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നീറ്റ് യുജി 2026: ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവേശനമില്ല; നീറ്റ് പരീക്ഷാ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

എല്ലാ ഉദ്യോഗാർഥികളും നേരത്തെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണമെന്നും അവരുടെ അഡ്‌മിറ്റ് കാർഡുകളിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിങ് സമയം പാലിക്കണമെന്നും എൻടിഎ.

NEET UG EXAM 21 JUNE 2026 NATIONAL TEST AGENCY NEET RE EXAMINATION NEET UG
National Testing Agency (NTA) has released the exam-day timeline for candidates (NTA)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 13, 2026 at 1:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി (നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്) 2026 ജൂൺ 21 ഞായറാഴ്ച നടക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി വിദ്യാർഥികൾക്കായി പരീക്ഷാ ദിവസത്തെ സമയക്രമം ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (എൻടിഎ) പുറത്തിറക്കി.

പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ പ്രവേശനവും സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് ശേഷം എത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിക്കും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകില്ലെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തണമെന്നും അഡ്മിറ്റ് കാർഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിങ് സമയം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും എൻടിഎ നിർദേശിച്ചു.

എൻടിഎ പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനവും ദേഹപരിശോധനയും രാവിലെ 11 മണിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങും. പരീക്ഷാ ദിവസം വലിയ തോതിൽ വിദ്യാർഥികൾ എത്തുന്നതിനാൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനാ നടപടികൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ നേരത്തെ തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്താനാണ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം.

ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30ന് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഗേറ്റുകൾ അടയ്ക്കും. ഇതിനുശേഷം എത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർഥിക്കും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കില്ല. ഉച്ചയ്ക്ക് 1.40നുള്ളിൽ വിദ്യാർഥികൾ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കണം. ഇതിനുശേഷം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്കും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ഈ നിയമം എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അപ്രതീക്ഷിത കാരണങ്ങൾ എന്നിവ മുന്നിൽക്കണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ യാത്ര തിരിക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.

പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ്
എൻടിഎയുടെ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.55നാണ് ചോദ്യപേപ്പർ ബുക്ക്‌ലെറ്റ് തുറക്കാൻ അനുവദിക്കുക. ഈ സമയത്ത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ബുക്ക്‌ലെറ്റിലെ കോഡ്, പേജുകളുടെ എണ്ണം, മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്താം. ചോദ്യപേപ്പറിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വിദ്യാർഥിക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഇൻവിജിലേറ്ററെ വിവരം അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

ഇതിനുശേഷം കൃത്യം രണ്ട് മണിക്ക് പരീക്ഷ ആരംഭിക്കും. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം. നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ വൈകിട്ട് 5.15നാണ് അവസാനിക്കുക. എന്നാൽ അർഹരായ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അധിക സമയം ഉപയോഗിച്ച് വൈകിട്ട് 6.20 വരെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരിക്കും. നിശ്ചിത നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ അധിക സമയം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് എൻടിഎ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റഫ് വർക്കിനായി നാല് പേജുകൾ
നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കണക്കുകൂട്ടലുകളും ചിത്രങ്ങളും വരയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് ചോദ്യപേപ്പർ ബുക്ക്‌ലെറ്റിൽ റഫ് വർക്കുകൾക്കായി നൽകിയിരുന്ന പേജുകളുടെ എണ്ണം എൻടിഎ രണ്ടിൽ നിന്നും നാലായി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്ക് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താനും കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും ആവശ്യമായ ഡയഗ്രമുകൾ വരയ്ക്കാനും കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കും.

പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളോ ഒഴിവാക്കണമെന്നും എൻടിഎ നിർദേശിച്ചു. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്നിവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും നിശ്ചിത മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതും നിർബന്ധമാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർഥികളും ശാന്തമായ മനസ്സോടെ പരീക്ഷ എഴുതണമെന്നും സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കണമെന്നും പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിൽ നേരത്തെ എത്തി അനാവശ്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഏജൻസി അഭ്യർഥിച്ചു.

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