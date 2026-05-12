നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി; തീരുമാനം ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതോടെ, പുനഃപരീക്ഷ നടത്തും
വിവരം എൻടിഎ പ്രസ്താവനയില് കൂടി അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്ന വിഷയത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവായി.
Published : May 12, 2026 at 12:40 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി : രാജ്യവ്യാപകമായി വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും വഴിവച്ച 2026ലെ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപായി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നുവെന്ന അതിഗുരുതരമായ പരാതികളെയും ക്രമക്കേടുകളെയും തുടർന്നാണ് നിർണായകമായ ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുമെന്നും എൻടിഎ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ആശങ്കകൾ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാണെന്ന് വിലയിരുത്തിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും, രാജ്യത്തെ പരീക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ സുതാര്യതയും വിശ്വാസ്യതയും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുമായാണ് റദ്ദാക്കിയ പരീക്ഷയ്ക്ക് പകരം പുതിയതായി പരീക്ഷ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജിയിൽ ഇത്തവണ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ തന്നെ നിരവധി പരാതികളാണ് ഉയർന്നുവന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ചില പ്രത്യേക പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് അസാധാരണമാം വിധം ഉയർന്ന മാർക്ക് ലഭിച്ചതും, സമയനഷ്ടത്തിന്റെ പേരിൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകിയതിലെ വലിയ അപാകതകളും വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത രോഷമുണ്ടാക്കി. വിവിധ വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും ഉദ്യോഗാർഥികളും തുടർച്ചയായി തെരുവിലിറങ്ങുകയും വിഷയം കോടതിയുടെ അടിയന്തര പരിഗണനയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ എത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത്.
പരീക്ഷയുടെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും വർഷങ്ങളായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന അർഹരായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ നീതി ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വിവാദത്തിലായ പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കിയത്. യാതൊരുവിധ ക്രമക്കേടുകൾക്കും പഴുതുകളില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അതികർശനമായ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോടെ പുതിയ പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം. ഇതിനായി പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്നും സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പുതുക്കിയ പരീക്ഷാ തീയതി, സമയം, കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ഉടൻ തന്നെ വിദ്യാർഥികളെ അറിയിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സുതാര്യവും കുറ്റമറ്റതുമായ രീതിയിൽ വീണ്ടും പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിലൂടെ, രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ നാളുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന കടുത്ത ആശങ്കകൾക്കും അനിശ്ചിതത്വത്തിനുമാണ് ഇതോടെ വിരാമമാകുന്നത്. പ്രതിസന്ധികൾ ഒഴിവാക്കാൻ പുതിയ പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ തീരുമാനം.
മെയ് മൂന്നിനായിരുന്നു പരീക്ഷ നടന്നത്. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി ഇത്തവണ നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷ എഴുതിയത് 22.79 ലക്ഷം വിദ്യാർഥികളാണ്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്.
