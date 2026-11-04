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പേർസൻ്റൈൽ ഇല്ല, ഇനി റാങ്ക്; നീറ്റ് പിജി അടിമുടി മാറുന്നു, വിദ്യാര്ഥികള് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്...
ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പൂർണമായും റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നും, ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പേർസൻ്റൈൽ സ്കോർ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നുമാണ് എൻ.ബി.ഇ നിർദേശം.. അറിയാം വിശദമായി.
Published : November 4, 2026 at 7:04 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ (NEET-PG), സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി (NEET-SS) പ്രവേശന പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിൽ വൻ മാറ്റം വരുന്നു. നിലവിലുള്ള പേർസൻ്റൈൽ അധിഷ്ഠിത യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡത്തിന് പകരം റാങ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെറിറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (NBEMS) ശുപാർശ ചെയ്തു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി സമർപ്പിച്ച ഈ നിർദേശം സുപ്രീം കോടതിയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് പി. എസ്. നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പഠിക്കുന്നതിനായി കേസ് മാറ്റിവച്ചു. കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ നിർദേശങ്ങളിൽ കേസിലെ കക്ഷികൾക്ക് തങ്ങളുടെ മറുപടി ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2025-26 അധ്യയന വർഷത്തെ നീറ്റ് പി.ജി പ്രവേശനത്തിനുള്ള കട്ട്-ഓഫ് പേർസൻ്റൈൽ വൻതോതിൽ കുറച്ചതിനെതിരെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട റിട്ട് ഹർജിയിലാണ് കേന്ദ്രം നിർണായകമായ ഈ രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടി നൽകിയത്.
ഇനി പേർസൻ്റൈൽ ഇല്ല; പൂർണമായും റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പൂർണമായും റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമെന്നും, ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ പേർസൻ്റൈൽ സ്കോർ പ്രഖ്യാപിക്കില്ലെന്നുമാണ് എൻ.ബി.ഇ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഈ ശുപാർശ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകിയിട്ടില്ല. പൊതുജനങ്ങൾ, വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവരില് നിന്നുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ച ശേഷമായിരിക്കും എൻ.എം.സി ഇതിനായുള്ള കരട് ചട്ടങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുക.
കൗൺസിലിങ് ഘട്ടങ്ങളിൽ പേർസൻ്റൈൽ കുറയ്ക്കുന്നത് മൂലം റൗണ്ട്-2, റൗണ്ട്-3 കൗൺസിലിങ്ങുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള സമയനഷ്ടം പുതിയ റാങ്ക് അധിഷ്ഠിത സമ്പ്രദായം വരുന്നതോടെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നിലവിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കണക്കിലെടുത്താണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ കട്ട്-ഓഫ് പേർസൻ്റൈൽ കുറയ്ക്കുന്നത്.
"പരീക്ഷകൾ കേവലം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ചടങ്ങാവരുത്"
കട്ട്-ഓഫ് മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വാങ്ങിയവർക്ക് വരെ പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടാണ് സമിതി റിപ്പോർട്ടിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷകളുടെ പവിത്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം തകരുന്ന രീതിയിൽ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർക്കരുതെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. വളരെ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവർക്കോ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് വാങ്ങിയവർക്കോ പ്രവേശനത്തിന് അർഹത നൽകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മത്സരപരീക്ഷകളെ കേവലം ഒരു 'ഭരണപരമായ ചടങ്ങ്' മാത്രമായി ചുരുക്കരുതെന്ന് സമിതി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് തടയാൻ വൻ ഇളവുകൾ
പി.ജി മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലിനിക്കൽ ഇതര വിഭാഗങ്ങളിൽ സീറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി നിരവധി പ്രായോഗിക നിർദേശങ്ങൾ സമിതി മുന്നോട്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രീ-ക്ലിനിക്കൽ, പാരാ-ക്ലിനിക്കൽ സീറ്റുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ നിർബന്ധിത സർവീസ് ബോണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. നോൺ-ക്ലിനിക്കൽ കോഴ്സുകളുടെ ഫീസ് ഘടന കുറയ്ക്കാൻ ശുപാർശ. സ്വകാര്യ-ഡീംഡ് സർവകലാശാലകളിലെ ഫീസ് നിരക്കുകൾ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ യുക്തിസഹമായി ഏകീകരിക്കും.
കൗൺസിലിങ് ഇനി കൂടുതൽ സുതാര്യം; പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽ
മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് കമ്മിറ്റി (MCC) മനുഷ്യവിഭവശേഷിയുടെ ഇടപെടൽ പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് കൗൺസിലിങ് പ്രക്രിയ പൂർണമായും ഡിജിറ്റൽവൽക്കരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ നീക്കം. ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ എൻ.എം.സി നേരിട്ട് ഓൺലൈൻ വഴി സീറ്റ് മാട്രിക്സ് ലഭ്യമാക്കും. യാത്രകളും റിപ്പോർട്ടിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒഴിവാക്കാൻ 'സിംഗിൾ പോയിൻ്റ് ഫീ പെയ്മെൻ്റ്' സംവിധാനത്തോടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ "ഫ്രീസ്", "ഫ്ലോട്ട്" മെക്കാനിസം നടപ്പിലാക്കും. കൂടാതെ, അർഹരായ വിദ്യാർഥികളുടെ സീറ്റുകൾ വ്യാജമായി തടഞ്ഞുവെക്കുന്നത് തടയാൻ ബയോമെട്രിക്/കെ.വൈ.സി വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാനും സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ മാറ്റങ്ങള്?
2025 ലെ നീറ്റ്-പി.ജി പ്രവേശനത്തിനായുള്ള കട്ട്-ഓഫ് പേർസൻ്റൈൽ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വൻതോതിൽ കുറച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഈ വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത്. ജനറൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ യോഗ്യതാ സ്കോർ 276-ൽ നിന്ന് 103 ആയും, SC/ST/OBC വിഭാഗങ്ങളുടേത് 235-ൽ നിന്ന് മൈനസ് 40 (-40) ആയുമാണ് അന്ന് കുറച്ചിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ ഹരിശരൺ ദേവ്ഗൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അഡ്വക്കേറ്റ് സത്യം സിങ് വഴി സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇടപെട്ടതും, നിലവിലെ പ്രവേശന രീതി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് പരിഹാരങ്ങൾ നിർദേശിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ മെറിറ്റ് അധിഷ്ഠിത റാങ്ക് സമ്പ്രദായത്തിലേക്കുള്ള വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്.
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