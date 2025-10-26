ETV Bharat / education-and-career
നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിങ്; ഒന്നാം റൗണ്ടിലേക്കുള്ള റീസെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു
മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിങ് കമ്മിറ്റി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഒന്നാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിംഗിനുള്ള റീസെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷൻ തുറന്നിട്ടുണ്ട്.
Published : October 26, 2025 at 1:25 PM IST
മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിങ് കമ്മിറ്റി നീറ്റ് പിജി ഒന്നാം റൗണ്ടിലേക്കുള്ള റീസെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. റീസെറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് നവംബർ 5 ന് രാവിലെ 10 മണി വരെ സജീവമായിരിക്കുമെന്നും അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് mcc.nic.in വെബ്സൈറ്റിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാം.
എൻആർഐ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും എംസിസി (മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിങ് കമ്മിറ്റി) പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻആർഐ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകർ ഏതാനും രേഖകൾ കരുതേണ്ടതുണ്ട്.
കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട രേഖകൾ
- നീറ്റ് പിജി അഡ്മിറ്റ് കാർഡും സ്കോർ കാർഡും
- മാതാപിതാക്കളുടെ/ ബന്ധുവിൻ്റെ എൻആർഐ സ്റ്റാറ്റസ് രേഖകൾ
- പാസ്പോർട്ട്, വിസ / താമസാനുമതി / ജോലി അനുമതി
- വിദേശ പൗരത്വമുള്ള ഇന്ത്യക്കാരൻ (ഒസിഐ ) കാർഡ് / പിഐഒ കാർഡ്
- കോംപിറ്റൻ്റ് അതോറിറ്റി (എംബസി / ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്) നൽകുന്ന എൻആർഐ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- റവന്യൂ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന എൻആർഐ ബന്ധുവും അപേക്ഷിക്കുന്നയാളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.
- എൻആർഐ ബന്ധു, പഠന കാലയളവിൽ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ മുഴുവൻ കോഴ്സ് ഫീസും മറ്റ് ചെലവും സ്പോൺസർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം (നോട്ടറൈസ് ചെയ്തത്).
- 10, 12 മാർക്ക് ഷീറ്റുകൾ, പാസിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
എൻആർഐ ക്വാട്ടയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികൾ 2025 ഒക്ടോബർ 25 ന് രാവിലെ 10:00 മുതൽ 2025 ഒക്ടോബർ 28 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 വരെ തങ്ങളുടെ എൻആർഐ പദവിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രസക്തമായ രേഖകൾ nri.adgmemcc1@gmail.com എന്ന ഇ -മെയിലിൽ അയയ്ക്കണം. നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ ലഭിക്കുന്ന ഇ-മെയിലുകൾ പരിഗണിക്കില്ല. എല്ലാ രേഖകളും ഒറ്റ മെയിലിൽ നിന്ന്, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അയയ്ക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികളോട് നിർദേശിക്കുന്നു.
നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിംഗ് 2025-ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ
മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിങ് കമ്മിറ്റി നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിങ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നാം റൗണ്ട് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ പൂർണ ഷെഡ്യൂൾ കമ്മിറ്റി ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. നിലവിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക.
- നീറ്റ് പിജി കൗൺസിലിംഗിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക mcc.nic.in വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
- പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുക
- സേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സമർപ്പിക്കുക.
നീറ്റ് പിജി 2025 കട്ട് ഓഫ്
പ്രവേശനത്തിനുള്ള കാറ്റഗറി തിരിച്ചുള്ള കട്ട്ഓഫ് ചുവടെ.
|വിഭാഗം
|യോഗ്യത മാനദണ്ഡം
|കട്ട്ഓഫ് സ്കോറുകൾ
|ജനറൽ/ ഇഡബ്ല്യുഎസ്
|50-ാം പെര്സെൻ്റൈല്
|276
|പൊതു വിഭാഗം പിഡബ്ല്യുബിഡി
|45-ാം പെര്സെൻ്റൈല്
|255
|എസ്സി/എസ്ടി/ഒബിസി വിഭാഗം
|40-ാം പെര്സെൻ്റൈല്
|235
