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വേഗത്തിൽ മാറ്റി.
മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിർണായക തെളിവുകൾ
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളുടെ തട്ടിപ്പ് പൂർണമായും പൊലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്. ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. ഇതിൽ നിന്ന് നീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകളുടെ വ്യാജ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. ഇതിന് പുറമെ പ്രതികൾ നടത്തിയ മറ്റ് വലിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ രേഖകളും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഈ തെളിവുകളാണ് വ്യാജ റാക്കറ്റിൻ്റെ ഉന്നത തലവന്മാരിലേക്ക് വേഗം എത്തിച്ചേരാൻ പൊലീസിനെ സഹായിച്ചത്.
പകരം പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തുന്ന വ്യാജ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൃത്യമായ തത്സമയ സഹായം നൽകുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ യഥാർഥ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പകരം മറ്റ് ആളുകൾ എത്താതിരിക്കാൻ പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊലീസ് അന്ന് കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ ഈ കർശനമായ ഇടപെടലുകൾ പരീക്ഷയെഴുതുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ അളവിൽ ഗുണം ചെയ്തു. സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുള്ളതിനാൽ തട്ടിപ്പുസംഘത്തിന് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
ഈ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പൊതുവായ വിലയിരുത്തൽ. ഇതിനായുള്ള ശക്തമായ അന്വേഷണം അവർ ഇതിനോടകം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയാണ് നീറ്റ്. ഈ പരീക്ഷയിൽ കൊണ്ടുപോലും വലിയ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക അഴിമതി നടന്നതായി പൊലീസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുണ്ട്. പുതിയ ആൾമാറാട്ടത്തിൻ്റെയും വലിയ അഴിമതിയുടെയും വ്യക്തമായൊരു തെളിവ് കൂടിയാണ് പ്രതികളുടെ ഈ അറസ്റ്റുകളിലൂടെ ഇപ്പോൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
