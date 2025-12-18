ETV Bharat / education-and-career

നീറ്റ് യുജി 2025; ഇതാണ് അവസാന അവസരം, സ്‌ട്രേ വേക്കൻസികളിലേയ്‌ക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം

ഡിസംബർ 18 മുതൽ 31 വരെ സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ട്രേ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

Representational image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025

ജയ്‌പൂർ: മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലെ സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ട്രേ വേക്കൻസികളിലേയ്‌ക്ക് ഇന്ന് മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമാണിത്. നീറ്റ് യുജി 2025 പരീക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രവേശന പ്രക്രിയ നവംബർ 20 ന് അവസാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള എംബിബിഎസ്, ഡെൻ്റൽ കോഴ്‌സുകളിലെ ഒഴിവ് സീറ്റുകൾ നികത്താൻ എംസിസി (മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ കമ്മിറ്റി) അവസരം നൽകുന്നു.

ഡിസംബർ 18 മുതൽ 31 വരെയാണ് മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ഈ തീയതിക്ക് ശേഷമുള്ള അപേക്ഷകൾ കൗൺസിൽ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്ന് എംസിസി അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ മെഡിക്കൽ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാത്തവർക്ക് സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി സ്‌പെഷ്യൽ റൗണ്ടിലൂടെ പ്രവേശനം തേടാം. എംബിബിഎസ്, ബിഡിഎസ്, ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിങ് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പൂർണ ഷെഡ്യൂൾ എംസിസി പുറത്തിറക്കി.

ബിഡിഎസ്, ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിങ് എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പ്രക്രിയ 2026 ജനുവരി 1 നും 10 നും ഇടയിൽ നടക്കും. മെഡിക്കൽ സീറ്റുകളിലെ സ്‌ട്രേ വേക്കൻസികൾ വർധിക്കാനുള്ള കാരണം കരിയർ കൗൺസിലിങ് വിദഗ്‌ധനായ പരിജത് മിശ്ര വിശദീകരിച്ചു. "നിരവധി സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിദ്യാർഥികൾ ചേരാതിരിക്കുകയോ സീറ്റുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്‌തതാണ്" സ്‌ട്രേ വേക്കനസിയ്‌ക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അഖിലേന്ത്യ ക്വാട്ട സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ടിനുള്ള കൗൺസിലിങ് ഷെഡ്യൂൾ ബുധനാഴ്‌ച (ഡിസംബർ17) എംസിസി പുറത്തിറക്കി. ഈ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ടിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ ഡിസംബർ 18 മുതൽ ആരംഭിക്കും. സീറ്റ് അലോട്ട്മെൻ്റ് ഡിസംബർ 23 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

ബിഡിഎസ്, ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിങ് കോഴ്‌സുകൾക്ക്, ജനുവരി 1 മുതൽ ജനുവരി 10 വരെ പ്രത്യേക പ്രവേശന പ്രക്രിയ നടത്തും. രജിസ്ട്രേഷൻ ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിച്ച് ജനുവരി 2 ന് അവസാനിക്കും. തുടർന്ന് ജനുവരി 2 ന് സീറ്റ് അലോട്ട്‌മെൻ്റ് നടക്കും. ഫലം ജനുവരി 3 ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ ജനുവരി 4 നും 10 നും ഇടയിൽ അലോട്ട്‌മെൻ്റ് ലഭിച്ചവർ അതത് കോളജുകളില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എംസിസി അറിയിച്ചു.

കോളജ് ഫീസും ഒറിജിനൽ രേഖകളും സഹിതം വിദ്യാർഥികൾ അതത് കോളജുകളിൽ ജനുവരി 4 നും 10 നും ഇടയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം. 23 സർക്കാർ, 44 ഡീംഡ് സർവകലാശാലകളിലായി ആകെ 67 എംബിബിഎസ് സീറ്റുകളുണ്ട്. 147 ഡെൻ്റൽ കോഴ്‌സ് സീറ്റുകളിലേക്കും 51 ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിങ് ഓണേഴ്‌സ് സീറ്റുകളിലേയ്‌ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് - https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e0f7a4d0ef9b84b83b693bbf3feb8e6e/uploads/2025/12/20251217833657541.pdf വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സീറ്റുകൾ

ക്രമനമ്പർസംസ്ഥാനങ്ങൾആകെ സീറ്റ്
1ആന്ധ്ര പ്രദേശ്2
2അസം1
3ബിഹാർ2
4ഛത്തീസ്‌ഗഢ്1
5ഗുജറാത്ത്3
6ഹരിയാന1
7ജമ്മു & കശ്‌മീർ2
8കർണാടക13
9കേരളം1
10മധ്യപ്രദേശ്1
11മഹാരാഷ്‌ട്ര11
12പുതുച്ചേരി9
13തമിഴ്‌നാട്10
14ഉത്തർപ്രദേശ്4
15ഉത്തരാഖണ്ഡ്4
16വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ2
ആകെ സീറ്റ് 67

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

